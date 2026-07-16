Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Thiếu ngủ 80 phút mỗi đêm cũng có thể khiến bạn tăng cân

Nếu tình tiếp diễn trong nhiều tháng, hậu quả đối với sức khỏe có thể trở nên nghiêm trọng hơn nhiều, bao gồm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và bệnh tim cao hơn.

Tuệ Minh

Ngủ ít hơn một chút mỗi đêm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn nhiều hơn bạn nghĩ. Các nhà nghiên cứu tại Trường Cao đẳng Y khoa Vagelos thuộc Đại học Columbia đã phát hiện ra rằng những người trưởng thành giảm thời gian ngủ mỗi đêm khoảng 80 phút trong 6 tuần tăng trung bình khoảng 1/2 kg.

mat-ngu-2.jpg
Thiếu ngủ nhẹ nguy hiểm hơn chúng ta vẫn nghĩ.

"Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy ngủ đủ giấc có thể giúp giảm nguy cơ tăng cân và các bệnh liên quan đến béo phì như bệnh tim mạch và tiểu đường", Marie-Pierre St-Onge, giáo sư y học dinh dưỡng tại Khoa Y học và Viện Dinh dưỡng Con người của Đại học Columbia, đồng thời là trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết.

Phần lớn các nghiên cứu trước đây về mối liên hệ giữa giấc ngủ kém và béo phì tập trung vào tình trạng thiếu ngủ nghiêm trọng, khiến người ta chỉ ngủ khoảng bốn tiếng mỗi đêm.

Tuy nhiên, việc hạn chế giấc ngủ nghiêm trọng như vậy rất khó để hầu hết mọi người chịu đựng được quá vài ngày. Vậy còn những người thiếu ngủ nhẹ, chỉ ngủ 5 hoặc 6 tiếng mỗi đêm, có tăng cân hay không?

Nghiên cứu này quan sát 95 người trưởng thành thường ngủ từ 7 đến 8 tiếng mỗi đêm. Trong một giai đoạn nghiên cứu kéo dài 6 tuần, những người tham gia đã trì hoãn giờ đi ngủ thông thường của họ thêm 90 phút. Trong một giai đoạn 6 tuần khác, họ duy trì lịch ngủ bình thường của mình.

Trong cả hai giai đoạn, người tham gia đều đeo thiết bị theo dõi cổ tay để ghi lại giấc ngủ và hoạt động thể chất. Các nhà nghiên cứu cũng đo cân nặng, chu vi vòng eo, thành phần cơ thể và nồng độ lúc đói của một số hormone liên quan đến điều chỉnh sự thèm ăn.

"Mặc dù việc tăng khoảng 1/2 kg cân nặng khi thiếu ngủ không quá đáng kể, nhưng điều quan trọng cần nhớ là điều này chỉ xảy ra trong vòng 6 tuần," Faris Zuraikat, trợ lý giáo sư về y học dinh dưỡng tại Khoa Y học và Viện Dinh dưỡng Con người của Đại học Columbia cho biết.

Từ kết quả này, các nhà khoa học cảnh báo, nếu kéo dài trong một năm, việc mất ngủ chưa đến một tiếng rưỡi mỗi đêm có thể dẫn đến tăng cân đáng kể về mặt lâm sàng.

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng những người tham gia trở nên ít vận động hơn trong giai đoạn hạn chế giấc ngủ. Trung bình, thời gian ngồi yên tăng thêm 17 phút mỗi ngày. Ở nam giới và phụ nữ sau mãn kinh, thời gian không hoạt động tăng gần 30 phút mỗi ngày.

6614c30713764.jpg
Mất ngủ dẫn đến tăng khoảng thời gian lười vận động.

Trong một nghiên cứu trước đó, những phụ nữ có nguy cơ mắc bệnh tim mạch chuyển hóa cao hơn, nếu giảm thời gian ngủ khoảng 80 phút mỗi đêm trong 6 tuần, đã phát triển tình trạng kháng insulin nặng hơn, một yếu tố nguy cơ quan trọng đối với bệnh tiểu tuýp 2. Tác động này đặc biệt rõ rệt ở phụ nữ sau mãn kinh.

