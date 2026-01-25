Hà Nội

Nga phô diễn khả năng tấn công chính xác tầm xa, Ukraine bất lực

Quân sự

Nga phô diễn khả năng tấn công chính xác tầm xa, Ukraine bất lực

Một cuộc không kích bất ngờ đã xảy ra ở gần biên giới Ukraine-Ba Lan, với những tên lửa đạt tốc độ Mach 10 lao xuống từ bầu trời.

Giới chức Nga nói rằng, vào đêm 28/12/2025, rạng sáng 29/12/2025, Ukraine sử dụng 91 UAV tấn công dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin ở Novgorod; tuy nhiên lực lượng phòng không Nga hạ toàn bộ số UAV tự sát này. Ngay lập tức, Moskva ngay lập tức tuyên bố đòn tấn công trả đũa.
Vào rạng sáng ngày 8/1 vừa qua, một cuộc không kích lớn đã xảy ra ở Lviv, Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 60 km. Theo hãng thông tấn TASS của Nga, Quân đội Nga (RFAF) đã phóng một tên lửa đạn đạo từ trường bắn Kapustin Yar, tỉnh Astrakhan của Nga, tấn công khu vực Lviv, tỉnh cực tây của Ukraine, giáp với Ba Lan.
Phía Nga đã sử dụng tên lửa Oreshnik, loại tên lửa đạn đạo tầm trung đầu tiên của Nga được phát triển sau Chiến tranh Lạnh. Đây là loại tên lửa siêu thanh phóng đi từ mặt đất. Theo đoạn phim do phía Ukraine quay được, nhiều đầu đạn tốc độ cao có thể được nhìn thấy lao từ trên không xuyên qua những đám mây, và một ánh sáng màu cam đỏ kỳ lạ bao phủ bầu trời phía trên Lviv.
Màu sắc kỳ lạ của bầu trời thậm chí khiến người ta nghĩ rằng quân đội Nga đã sử dụng vũ khí hạt nhân. Theo quan sát của Ukraine, tên lửa đã di chuyển 1.500 km trong 15 phút với tốc độ 13.000 km/giờ, tương đương khoảng Mach 10,53. Nói cách khác, một tên lửa đạt vận tốc Mach 10 đã lao xuống từ bầu trời với tốc độ cực cao, khiến các hệ thống phòng thủ của Ukraine không thể đánh chặn.
Trước đây, Ukraine từng tuyên bố đã đánh chặn được các mục tiêu đang bay tới, với tỷ lệ đánh chặn đạt trên 80%. Tuy nhiên, lần này Ukraine thừa nhận rằng mặc dù đã chuẩn bị sẵn sàng để phòng thủ trước cuộc không kích, nhưng những hạn chế về kỹ thuật đã ngăn cản sự can thiệp của họ, và họ chỉ có thể quan sát chứ không thể đánh chặn.
Việc Nga sử dụng vũ khí tiên tiến, khiến phòng không Ukraine bất lực. Đại tá Kozytsky, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Tác chiến Đặc biệt Lviv ở Ukraine, cho biết một địa điểm cơ sở hạ tầng trọng yếu, cụ thể là kho chứa khí đốt Story, đã bị tên lửa tấn công, gây ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung cấp khí đốt tại địa phương.
Đây là lần thứ hai, Nga sử dụng tên lửa Oreshnik trong chiến đấu, điều này đã gây ra mối lo ngại đáng kể cho phương Tây. Truyền thông Nga mô tả tên lửa Oreshnik như một "súng săn hạt nhân", có mang theo hơn 30 đầu đạn hạt nhân chiến thuật nhỏ.
Oreshnik có thể phóng sáu đầu đạn phân hướng (MIRV - Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle) nhắm vào sáu khu vực, được thiết kế đặc biệt để nhắm mục tiêu vào các mục tiêu đô thị. Như vậy, nếu Nga phóng một tên lửa duy nhất, có thể bao phủ sáu thành phố.
Đầu đạn siêu thanh của nó tạo ra luồng plasma khi lao xuống, và nhờ tốc độ cao, chúng có thể xuyên thủng các công sự ngầm rất kiên cố, khiến chúng thích hợp để tấn công các công trình ngầm, kho chứa khí đốt, hầm trú ẩn hoặc đường hầm.
Quân đội Nga đã phối hợp tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn, và vài giờ trước khi phóng tên lửa Oreshnik, Tổng thống Ukraine Zelensky cũng tuyên bố rằng, "một cuộc tấn công quy mô lớn rất có thể xảy ra".
Vụ tấn công bằng tên lửa Oreshnik chỉ là một phần trong đòn tấn công trả đũa; ngoài ra, Nga cũng tiến hành các cuộc không kích bằng các loại vũ khí khác, gây ra một loạt vụ nổ ở thủ đô Kyiv, ảnh hưởng đến một số cơ sở điện lực, gây mất điện. Cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng nhà máy thủy điện Kanev và gây mất điện ở một số khu vực thuộc tỉnh Cherkasy.
Nga một lần nữa chứng minh khả năng tấn công tầm xa của họ, thông qua khả năng phóng tên lửa tầm trung; điều này đã khiến phương Tây lo ngại và quan ngại sâu sắc. Sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (Hiệp ước INF), Nga đã bắt đầu phát triển tên lửa tầm trung thế hệ mới; đồng thời đẩy nhanh tiến độ dưới áp lực của cuộc chiến Nga-Ukraine.
Trong khi quân đội Mỹ vẫn chưa triển khai bất kỳ tên lửa đạn đạo tầm trung nào, Nga đã hoàn thành việc phát triển và sản xuất hàng loạt tên lửa Oreshnik, hướng tới việc triển khai vào cuối năm 2025. Điều bất ngờ là, chỉ vài ngày sau khi triển khai, nó đã được đưa vào sử dụng trong chiến đấu, cho thấy việc sử dụng loại tên lửa này trong chiến đấu trong tương lai, sẽ còn tăng lên.
Tên lửa Oreshnik đặt ra mối đe dọa đáng kể đối với phương Tây. Ban đầu, do ràng buộc của Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF), Nga thiếu tên lửa đạn đạo tầm trung; điều đó có nghĩa là Moskva không có tên lửa đạn đạo nào có khả năng tấn công châu Âu.
Giờ đây, khi không còn ràng buộc bởi INF, với tên lửa Oreshnik, Nga có thể bao phủ toàn bộ châu Âu. Vũ khí này không chỉ đơn thuần là một tên lửa thông thường, mà là một tên lửa lưỡng dụng, có thể mang cả đầu đạn hạt nhân và thông thường. Nếu cần, Nga có thể trang bị ngay lập tức đầu đạn hạt nhân cho Oreshnik, để thực hiện một cuộc tấn công hạt nhân, điều này đang gây ra mối lo ngại lớn cho châu Âu.
