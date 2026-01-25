Hà Nội

Sống Khỏe

Ung thư ruột thừa hiếm gặp được phát hiện trong ca phẫu thuật cấp cứu

Bệnh nhân trẻ tuổi thoát khỏi nguy hiểm nhờ phát hiện sớm ung thư ruột thừa trong quá trình phẫu thuật.

Bình Nguyên

Ung thư ruột thừa là tình trạng các tế bào bên trong ruột thừa phát triển một cách bất thường không dưới sự khống chế của cơ thể. Các tế bào ác tính này có tính xâm lấn và lan sang các cơ quan khác trong cơ thể. Đây là một tình trạng u ác tính cực kỳ hiếm và thường không có triệu chứng trong giai đoạn đầu. Một số khối u ruột thừa là lành tính. Các khối u ác tính có thể xâm lấn và có thể lây lan sang các cơ quan khác.

Mới đây, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) phát hiện ung thư ruột thừa hiếm gặp trong ca phẫu thuật viêm ruột thừa cấp, kịp thời chuyển hướng mổ, giúp bệnh nhân ổn định sức khỏe.

Bệnh nhân N.V.PH. (43 tuổi) nhập viện với các triệu chứng điển hình của viêm ruột thừa cấp như đau hố chậu phải, rối loạn tiêu hóa. Sau thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cấp cứu với chẩn đoán ban đầu là viêm ruột thừa.

Ung thư ruột thừa là một tình trạng u ác tính cực kỳ hiếm
Ung thư ruột thừa là một tình trạng u ác tính cực kỳ hiếm

Tuy nhiên, trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp mổ phát hiện ruột thừa có khối u bất thường, nghi ngờ tổn thương ác tính. Trước tình huống này, các bác sĩ đã hội chẩn ngay trong mổ và quyết định chuyển phương án phẫu thuật, tiến hành cắt đoạn đại tràng phải nhằm bảo đảm nguyên tắc điều trị triệt để theo chuyên khoa ung bướu.

Ca phẫu thuật được thực hiện an toàn, đúng quy trình kỹ thuật. Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ xác định bệnh nhân mắc ung thư ruột thừa. Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tốt, tình trạng sức khỏe ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị theo phác đồ phù hợp.

Ca phẫu thuật được thực hiện an toàn/Ảnh VTV

Theo BSCKII. Mai Tiến Dũng, ung thư ruột thừa là bệnh lý hiếm gặp, triệu chứng lâm sàng thường không đặc hiệu và rất dễ nhầm lẫn với viêm ruột thừa thông thường. Việc phát hiện tổn thương ngay trong mổ và xử trí kịp thời có ý nghĩa quan trọng, giúp nâng cao hiệu quả điều trị và cải thiện tiên lượng cho người bệnh.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan với các triệu chứng đau bụng kéo dài hoặc bất thường. Khi có dấu hiệu nghi ngờ, cần đến cơ sở y tế uy tín để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh bỏ sót những bệnh lý nguy hiểm.

Ung thư ruột thừa là bệnh rất hiếm khi gặp. Các biểu hiện bệnh thường khó phát hiện, nhiều trường hợp thường được chẩn đoán sau khi đã phẫu thuật viêm ruột thừa và làm sinh thiết hoặc khi khối u lan sang các cơ quan khác gây ra các triệu chứng rõ rệt.

Tuy nhiên, nếu xuất hiện những triệu chứng dưới đây bạn có nguy cơ mắc loại ung thư này: Bụng đầy hơi, buồng trứng đa nang, đau bụng dưới bên phải dữ dội, tắc ruột, thoát vị bẹn, tiêu chảy...

