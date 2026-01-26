Hà Nội

Sống Khỏe

7 thói quen giúp tuyến giáp khỏe mạnh, hạn chế nguy cơ bệnh

Thay đổi lối sống như ăn uống lành mạnh, vận động đều đặn, giảm căng thẳng và khám định kỳ giúp tuyến giáp khỏe, hạn chế nguy cơ bệnh.

Vân Giang (Tổng hợp)

Tuyến giáp đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa chuyển hóa, năng lượng và nhiều chức năng sống của cơ thể. Các rối loạn tuyến giáp như suy giáp, cường giáp, viêm tuyến giáp Hashimoto hay bệnh Graves thường gặp ở phụ nữ nhiều hơn nam giới. Dù không thể phòng tránh tuyệt đối, việc duy trì lối sống lành mạnh có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh.

tuyen-giap.jpg
Ảnh minh họa

Hạn chế đường và thực phẩm chế biến sẵn

Chế độ ăn giàu đường tinh luyện và thực phẩm chế biến công nghiệp có thể gây rối loạn quá trình sản xuất hormone tuyến giáp. Những thực phẩm này còn ảnh hưởng xấu đến hệ vi sinh đường ruột, làm tăng phản ứng viêm và khiến bệnh tuyến giáp trở nên khó kiểm soát hơn.

d5f848217b7cf522ac6d.jpg
Ảnh minh họa

Việc tiêu thụ quá nhiều đường và đồ ăn chế biến sẵn có thể làm trầm trọng các bệnh tự miễn như viêm tuyến giáp Hashimoto hoặc kích hoạt bệnh Graves. Vì vậy, nên ưu tiên thực phẩm tươi, ít chế biến để bảo vệ sức khỏe tuyến giáp.

Duy trì vận động thể chất đều đặn

Tập thể dục thường xuyên giúp cải thiện chức năng tuyến giáp, tăng cường miễn dịch và nâng cao sức khỏe toàn diện. Hoạt động thể chất còn hỗ trợ kiểm soát cân nặng và ổn định hormone.

Các chuyên gia khuyến nghị mỗi người nên vận động ít nhất 150 phút mỗi tuần với các hình thức như đi bộ nhanh, bơi lội, đạp xe hoặc yoga.

Quản lý căng thẳng hiệu quả

Căng thẳng kéo dài khiến cơ thể sản sinh nhiều hormone cortisol, từ đó ức chế hormone kích thích tuyến giáp (TSH) và làm gián đoạn hoạt động của hormone giáp. Điều này làm tăng nguy cơ suy giáp và các rối loạn liên quan.

quan-ly-cang-thang-hieu-qua.jpg
Ảnh minh họa

Để giảm căng thẳng, mỗi người nên ngủ đủ giấc, duy trì thói quen vận động và áp dụng các phương pháp thư giãn như thiền, yoga, thái cực quyền hoặc luyện tập hít thở sâu.

Bổ sung lợi khuẩn cho đường ruột

Sức khỏe đường ruột có mối liên hệ mật thiết với tuyến giáp. Lợi khuẩn (probiotic) giúp cân bằng hệ vi sinh, giảm viêm và hỗ trợ chức năng miễn dịch – yếu tố quan trọng trong việc phòng ngừa bệnh tuyến giáp tự miễn.

2cd9fd9dccc0429e1bd1.jpg
Ảnh minh họa

Probiotic có nhiều trong các thực phẩm lên men như sữa chua, kim chi, dưa cải bắp, miso hoặc các chế phẩm bổ sung theo hướng dẫn chuyên gia.

Nói không với thuốc lá

Khói thuốc lá chứa nhiều chất độc hại ảnh hưởng trực tiếp đến tuyến giáp. Một số hợp chất trong thuốc lá có thể cản trở quá trình hấp thụ i-ốt – khoáng chất thiết yếu để tổng hợp hormone giáp.

Người hút thuốc có nguy cơ mắc bệnh Graves cao hơn và dễ gặp biến chứng về mắt liên quan đến bệnh này. Việc bỏ thuốc lá không chỉ tốt cho tuyến giáp mà còn cải thiện sức khỏe tim mạch và hô hấp.

Đảm bảo đủ vitamin D

D đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi hormone T4 thành T3 – dạng hormone hoạt động của tuyến giáp. Thiếu vitamin D có thể làm tăng nguy cơ suy giáp, đặc biệt ở trẻ em, thanh thiếu niên và người thừa cân, béo phì.

dam-bao-du-vitamin-d.jpg
Ảnh minh họa

Để phòng thiếu hụt, có thể bổ sung vitamin D theo chỉ định của bác sĩ hoặc tăng cường thực phẩm giàu vitamin D như trứng, gan, sữa, cá béo và ngũ cốc.

Khám sức khỏe định kỳ

Thăm khám sức khỏe thường xuyên giúp phát hiện sớm các rối loạn tuyến giáp ngay cả khi chưa có triệu chứng rõ ràng. Việc chẩn đoán và điều trị sớm không chỉ giúp kiểm soát bệnh hiệu quả mà còn nâng cao khả năng hồi phục, kể cả với các bệnh lý nghiêm trọng như ung thư tuyến giáp.

