Thiết bị đổi màu dưới bồn cầu giúp phát hiện sớm bệnh thận

Thiết bị chứa thuốc tẩy có tên gọi Urify, có thể phát hiện albumin trong nước tiểu, giúp người dùng nhận biết sớm bệnh thận, thúc đẩy khám chữa kịp thời.

Để giúp phát hiện sớm nguy cơ bệnh thận, một nhà nghiên cứu trẻ ở Anh đã phát triển thiết bị tẩy bồn cầu có thể đổi màu, nếu trong nước tiểu có thành phần phản ánh bệnh về thận.

Một thiết bị chứa thuốc làm sạch bồn cầu có khả năng sàng lọc các dấu hiệu bệnh thận giai đoạn đầu đã lọt vào danh sách Top 20 toàn cầu của Giải thưởng James Dyson danh giá - nơi tôn vinh các nhà sáng chế sinh viên có những phát minh không chỉ hữu ích và gần gũi với cuộc sống mà còn truyền cảm hứng cho các nhà thiết kế tương lai.

Chị Yidan Xu, một sinh viên tốt nghiệp Thạc sĩ tại Đại học Nghệ thuật Hoàng gia (Anh), là tác giả của nghiên cứu cho biết ý tưởng phát hiện sớm bệnh thận này nhen nhóm sau khi cha mình 10 năm mới được chẩn đoán bệnh thận.

Chị Xu kể: "Bố tôi mới chỉ được chẩn đoán mắc bệnh thận 2 năm trước. Ông đã phàn nàn về vấn đề nước tiểu của ông trong hơn 10 năm. Cách đây 2 năm, ông mới được chẩn đoán bị bệnh thận vì da bị ngứa. Vậy nên, chúng tôi mới biết ông đã phải chịu đựng hơn 10 năm, nhưng chưa từng nhận được lời khuyên từ bác sĩ. Do đó, bệnh tình của bố tôi không được điều trị sớm".

Thiết bị chứa thuốc làm sạch bồn cầu có khả năng sàng lọc các dấu hiệu bệnh thận giai đoạn đầu đã lọt vào danh sách Top 20 toàn cầu của Giải thưởng James Dyson danh giá - Ảnh VTV

Thiết bị chứa thuốc tẩy có tên gọi Urify, được lắp đặt kín đáo dưới mép bồn cầu và kích hoạt bằng cách xả nước. Nó sẽ giải phóng một loại thuốc thử phát hiện albumin trong nước tiểu. Nếu một người bị bệnh thận, nước tiểu sẽ chuyển màu từ vàng nhạt sang xanh lam. Tín hiệu trực quan này đóng vai trò nhắc nhở người dùng đi khám bác sĩ, từ đó hỗ trợ phát hiện và điều trị sớm các vấn đề sức khỏe liên quan đến thận.

Chị Xu gợi ý: "Dấu hiệu nhanh nhất và chính xác nhất về tổn thương thận là protein niệu - tức là sự hiện diện của một lượng lớn protein trong nước tiểu. Cảnh báo dấu hiệu cho thấy tình trạng tổn thương đến thận. Thông thường, người ta không có albumin trong nước tiểu, nên nếu một người phát hiện albumin trong nước tiểu trong nhiều ngày, có nghĩa là thận của họ đang bị tổn thương. Họ cần đi khám bác sĩ".

Urify vẫn chưa trải qua quá trình thử nghiệm lâm sàng hoặc đánh giá theo quy định, song bước đầu cho hiệu quả khả quan. Những người chiến thắng giải thưởng James Dyson toàn cầu sẽ được công bố vào ngày 5/11 tới.

Theo Quỹ Thận Quốc gia Hoa Kỳ, có 10% dân số trên toàn thế giới mắc bệnh thận mãn tính và hàng triệu người tử vong mỗi năm vì không được tiếp cận phương pháp điều trị có giá phải chăng.

Theo số liệu của Bộ Y tế, hiện nay Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn, chiếm khoảng 10% dân số, nhưng 90% trong số đó không biết tình trạng bệnh của mình cho đến giai đoạn muộn. Trong số 800.000 người cần lọc máu chu kỳ, chỉ khoảng 33.000 người được điều trị.

Do đó, việc phát hiện, chẩn đoán và điều trị sớm bệnh thận là rất quan trọng, giúp bệnh nhân có thêm thời gian sống với tình trạng sức khỏe ổn định hơn, đồng thời giúp cải thiện triệu chứng cũng như bảo vệ bệnh nhân khỏi nguy cơ biến chứng nguy hiểm, bao gồm tử vong.