Một nghiên cứu khác cho thấy nam giới và phụ nữ có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn có sự gia tăng các tế bào viêm trong tim sau khi bị thiếu ngủ nhẹ.

Trung Quốc triển khai bác sĩ AI chẩn đoán bệnh hiếm.
Annals of Internal Medicine/PhyS/Sciense News
#Ảnh hưởng của thiếu ngủ đến cân nặng #Nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và tim mạch #Tác động của thiếu ngủ nhẹ đến sức khỏe #Nghiên cứu về giấc ngủ mãn tính #Mối liên hệ giữa giấc ngủ và hoạt động thể chất

Bài liên quan

Kho tri thức

Bí ẩn âm thanh kỳ bí làm rung chuyển nhà cửa, người dân mất ngủ

Âm thanh tần số thấp đã được người dân ở một số tiểu bang của Mỹ báo cáo giới chức trách. Không chỉ gây rung lắc nhà cửa, âm thanh này khiến cư dân mất ngủ.

Những báo cáo mới nhất về âm thanh tần số thấp bí ẩn đến từ Vineland, New Jersey, Mỹ. Tại đây, người dân địa phương cho biết âm thanh kỳ bí trên bắt đầu xuất hiện sau khi công trình xây dựng một trung tâm dữ liệu khổng lồ được khởi công. Giới chức trách hiện chưa xác nhận mối liên hệ trực tiếp giữa sự xuất hiện của âm thanh kỳ bí đó với dự án xây dựng này.

Một số người dân cho biết, âm thanh bí ẩn liên tục làm ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày. Những báo cáo tương tự đã xuất hiện ở một số khu vực của Virginia, nơi có hàng trăm trung tâm dữ liệu và ở Connecticut hồi đầu năm nay, mặc dù các quan chức ở những khu vực đó vẫn chưa xác định được nguồn gốc chính xác của âm thanh bí ẩn mà người dân nghe thấy.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Tìm thấy hợp chất chữa mất ngủ ở tiểu hành tinh Bennu

Các chuyên gia mới xác nhận sự hiện diện của tryptophan - loại axit amin thiết yếu trong mẫu vật được thu thập từ tiểu hành tinh Bennu.

tieuuu-1.jpg
Tryptophan là một loại axit amin thiết yếu, tham gia vào nhiều quá trình sinh học khác nhau, bao gồm hỗ trợ sự phát triển của trẻ sơ sinh và sản xuất protein và enzyme. Điều thú vị là tryptophan thường được bào chế thành các dược phẩm hỗ trợ chứng mất ngủ, lo âu, trầm cảm. Ảnh: NASA Johnson Space Center / Erika Blumenfeld and Joseph Aebersold.
tieuuu-2.jpg
Việc tìm thấy tryptophan trong mẫu vật được thu thập tại tiểu hành tinh Bennu được các chuyên gia đánh giá là một khám phá quan trọng. Cho đến nay, giới khoa học chưa phát hiện loại axit amin này ở bất kỳ kỳ thiên thạch hay mẫu vật ngoài trái đất nào khác. Ảnh: interestingengineering.com.
Xem chi tiết

Nhà Khoa học - Vusta News

Giáo sư Liesl Zühlke: 'Chuyên ngành tim mạch giúp tôi khiêm tốn hơn'

Giải thưởng L'Oréal-UNESCO 2026 mới đây tôn vinh Giáo sư Liesl Zühlke là một trong 5 nhà khoa học nữ xuất sắc trong lĩnh vực khoa học sự sống và môi trường.

Bước sang năm thứ 28 tổ chức, Giải thưởng L'Oréal-UNESCO Vì Phụ nữ trong Khoa học mới đây công bố danh sách 5 nhà nghiên cứu nữ xuất sắc trong lĩnh vực khoa học sự sống và môi trường. Trong đó, Giáo sư Liesl Zühlke, thuộc Đại học Cape Town và Phó Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Nam Phi, có những cống hiến lớn cho lĩnh vực tim mạch.

Định vị lại bệnh tim như một vấn đề chính trị- xã hội

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới