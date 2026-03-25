Bí ẩn âm thanh kỳ bí làm rung chuyển nhà cửa, người dân mất ngủ

Âm thanh tần số thấp đã được người dân ở một số tiểu bang của Mỹ báo cáo giới chức trách. Không chỉ gây rung lắc nhà cửa, âm thanh này khiến cư dân mất ngủ.

Tâm Anh (TH)

Những báo cáo mới nhất về âm thanh tần số thấp bí ẩn đến từ Vineland, New Jersey, Mỹ. Tại đây, người dân địa phương cho biết âm thanh kỳ bí trên bắt đầu xuất hiện sau khi công trình xây dựng một trung tâm dữ liệu khổng lồ được khởi công. Giới chức trách hiện chưa xác nhận mối liên hệ trực tiếp giữa sự xuất hiện của âm thanh kỳ bí đó với dự án xây dựng này.

Một số người dân cho biết, âm thanh bí ẩn liên tục làm ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày. Những báo cáo tương tự đã xuất hiện ở một số khu vực của Virginia, nơi có hàng trăm trung tâm dữ liệu và ở Connecticut hồi đầu năm nay, mặc dù các quan chức ở những khu vực đó vẫn chưa xác định được nguồn gốc chính xác của âm thanh bí ẩn mà người dân nghe thấy.

Người dân tại Vineland, New Jersey báo cáo về việc nghe thấy âm thanh bí ẩn ảnh hưởng tới cuộc sống, bao gồm giấc ngủ. Ảnh: City of Vineland.

Theo giới chuyên gia, các trung tâm dữ liệu có thể tạo ra âm thanh tần số thấp liên tục do các hệ thống làm mát và thiết bị điện hoạt động suốt ngày đêm.

Hàng nghìn máy chủ tạo ra lượng nhiệt rất lớn, đòi hỏi các quạt và hệ thống làm mát công suất lớn, có thể tạo ra tiếng ồn ở mức từ 55 - 85 decibel, thường được mô tả là giống tiếng ro ro rộn ràng hoặc ầm ầm và có khả năng truyền đi xa.

Sở Y tế hạt Cumberland đã thừa nhận những lo ngại về âm thanh bí ẩn tại New Jersey. Cơ quan này cho biết thêm rằng sẽ điều tra các công trường xây dựng để xác định xem đó có phải là nguồn gây ra âm thanh ảnh hưởng tới cuộc sống thường nhật của người dân hay không.

Bài liên quan

Nhà nghiên cứu Bỉ giải mã thành công chữ viết cổ bí ẩn

Các nhà nghiên cứu ở Bỉ tuyên bố đã giải mã thành công chữ Elamite tuyến tính - hệ thống chữ viết cổ xưa, trừu tượng bậc nhất nhân loại.

chuuu-1.jpg
Chữ Elamite tuyến tính (Linear Elamite) là một trong những hệ thống chữ viết bí ẩn nhất nhân loại. Những ký tự hình thoi, hình vuông với các chấm và gạch ngang... đã được các nhà nghiên cứu phát hiện từ năm 1903 khi khai quật các di tích cổ ở thành phố Susa thuộc Tây Nam Iran. Ảnh: Louvre Museum.
chuuu-2.jpg
Các nhà nghiên cứu nhanh chóng nhận ra chữ Elamite tuyến tính là một trong 4 hệ thống chữ viết cổ nhất được biết đến trong lịch sử thế giới. Ba hệ thống chữ viết còn lại gồm: chữ tượng hình Ai Cập, chữ hình nêm Lưỡng Hà và chữ Indus. Ảnh: François Desset/Mahboubian collection.
Xem chi tiết

Bí ẩn vụ người ngoài hành tinh gây xôn xao Berkshires năm 1969

Năm 1969, 40 người ở Berkshire, Massachusetts, Mỹ nói nhìn thấy UFO. Trong đó, một gia đình kể bị bắt cóc, mở ra nhiều câu hỏi về người ngoài hành tinh.

biii-1.jpg
Vào ngày 1/9/1969, hàng chục cư dân ở Berkshire, Massachusetts, Mỹ báo cáo với cơ quan chức năng về việc nhìn thấy vật thể bay không xác định (UFO). Ảnh: Getty | KTSDESIGN/SCIENCE PHOTO LIBRARY.
biii-2.jpg
Theo lời kể của các nhân chứng, họ đã nhìn thấy ánh sáng phát ra từ vật thể bí ẩn có hình giống chiếc đĩa trên bầu trời đêm. Vật thể này di chuyển theo những cách chưa từng thấy. Ảnh: Getty | David Wall.
Xem chi tiết

Bí ẩn ngôi mộ với 47 hài cốt chưa có lời giải

Một ngôi mộ thời Đông Chu được khai quật ở tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) hé lộ hài cốt của 46 cô gái trẻ. Chủ nhân thực sự của ngôi mộ khiến nhiều người tò mò.

Tại một ngôi làng nhỏ bình dị ở huyện Kinh An, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc), từng tồn tại nơi gần như hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Tại đây duy trì lối sống nguyên thủy cho đến khi một cuộc khai quật khảo cổ bất ngờ đã hoàn toàn thay đổi số phận của ngôi làng nhỏ bé này.

Trong đó, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra một bí mật đáng kinh ngạc trong một ngôi mộ cổ gần làng, đưa chốn bình dị này vào tầm mắt của công chúng. Việc khai quật ngôi mộ cổ đó đã hé lộ một cảnh tượng gây sốc: các nhà khảo cổ không chỉ phát hiện 1 mà tới 47 chiếc quan tài trong cùng một ngôi mộ, bao gồm 1 quan tài chính và 46 chiếc quan tài phụ.

Xem chi tiết

