Tăng tiểu cầu tiên phát dễ đột quỵ, nhồi máu cơ tim

Ông Thành, 69 tuổi đau đầu, chóng mặt, buồn nôn nghi tiền đình song xét nghiệm chuyên sâu phát hiện ung thư máu.

Đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, ông Thành trong tình trạng đau đầu âm ỉ kéo dài, kèm chóng mặt và buồn nôn, nghĩ do tiền đình. Các triệu chứng xuất hiện rải rác nhiều ngày, tăng dần khiến sinh hoạt bị ảnh hưởng.

Kết quả xét nghiệm máu cho thấy số lượng tiểu cầu của bệnh nhân tăng cao bất thường, lên tới 763 G/L, ngưỡng bình thường dao động khoảng 150–450 G/L. Tiểu cầu tăng cao kéo dài có thể liên quan đến các bệnh lý huyết học tiềm ẩn, đặc biệt là nhóm bệnh tăng sinh tủy.

Tại khoa Nội Tổng hợp, BS.CKII Nguyễn Thiên Lữ chỉ định thực hiện loạt xét nghiệm chuyên sâu gồm huyết tủy đồ, sinh thiết tủy xương và xét nghiệm đột biến gene JAK2 để chẩn đoán các bệnh tăng sinh tủy mạn tính.

Kết quả cho thấy gene JAK2 dương tính, kết hợp với hình ảnh tủy xương phù hợp, bác sĩ xác định chẩn đoán tăng tiểu cầu tiên phát. Đây là bệnh lý thuộc nhóm ung thư máu mạn tính, đặc trưng bởi sự tăng sinh quá mức của tiểu cầu trong tủy xương, làm gia tăng nguy cơ hình thành huyết khối trong lòng mạch.

Theo bác sĩ Lữ tăng tiểu cầu tiên phát thường tiến triển âm thầm, nhiều trường hợp không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu.

Người bệnh có thể chỉ xuất hiện các biểu hiện mơ hồ như đau đầu, chóng mặt, tê bì tay chân, rối loạn thị giác thoáng qua hoặc mệt mỏi kéo dài. Bệnh dễ bị bỏ sót hoặc nhầm lẫn với các rối loạn thần kinh, tim mạch hay lão hóa thông thường.

Tăng tiểu cầu tiên phát nguy hiểm không nằm ở con số tiểu cầu đơn thuần, mà ở nguy cơ biến chứng do tăng đông máu. “Khi tiểu cầu tăng quá cao, máu trở nên đặc hơn, dễ hình thành cục huyết khối gây tắc mạch”, bác sĩ Lữ cho hay.

Người bệnh có thể đối mặt với các biến chứng nặng nề như tắc mạch não gây đột quỵ, nhồi máu cơ tim, tắc mạch chi dẫn đến hoại tử, thậm chí phải cắt cụt ngón tay, ngón chân.

Ông Thành được điều trị phác đồ cá thể hóa bằng thuốc uống kiểm soát tiểu cầu, sử dụng thuốc chống ngưng tập tiểu cầu giảm nguy cơ hình thành huyết khối, theo dõi sát bằng các xét nghiệm định kỳ.

Sau 8 tháng điều trị, các chỉ số huyết học của bệnh nhân dần trở về ngưỡng an toàn, số lượng tiểu cầu ổn định. Các triệu chứng đau đầu, chóng mặt trước đó cũng hoàn toàn biến mất, chất lượng cuộc sống được cải thiện rõ rệt.

Bác sĩ Lữ tái khám cho người bệnh sau điều trị - Ảnh BVCC

Bệnh chưa điều trị khỏi, phát hiện sớm kéo dài sự sống

Bác sĩ Lữ cho biết tăng tiểu cầu tiên phát là bệnh tăng sinh tuỷ mạn tính, hiện chưa thể điều trị khỏi hoàn toàn, nhưng có thể kiểm soát hiệu quả nếu được phát hiện sớm và tuân thủ điều trị. Người bệnh có thể sống khỏe mạnh, sinh hoạt bình thường trong nhiều năm nếu được theo dõi và dùng thuốc đúng phác đồ.

Việc phát hiện sớm bệnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phòng ngừa biến chứng. Nếu được chẩn đoán ở giai đoạn muộn, khi đã xảy ra tắc mạch hoặc tổn thương cơ quan đích, người bệnh không chỉ đối mặt với nguy cơ tàn phế, tử vong mà còn phải chịu gánh nặng điều trị kéo dài, chi phí lớn cho gia đình và xã hội.

Người cao tuổi hoặc những người có triệu chứng đau đầu kéo dài, chóng mặt không rõ nguyên nhân, tê bì tay chân, rối loạn thị giác thoáng qua cần đi khám sớm và không nên chủ quan.

Đặc biệt, xét nghiệm công thức máu định kỳ là biện pháp đơn giản nhưng giá trị trong phát hiện sớm các rối loạn huyết học.