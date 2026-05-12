Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh - Địa ốc

Các hộ gia đình nào nên lắp điện mặt trời mái nhà?

Vào cao điểm mùa hè, nhu cầu lắp đặt điện mặt trời mái nhà tăng nhanh trong bối cảnh áp lực hoá đơn tiền điện của các hộ gia đình.

Bảo Châu

Trong bối cảnh nắng nóng cực đoan đẩy nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao, nhiều hộ gia đình và doanh nghiệp chủ động tìm đến giải pháp điện mặt trời mái nhà như một cách để tối ưu hóa đơn tiền điện. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo người dân cần có sự tính toán kỹ lưỡng về hiệu suất và quy mô hệ thống để tránh lãng phí, cũng như tối ưu hóa dòng vốn đầu tư.

Chị Phương Anh (TP.HCM) chia sẻ về áp lực chi phí của gia đình: “Do đặc thù công việc kinh doanh tại nhà, tôi vận hành các thiết bị livestream và hệ thống chiếu sáng, máy lạnh gần như cả ngày lẫn đêm. Hóa đơn tiền điện tháng vừa rồi đã chạm mốc gần 6 triệu đồng, khiến chi phí vận hành tăng cao đáng kể. Tôi đang nghiên cứu lắp đặt điện mặt trời mái nhà để cắt giảm bớt lượng điện tiêu thụ ở các bậc giá cao. Với quy mô hiện tại, tôi hy vọng giải pháp này sẽ giúp gia đình tối ưu hóa lợi nhuận kinh tế và không còn lo lắng mỗi khi nhận thông báo tiền điện vào mùa nắng nóng”.

lap-dien-mat-troi-mai-nha-1755757529282538934409jpeg.jpg
(Ảnh: Sức khoẻ và Đời sống)

Qua tham khảo dựa trên biểu giá điện bậc thang hiện hành, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã có các phân tích cụ thể và hướng dẫn chi tiết giúp các hộ gia đình xác định mức công suất lắp đặt phù hợp nhất với nhu cầu thực tế.

EVNNPC nhận định, hiệu quả của điện mặt trời mái nhà phụ thuộc lớn vào mức tiêu thụ điện của từng hộ gia đình. Đối với những hộ sử dụng dưới 300 kWh/tháng, việc lắp đặt hệ thống này chưa thực sự cần thiết do sản lượng tiết kiệm chưa đủ bù đắp chi phí đầu tư ban đầu.

Ngược lại, các hộ tiêu thụ từ 300 đến 500 kWh/tháng nên bắt đầu cân nhắc lắp đặt công suất khoảng 2-3 kWp. Với sản lượng tạo ra từ 250-350 kWh mỗi tháng, gia đình có thể đưa mức điện mua từ lưới xuống dưới ngưỡng 200 kWh, qua đó tránh được việc phải chi trả cho các bậc giá điện cao như bậc 4, 5 và 6. Thời gian thu hồi vốn cho nhóm này dự kiến khoảng 5-6 năm.

Ở phân khúc tiêu thụ điện cao, đặc biệt là các hộ dùng trên 1.200 kWh/tháng, điện mặt trời mái nhà trở thành giải pháp kinh tế tối ưu. EVNNPC khuyến nghị mức công suất phù hợp cho nhóm này là từ 7-10 kWp, cung ứng sản lượng khoảng 900-1.300 kWh/tháng. Nhờ giảm thiểu đáng kể lượng điện bậc cao, thời gian hoàn vốn có thể rút ngắn chỉ còn từ 3 đến 4 năm. Với suất đầu tư hiện nay dao động khoảng 13-16 triệu đồng/kWp và tuổi thọ thiết bị kéo dài từ 15 đến 20 năm, đây được đánh giá là khoản đầu tư mang lại lợi ích tài chính bền vững trong dài hạn.

Theo các chuyên gia năng lượng, chìa khóa để đạt hiệu quả kinh tế cao nhất là xác định đúng nhu cầu sử dụng để tính toán công suất lắp đặt tương thích. Người dân không nhất thiết phải đầu tư hệ thống đáp ứng toàn bộ 100% nhu cầu điện năng. Thay vào đó, mục tiêu thiết thực nhất là lắp đặt công suất vừa đủ để kéo mức tiêu thụ điện lưới xuống dưới các bậc giá thang cao nhất như bậc 5 và 6. Điều này không chỉ giúp giảm đáng kể hóa đơn tiền điện hàng tháng mà còn giúp tối ưu hóa vốn đầu tư ban đầu, rút ngắn thời gian thu hồi vốn cho chủ hộ.

