Cô gái trẻ thoát khỏi khối u khổng lồ sau 17 năm sống chung

Bệnh viện Đa khoa Bình Dương thực hiện ca phẫu thuật vi phẫu phức tạp, giúp cô gái trẻ thoát khỏi dị dạng nghiêm trọng và phục hồi khuôn mặt.

Bình Nguyên

Gần 17 năm sống cùng một khối u khổng lồ trên gương mặt, cô gái trẻ L.T.T.V (19 tuổi) đã trải qua tuổi thơ và thanh xuân trong lặng lẽ, mang theo không chỉ những giới hạn về thể chất mà cả nỗi mặc cảm khó gọi thành tên. Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (TP Hồ Chí Minh) đã phẫu thuật thành công bướu thần kinh ngoại biên vùng đầu - mặt - cổ có mức độ phức tạp cao cho bệnh nhân, giúp bệnh nhân thoát khỏi dị dạng nghiêm trọng và lấy lại khuôn mặt tự nhiên.

Khối u vùng mặt phải xuất hiện từ khi người bệnh mới hai tuổi, âm thầm lớn dần theo thời gian. Người bệnh từng được thăm khám tại nhiều bệnh viện lớn và được chẩn đoán bướu thần kinh ngoại biên, tuy nhiên do khối u lan rộng, cấu trúc phức tạp vùng đầu - mặt - cổ, nhiều nơi chưa thể chỉ định phẫu thuật vì vượt quá khả năng chuyên môn.

Ảnh nguồn VTV

Khi đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, khối u chiếm gần trọn vùng mặt bên phải, gây biến dạng nghiêm trọng và khiến mắt phải mất hoàn toàn thị lực. Không chỉ vậy, người bệnh còn mắc bại não type 2, gây rối loạn vận động nửa người bên trái, dù trí tuệ hoàn toàn bình thường - một yếu tố làm gia tăng thách thức trong quá trình điều trị.

Kết quả chụp MRI vùng hàm mặt cho thấy khối u phần mềm lớn kèm tổn thương nhu mô não bán cầu phải, đặt ra yêu cầu rất cao về đánh giá nguy cơ và chiến lược phẫu thuật.

Sau hội chẩn toàn viện, các bác sĩ thống nhất chỉ định phẫu thuật bóc trọn khối u, đồng thời tạo hình vùng mặt phải bằng vạt đùi tự do - một kỹ thuật vi phẫu phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa ê-kíp phẫu thuật, gây mê hồi sức và chăm sóc hậu phẫu.

Theo ê-kíp trực tiếp phẫu thuật, đây là một trong những trường hợp bướu thần kinh ngoại biên vùng đầu - mặt - cổ có mức độ phức tạp cao, không chỉ vì kích thước khối u lớn và tồn tại kéo dài, mà còn do vị trí khối u nằm sát các cấu trúc quan trọng như mạch máu lớn, thần kinh và ổ mắt.

Phẫu thuật trong trường hợp này không đơn thuần là lấy bỏ khối u, mà còn phải tính toán kỹ lưỡng phương án tái tạo để đảm bảo nuôi dưỡng mô, hạn chế biến chứng và từng bước phục hồi hình thể vùng mặt cho người bệnh. Kỹ thuật tạo hình bằng vạt đùi tự do đòi hỏi độ chính xác cao và theo dõi sát sau mổ để bảo đảm vạt sống tốt.

Ca phẫu thuật đã được thực hiện an toàn, khối u được bóc tách trọn vẹn, cấu trúc vùng mặt được tái tạo. Hiện tại, người bệnh tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, vết mổ khô, đang tiếp tục được theo dõi và chăm sóc hậu phẫu.

Thành công bước đầu của ca phẫu thuật không chỉ mở ra hy vọng mới cho cô gái trẻ sau gần hai thập kỷ sống cùng dị dạng, mà còn là minh chứng rõ nét cho năng lực chuyên môn ngày càng được nâng cao của Bệnh viện Đa khoa Bình Dương trong điều trị các ca bệnh khó, phức tạp ngay tại địa phương.

