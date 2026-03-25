Bí ẩn âm thanh kỳ bí làm rung chuyển nhà cửa, người dân mất ngủ

Âm thanh tần số thấp đã được người dân ở một số tiểu bang của Mỹ báo cáo giới chức trách. Không chỉ gây rung lắc nhà cửa, âm thanh này khiến cư dân mất ngủ.

Những báo cáo mới nhất về âm thanh tần số thấp bí ẩn đến từ Vineland, New Jersey, Mỹ. Tại đây, người dân địa phương cho biết âm thanh kỳ bí trên bắt đầu xuất hiện sau khi công trình xây dựng một trung tâm dữ liệu khổng lồ được khởi công. Giới chức trách hiện chưa xác nhận mối liên hệ trực tiếp giữa sự xuất hiện của âm thanh kỳ bí đó với dự án xây dựng này.

Một số người dân cho biết, âm thanh bí ẩn liên tục làm ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày. Những báo cáo tương tự đã xuất hiện ở một số khu vực của Virginia, nơi có hàng trăm trung tâm dữ liệu và ở Connecticut hồi đầu năm nay, mặc dù các quan chức ở những khu vực đó vẫn chưa xác định được nguồn gốc chính xác của âm thanh bí ẩn mà người dân nghe thấy.

Người dân tại Vineland, New Jersey báo cáo về việc nghe thấy âm thanh bí ẩn ảnh hưởng tới cuộc sống, bao gồm giấc ngủ. Ảnh: City of Vineland.

Theo giới chuyên gia, các trung tâm dữ liệu có thể tạo ra âm thanh tần số thấp liên tục do các hệ thống làm mát và thiết bị điện hoạt động suốt ngày đêm.

Hàng nghìn máy chủ tạo ra lượng nhiệt rất lớn, đòi hỏi các quạt và hệ thống làm mát công suất lớn, có thể tạo ra tiếng ồn ở mức từ 55 - 85 decibel, thường được mô tả là giống tiếng ro ro rộn ràng hoặc ầm ầm và có khả năng truyền đi xa.

Sở Y tế hạt Cumberland đã thừa nhận những lo ngại về âm thanh bí ẩn tại New Jersey. Cơ quan này cho biết thêm rằng sẽ điều tra các công trường xây dựng để xác định xem đó có phải là nguồn gây ra âm thanh ảnh hưởng tới cuộc sống thường nhật của người dân hay không.

