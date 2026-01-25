Không chỉ tạo vị ngon, 5 gia vị này có khả năng hỗ trợ hạ cholesterol

Nhiều loại gia vị quen thuộc trong gian bếp hằng ngày được chứng minh có khả năng hỗ trợ hạ cholesterol LDL, góp phần bảo vệ tim mạch và phòng ngừa đột quỵ.

Bên cạnh thuốc điều trị, ngày càng nhiều người lựa chọn các biện pháp tự nhiên để kiểm soát cholesterol thông qua chế độ ăn uống. Đáng chú ý, nhiều loại gia vị quen thuộc không chỉ giúp món ăn thêm đậm đà mà còn góp phần làm giảm cholesterol LDL – loại cholesterol “xấu” có liên quan mật thiết đến bệnh tim mạch và đột quỵ.

Dưới đây là 5 loại gia vị được các nghiên cứu khoa học ghi nhận có lợi cho việc cải thiện mỡ máu, bạn có thể dễ dàng bổ sung vào bữa ăn hằng ngày.

Nghệ – hỗ trợ ngăn hấp thu cholesterol

Nghệ nổi tiếng với hoạt chất curcumin, một hợp chất có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa mạnh. Các nghiên cứu cho thấy curcumin có khả năng hạn chế quá trình hấp thụ cholesterol tại ruột, đồng thời kích thích cơ thể tăng đào thải acid mật – con đường giúp loại bỏ cholesterol dư thừa ra ngoài.

Nhờ đó, việc sử dụng nghệ thường xuyên có thể góp phần làm giảm cholesterol LDL và cải thiện sức khỏe tim mạch.

Gợi ý sử dụng: Dùng nghệ trong các món cà ri, ướp thịt cá, nấu súp; pha trà nghệ, sữa nghệ hoặc thêm một lượng nhỏ bột nghệ vào sinh tố.

Quế – giúp cân bằng mỡ máu

Quế không chỉ mang hương thơm ấm áp mà còn có tác dụng tích cực đối với chỉ số cholesterol. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng quế có thể làm giảm cholesterol toàn phần và LDL, đồng thời hỗ trợ tăng cholesterol HDL – loại cholesterol “tốt” có vai trò bảo vệ tim mạch.

Cơ chế chính là quế giúp cải thiện độ nhạy insulin và hạn chế quá trình tổng hợp cholesterol tại gan.

Gợi ý sử dụng: Rắc quế lên yến mạch, sữa chua, trái cây; thêm vào trà nóng, cà phê hoặc các món bánh nướng.

Tỏi – thúc đẩy đào thải cholesterol

Tỏi từ lâu đã được xem là “kháng sinh tự nhiên” và cũng là thực phẩm có lợi cho tim mạch. Hoạt chất allicin trong tỏi có khả năng ức chế quá trình sản xuất cholesterol tại gan, đồng thời hỗ trợ cơ thể đào thải cholesterol ra ngoài hiệu quả hơn.

Việc tiêu thụ tỏi thường xuyên được chứng minh giúp giảm cholesterol LDL và cholesterol toàn phần, từ đó giảm nguy cơ xơ vữa động mạch.

Gợi ý sử dụng: Dùng tỏi tươi trong các món xào, canh, nước chấm; có thể cân nhắc thực phẩm bổ sung từ tỏi theo tư vấn của bác sĩ.

Gừng – giảm oxy hóa, hỗ trợ tim mạch

Gừng chứa các hợp chất sinh học như gingerol và shogaol, có tác dụng chống oxy hóa mạnh. Những hợp chất này giúp hạn chế stress oxy hóa – yếu tố góp phần làm tổn thương mạch máu và thúc đẩy sự hình thành mảng bám cholesterol.

Nhờ đó, gừng không chỉ giúp giảm LDL mà còn cải thiện tổng thể các chỉ số mỡ máu.

Gợi ý sử dụng: Pha trà gừng, dùng gừng tươi trong món xào, nấu canh; thêm bột gừng vào món nướng hoặc nước uống ấm.

Cỏ cà ri – “máy quét” cholesterol LDL tự nhiên

Cỏ cà ri (Trigonella foenum-graecum), còn gọi là hạt methi, là loại gia vị phổ biến trong ẩm thực Ấn Độ và được y học hiện đại đánh giá cao về khả năng hỗ trợ hạ mỡ máu.

Hạt cỏ cà ri giàu saponin và chất xơ hòa tan. Các hợp chất này có thể liên kết với cholesterol và muối mật trong đường ruột, ngăn cản sự hấp thu vào máu. Đồng thời, cỏ cà ri còn kích thích gan tăng số lượng thụ thể LDL, giúp “quét sạch” cholesterol xấu đang lưu thông trong hệ tuần hoàn.

Gợi ý sử dụng: Dùng hạt cỏ cà ri trong món cà ri, ướp thịt; lá cỏ cà ri có thể xào rau, nấu canh hoặc làm bánh.

Theo các chuyên gia sức khỏe, gia vị có thể hỗ trợ kiểm soát cholesterol nhưng không thay thế thuốc điều trị. Để đạt hiệu quả tốt nhất, cần kết hợp chế độ ăn lành mạnh, vận động đều đặn và thăm khám định kỳ, đặc biệt với người có bệnh tim mạch hoặc rối loạn mỡ máu.