Tuy nhiên, EVNNPC cũng lưu ý rằng các kết quả phân tích nêu trên có thể thay đổi tùy thuộc vị trí và hệ thống.

Bên cạnh việc tính toán hiệu quả kinh tế, người dân cũng cần đặc biệt lưu ý đến các quy định pháp lý và tiêu chuẩn kỹ thuật để đảm bảo hệ thống vận hành đúng luật. Việc tự ý lắp đặt mà không tuân thủ quy trình có thể dẫn đến những rủi ro về pháp lý và tài chính.

Đối với điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, trường hợp không thông báo hoặc vi phạm quy định về đấu nối, đăng ký nguồn điện có thể bị xử phạt từ cảnh cáo đến 20 triệu đồng, thậm chí lên tới 100 triệu đồng nếu vi phạm nghiêm trọng. Ngoài tiền phạt, tổ chức, cá nhân vi phạm còn có thể bị tịch thu tang vật, tước quyền sử dụng chứng chỉ hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn.

Để tránh bị xử phạt, doanh nghiệp trong lĩnh vực điện lực, đặc biệt là điện mặt trời, buộc phải bảo đảm đầy đủ hồ sơ pháp lý, giấy phép hoạt động, tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật trong thi công, vận hành và tư vấn rõ quy định cho khách hàng. Người sử dụng điện cũng không được tự ý đấu nối, thay đổi hệ thống và cần thực hiện đúng thủ tục khi lắp đặt.

Mời quý độc giả xem video: Điện mặt trời mái nhà giúp 'giảm đau' ví tiền như thế nào? - Nguồn: VTV24
#điện mặt trời #hóa đơn điện #giảm chi phí #năng lượng sạch #đầu tư bền vững #tiền điện

Bài liên quan

Kinh doanh - Địa ốc

Áp lực giá điện mùa hè tăng, người tiêu dùng thay đổi thói quen sinh hoạt

Thông tin điều chỉnh khung giờ giá điện khiến nhiều hộ gia đình lo ngại hóa đơn tăng vọt ngay đầu mùa nóng, buộc người dân phải thay đổi thói quen để tiết kiệm.

Bước vào mùa nắng nóng, câu chuyện giá điện lại trở thành vấn đề “nóng” tại các đô thị lớn, nơi mật độ sử dụng thiết bị làm mát như điều hòa, tủ lạnh luôn ở mức cao. Trong bối cảnh đó, việc Bộ Công Thương thông báo phân tách rõ rệt các khung giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường theo quy định mới nhằm mục tiêu tối ưu hóa vận hành, giảm tải cho hệ thống điện quốc gia.

Dù lộ trình điều chỉnh này tập trung vào khối sản xuất và kinh doanh, nhưng người tiêu dùng vẫn không khỏi xôn xao. Nhiều hộ gia đình bày tỏ sự lo ngại sẽ ảnh hưởng đến chi phí sinh hoạt chung. Đứng trước rủi ro hóa đơn tiền điện tăng vọt, người dân bắt đầu chủ động tìm kiếm các giải pháp tiết kiệm năng lượng và thay đổi thói quen sử dụng điện để bảo vệ túi tiền trong những tháng cao điểm hè.

Xem chi tiết

Kinh doanh - Địa ốc

Giải pháp giảm chi phí tiền điện giờ cao điểm

Nghiên cứu của Chương trình hỗ trợ năng lượng GIZ, điện mặt trời mái nhà kết hợp pin lưu trữ có thể giúp doanh nghiệp “né” giờ cao điểm, giảm chi phí tiền điện.

Theo nghiên cứu của Chương trình hỗ trợ năng lượng GIZ thuộc Tổ chức hợp tác quốc tế Đức, trong bối cảnh giá điện giữa các khung giờ cao điểm - thấp điểm chênh lệch tới 2-3 lần, điện mặt trời mái nhà kết hợp pin lưu trữ có thể giúp doanh nghiệp “né” giờ cao điểm, giảm đáng kể áp lực chi phí tiền điện.

Giảm mạnh tiền điện lúc cao điểm

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới