Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Bí quyết phục hồi làn da sẫm màu ở đầu gối, khuỷu tay

Đầu gối, khuỷu tay sẫm màu khiến nhiều người mất tự tin. Chăm sóc đúng cách với tẩy tế bào chết, dưỡng ẩm và bảo vệ da giúp vùng da này sáng mịn hơn.

Vân Giang (Tổng hợp)

Theo các chuyên gia da liễu, đầu gối và khuỷu tay là những khu vực phải chịu nhiều tác động cơ học như tỳ đè, ma sát với quần áo hoặc bề mặt cứng. Lớp sừng ở những vùng này thường dày hơn, trong khi tuyến dầu hoạt động kém, khiến da dễ khô, thô ráp và xỉn màu. Việc ít được chú trọng dưỡng ẩm và chống nắng càng khiến sắc da ngày một tối hơn.

tri-tham.jpg
Ảnh minh họa.

Ngoài yếu tố ma sát, sự thay đổi nội tiết, rối loạn sắc tố hay thói quen chăm sóc da chưa phù hợp cũng có thể góp phần khiến vùng da này trở nên kém đều màu. Vì vậy, để cải thiện hiệu quả, cần áp dụng một quy trình chăm sóc khoa học và duy trì đều đặn, thay vì tìm kiếm các giải pháp làm trắng tức thời.

Loại bỏ tế bào chết – bước nền tảng giúp da sáng hơn

Tẩy tế bào chết đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện sắc da ở những vùng dễ sạm màu. Khi lớp tế bào chết tích tụ lâu ngày không được loại bỏ, da sẽ trông dày, sần sùi và khó hấp thụ dưỡng chất.

cham-soc.jpg
Ảnh minh họa.

Người dùng có thể lựa chọn các sản phẩm tẩy da chết hóa học dịu nhẹ chứa AHA hoặc BHA nồng độ thấp, hoặc áp dụng các phương pháp tự nhiên như hỗn hợp đường nâu, bã cà phê hay yến mạch xay mịn. Tuy nhiên, việc tẩy tế bào chết chỉ nên thực hiện 1–2 lần mỗi tuần để tránh làm tổn thương hàng rào bảo vệ da. Khi được làm sạch đúng cách, bề mặt da sẽ mềm mại và tươi sáng hơn theo thời gian.

Dưỡng ẩm đầy đủ giúp da phục hồi và đều màu

Nhiều người tập trung vào các sản phẩm làm sáng mà bỏ qua bước dưỡng ẩm – yếu tố then chốt quyết định sức khỏe làn da. Đầu gối và khuỷu tay vốn là những vùng da khô, cần các loại kem dưỡng có kết cấu đặc hơn để cung cấp và khóa ẩm hiệu quả.

Các thành phần như glycerin, urea, shea butter, dầu dừa hoặc dầu hạnh nhân được đánh giá cao nhờ khả năng làm mềm lớp sừng, cải thiện độ đàn hồi và hỗ trợ da trông sáng, mịn hơn. Thời điểm lý tưởng để thoa kem dưỡng là ngay sau khi tắm, khi da còn ẩm, giúp tăng khả năng thẩm thấu dưỡng chất.

cham-soc1.jpg
Ảnh minh họa

Theo chuyên gia, cải thiện sắc da ở đầu gối và khuỷu tay là một quá trình cần thời gian. Bên cạnh tẩy tế bào chết và dưỡng ẩm, người dùng nên hạn chế các tác động ma sát mạnh, chú ý bảo vệ da khi tiếp xúc với ánh nắng và duy trì lối sống lành mạnh.

Khi được chăm sóc đúng cách và đều đặn, những vùng da từng sẫm màu sẽ dần trở nên mềm mại, mịn màng và sáng khỏe hơn, giúp người sở hữu thêm tự tin trong sinh hoạt và cuộc sống hằng ngày.

#Chăm sóc da vùng khuỷu tay và đầu gối #Chăm sóc da đúng quy trình #Chống rối loạn sắc tố da #Phương pháp làm sáng da an toàn #chăm sóc da #đầu gối

Bài liên quan

Sống Khỏe

Cẩn trọng với bệnh lý da liễu mùa lạnh

Thời tiết lạnh khô làm tăng nguy cơ các bệnh da như viêm da cơ địa, vảy nến, ngứa do lạnh và mày đay, cần chăm sóc đúng cách để phòng tránh.

Thời tiết trở lạnh như hiện nay là cơ hội cho một số bệnh về da bùng phát và trở nặng. Trong đó một số bệnh thường gặp nhất như: viêm da cơ địa, vảy nến, ngứa do lạnh và bệnh mày đay...

Viêm da cơ địa

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Mẹo giúp da mặt tăng độ đàn hồi

Các bài tập đơn giản cho cơ mặt, chế độ chăm sóc da và dinh dưỡng hợp lý đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì độ đàn hồi cho làn da, giảm nếp nhăn.

Gương mặt chảy xệ, có nhiều nếp nhăn làm bạn mất tự tin. Để khắc phục tình trạng này, nhiều cô nàng đã áp dụng các bài tập nâng cơ da mặt tại nhà, với các bước đơn giản dễ thực hiện.

Bài tập giúp da mặt tăng độ đàn hồi

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Bí quyết trang điểm bảo vệ làn da trong mùa lạnh

Chăm sóc da đúng cách và chọn sản phẩm phù hợp để lớp makeup mùa đông luôn tươi tắn, không bong tróc, giúp bạn tự tin suốt cả ngày.

Trang điểm mùa đông luôn là thử thách với các tín đồ làm đẹp bởi làn da khô, bong tróc dễ khiến lớp nền không mịn, kem che khuyết điểm không bám lâu, son môi nhanh trôi. Nếu không biết cách chăm sóc và lựa chọn sản phẩm phù hợp, tình trạng nền mốc, không đều màu làm bạn mất tự tin. Tham khảo những cách trang điểm mùa đông để lớp makeup luôn tươi tắn, mịn màng và lâu trôi, bảo vệ làn da khỏi khô nẻ trong mùa lạnh.

Làm sạch da mặt

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới