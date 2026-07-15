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Kho tri thức

Tàu vũ trụ Soyuz MS-29 đưa phi hành gia Nga - Mỹ lên ISS thành công

Tàu vũ trụ Soyuz MS-29 đã đưa 3 phi hành gia người Nga và Mỹ lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) thành công.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, tàu vũ trụ Soyuz MS-29 đã được phóng từ sân bay vũ trụ Baikonur do Nga thuê ở Kazakhstan, đưa 3 phi hành gia gồm Anil Menon (người Mỹ) cùng hai đồng nghiệp người Nga là Pyotr Dubrov và Anna Kikina lên ISS thành công.

"Tàu Soyuz MS-29 của Tập đoàn Vũ trụ Nga Roscosmos đã cất cánh theo đúng kế hoạch lúc 19h47 tối 14/7 và cập bến một cách suôn sẻ sau khoảng 3 giờ phóng", nguồn tin cho hay.

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Tàu vũ trụ Soyuz MS-29 đã đưa 3 phi hành gia lên Trạm Vũ trụ Quốc tế thành công hôm 14/7/2026. Ảnh: Bill Ingalls/NASA/AP.

Được biết, các phi hành gia Nga và Mỹ sẽ thực hiện nhiệm vụ kéo dài 8 tháng trên trạm vũ trụ này.

Tổng Giám đốc NASA Jared Isaacman đã theo dõi buổi phóng, nhấn mạnh sự hợp tác đang diễn ra trên quỹ đạo giữa Moscow và Washington. Được biết, đây là chuyến thăm Baikonur đầu tiên của một người đứng đầu NASA trong 8 năm.

Trước khi vụ phóng diễn ra, ông Isaacman đã gặp người đứng đầu Tập đoàn Vũ trụ Roscosmos của Nga, Dmitry Bakanov. Phát biểu trong cuộc gặp với phi hành đoàn hôm 13/7, ông Isaacman cảm ơn Roscosmos về những nỗ lực chuẩn bị cho sứ mệnh, nói rằng “công việc phối hợp được thực hiện trong vài tháng qua phản ánh tính chuyên nghiệp và sự tận tâm của tất cả những người tham gia”.

Ông Isaacman cũng đã có cuộc gặp với Phó Thủ tướng Nga Denis Manturov. Văn phòng của ông Manturov cho biết hai bên đã thảo luận về khả năng hợp tác trong dự án Trạm Vũ trụ Quốc tế và các dự án khác.

Theo AP, đây là chuyến bay vào vũ trụ đầu tiên của phi hành gia NASA Menon và là chuyến bay thứ hai của phi hành gia người Nga Dubrov và Kikina. Các thành viên khác hiện đang làm việc trên trạm ISS gồm phi hành gia NASA Jessica Meir, Jack Hathaway và Chris Williams, phi hành gia Cơ quan Vũ trụ Châu Âu Sophie Adenot cùng các phi hành gia Roscosmos Sergei Kud-Sverchkov, Sergei Mikaev và Andrei Fedyaev.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Tàu vũ trụ Spacex kết nối với Trạm Vũ trụ Quốc tế hồi tháng 2/2026

Nguồn video: VTV
#Tàu vũ trụ Soyuz MS-29 #Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) #Soyuz MS-29 #phi hành gia #Nga #Mỹ

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