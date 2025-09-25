Hà Nội

Giải mã

Thích thú bắt gặp quái vật biển dễ thương ở độ sâu hơn 3.000m

Các nhà khoa học vui mừng khi phát hiện quái vật biển dễ thương ở độ sâu hơn 3.000m dưới bề mặt đại dương. Đó là cá ốc sần sùi có màu hồng trông rất đáng yêu.

Khi khám phá đáy biển ngoài khơi California bằng một phương tiện điều khiển từ xa ở độ sâu 3.268m vào năm 2019, các nhà khoa học đã phát hiện một loài cá ốc mới. Loài này được đặt tên là cá ốc sần sùi (Careproctus colliculi). Ảnh: MBARI.
Nhìn từ bên ngoài, cá ốc sần sùi trông rất đáng yêu. Nó giống như một khối màu hồng đầy nốt sần sùi với đôi mắt to tròn. Ảnh: MBARI.
Cá thể cá ốc sần sùi cái trưởng thành dài 9,2 cm, đang tung tăng bơi ở khu vực biển sâu lạnh giá và tối tăm. Ảnh: MBARI.
Loài cá ốc thường có những đặc điểm: đầu to, thân hình như thạch được bao phủ bởi lớp da lỏng lẻo và đuôi hẹp. Nhiều loài có đĩa ở bụng giúp chúng bám chặt dưới đáy biển hoặc bám vào những động vật lớn hơn. Ảnh: MBARI.
Khi xem những bức ảnh chụp cá ốc sần sùi, nhiều người mô tả sinh vật này là "đáng yêu" hay "quái vật biển dễ thương nhất" mà họ từng thấy. Ảnh: MBARI.
Một người còn để lại bình luận khi so sánh cá ốc sần sùi giống như một "Pokémon ngoài đời thực". Ảnh: Pokemon DB.
Mackenzie Gerringer, phó giáo sư Sinh học Mackenzie Gerringer từ SUNY Geneseo, trưởng nhóm nghiên cứu, chia sẻ: "Biển sâu là nơi sinh sống của vô số sinh vật đa dạng và thực sự là nơi thích nghi tuyệt đẹp. Khám phá của chúng tôi là lời nhắc nhở về những điều chúng ta vẫn chưa biết về sự sống trên Trái đất". Ảnh: MBARI.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
