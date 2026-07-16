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Kho tri thức

Bí mật phía sau những chiếc tổ tinh xảo nhất thế giới chim chóc

Từ những sợi cỏ mềm mỏng, một loài chim nhỏ bé có thể tạo nên những chiếc tổ tinh xảo đến mức khiến nhiều kỹ sư cũng phải ngạc nhiên.

Thanh Bình (tổng hợp)

Chim dệt là một nhóm chim thuộc họ Rồng rộc (Ploceidae), phân bố chủ yếu ở châu Phi và một phần châu Á. Chúng nổi tiếng không phải vì bộ lông rực rỡ hay tiếng hót đặc biệt, mà bởi khả năng xây dựng những chiếc tổ treo có cấu trúc vô cùng phức tạp. Mỗi chiếc tổ là kết quả của hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lần luồn, thắt và siết các sợi cỏ, lá hoặc xơ thực vật mà không cần bất kỳ "dụng cụ" nào ngoài chiếc mỏ.

Ảnh: depositphotos

Điều thú vị là ở nhiều loài chim dệt, con đực chính là "kiến trúc sư". Khi mùa sinh sản bắt đầu, chúng sẽ tìm những dải cỏ dài rồi dùng mỏ tách thành các sợi mảnh. Công việc xây dựng bắt đầu từ một vòng dây quấn quanh cành cây. Từ đó, con chim liên tục luồn từng sợi cỏ qua lại giống như người đang đan giỏ, dần tạo nên phần khung chắc chắn trước khi hoàn thiện khoang ở và lối vào.

Ảnh: Wikimedia Commons

Chiếc tổ thường có hình bầu hoặc giọt nước, treo lơ lửng ở đầu cành. Nhiều loài còn thiết kế một đường hầm dài hướng xuống phía dưới. Kiểu "cửa chính" đặc biệt này giúp hạn chế rắn, thằn lằn hay các loài săn mồi khác tiếp cận trứng và chim non. Việc treo tổ ở những cành mảnh, thậm chí phía trên mặt nước, càng khiến kẻ săn mồi khó có cơ hội tấn công.

Ảnh: Wikimedia Commons

Không chỉ bền chắc, tổ của chim dệt còn đóng vai trò như một "bài kiểm tra tay nghề". Ở nhiều loài, chim mái sẽ bay đến quan sát, kéo thử hoặc thậm chí mổ vào chiếc tổ để kiểm tra độ chắc chắn. Nếu không hài lòng, nó sẽ bỏ đi, buộc chim trống phải tiếp tục xây chiếc tổ khác. Một con đực khỏe mạnh có thể hoàn thành nhiều chiếc tổ trong một mùa sinh sản để tăng cơ hội thu hút bạn đời.

Một số họ hàng của chim dệt còn tạo nên những công trình tập thể khổng lồ. Chim dệt xã hội (Philetairus socius) ở miền nam châu Phi có thể cùng nhau xây một "siêu tổ" trên cây hoặc cột điện, chứa hàng trăm khoang riêng và được nhiều thế hệ sử dụng liên tục trong hàng chục năm. Đây là một trong những cấu trúc do chim tạo ra lớn nhất thế giới.

Các nhà sinh học cho rằng kỹ năng xây tổ của chim dệt là sự kết hợp giữa bản năng bẩm sinh và quá trình học hỏi. Dù chưa từng được "đào tạo", những con non vẫn biết cách dệt tổ khi trưởng thành, nhưng kinh nghiệm giúp chúng ngày càng thành thạo hơn. Những chiếc tổ ấy không chỉ là nơi nuôi dưỡng thế hệ mới, mà còn là minh chứng rằng thiên nhiên có thể tạo ra những "kiến trúc sư" tài ba chỉ với một chiếc mỏ nhỏ bé.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi
#Kỹ năng xây dựng tổ chim dệt #Cấu trúc tổ chim phức tạp #Chế tạo tổ treo và hình dạng #Vai trò của tổ trong sinh sản #Công trình tập thể của chim xã hội

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