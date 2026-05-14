Áo World Cup 2026 giá gần 10 triệu đồng gây tranh cãi vì “xấu và đắt”

FIFA gây tranh cãi khi bán áo World Cup 2026 giá gần 10 triệu đồng/chiếc, bị nhiều CĐV chê “xấu”, “rối mắt” và không tương xứng giá tiền.

Thiên Anh

Chỉ còn hơn một tháng nữa FIFA World Cup 2026 khởi tranh, FIFA đã sớm bước vào cuộc đua thương mại bằng việc tung ra bộ sưu tập áo phiên bản giới hạn dành cho các thành phố đăng cai tại Mỹ, Canada và Mexico. Tuy nhiên, thay vì tạo “cơn sốt” trong cộng đồng người hâm mộ, loạt sản phẩm này lại vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội vì mức giá quá cao cùng thiết kế bị chê thiếu thẩm mỹ.

Mức giá gây choáng của các mẫu áo quảng bá cho World Cup 2026.

Theo giới thiệu từ FIFA, mỗi mẫu áo thuộc bộ sưu tập thành phố chủ nhà World Cup 2026 được bán với giá 375 USD, tương đương khoảng 9,6 – 9,8 triệu đồng tùy tỷ giá. Đây là mức giá khiến nhiều người bất ngờ bởi cao gấp nhiều lần áo đấu chính hãng của các đội tuyển quốc gia.

Các mẫu đầu tiên được FIFA mở bán dành cho những thành phố như New York/New Jersey, Seattle, Boston hay Kansas City. Theo quảng bá, sản phẩm được lấy cảm hứng từ poster nghệ thuật đặc trưng của từng địa phương, đi kèm hộp sưu tầm cao cấp và công nghệ NFC xác thực phiên bản giới hạn.

Dù vậy, phản ứng của người hâm mộ trên mạng xã hội lại khá tiêu cực. Nhiều ý kiến cho rằng FIFA đang “thổi giá” quá mức cho một sản phẩm chưa tương xứng về mặt thiết kế.

Một tài khoản trên mạng xã hội X bình luận: “375 USD cho chiếc áo nhìn như poster quảng cáo du lịch dán lên áo phông”. Người khác mỉa mai: “Trông như đồ bán giảm giá ở cửa hàng lưu niệm sân bay nhưng giá gần 10 triệu đồng”.

Không ít người dùng còn nhận xét các mẫu áo có thiết kế “rối mắt”, “khó mặc”, thiếu cảm giác cao cấp dù được quảng bá là sản phẩm thời trang phiên bản giới hạn. Một số ý kiến so sánh rằng áo đấu của Lionel Messi trên cửa hàng FIFA có giá khoảng 130 USD (khoảng 3,3 triệu đồng), chỉ bằng gần 1/3 mức giá bộ sưu tập thành phố chủ nhà.

Với giá bán gần 10 triệu đồng, những chiếc áo của FIFA World Cup 2026 trở thành tâm điểm gây tranh cãi.

Theo truyền thông quốc tế, mỗi thiết kế chỉ được sản xuất giới hạn 999 chiếc. Nếu toàn bộ các phiên bản bán hết, FIFA có thể thu về hàng triệu USD chỉ từ dòng sản phẩm lưu niệm này. Tuy nhiên, thực tế cho thấy sức mua chưa đạt kỳ vọng khi nhiều kích cỡ vẫn còn tồn kho sau thời gian đầu mở bán.

Giới chuyên gia cho rằng câu chuyện lần này phản ánh xu hướng thương mại hóa ngày càng mạnh quanh World Cup 2026. Không chỉ bán vé hay bản quyền truyền hình, FIFA đang mở rộng nguồn thu từ thời trang, vật phẩm sưu tầm và trải nghiệm dành cho người hâm mộ.

World Cup 2026 được xem là kỳ World Cup lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển tham dự, tổ chức tại ba quốc gia Bắc Mỹ gồm Mỹ, Canada và Mexico. Quy mô mở rộng giúp FIFA gia tăng đáng kể doanh thu từ quảng cáo, du lịch, tài trợ và bán sản phẩm thương mại.

Theo nhiều dự báo, chi phí liên quan đến World Cup 2026 như vé xem bóng đá, khách sạn, du lịch và hàng lưu niệm sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới khi nhu cầu của người hâm mộ toàn cầu tăng cao.

Dù gây tranh cãi, bộ sưu tập áo thành phố chủ nhà World Cup 2026 vẫn cho thấy FIFA đang đẩy mạnh chiến lược biến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh thành “cỗ máy kinh doanh” trị giá hàng tỷ USD ngay từ trước khi bóng lăn.

Khám phá siêu sân vận động sẵn sàng cho trận Chung kết World Cup 2026

Với công nghệ đỉnh cao, hạ tầng hiện đại, MetLife Stadium sẽ đăng cai trận chung kết World Cup 2026, ghi dấu lịch sử thể thao thế giới.

Tọa lạc tại East Rutherford (New Jersey), chỉ cách trung tâm Manhattan 15km, MetLife Stadium đang trải qua cuộc chuyển mình lịch sử để trở thành tâm điểm của bóng đá thế giới vào mùa hè 2026. (Ảnh: Luke Hales/Getty Images)
Với diện tích hơn 195.000 m2, MetLife là sân vận động lớn thứ hai tại giải NFL (Mỹ). Công trình là một kiệt tác trung lập khi hòa trộn được bản sắc của hai đội bóng kình địch: nét cổ điển của NY Giants và sự hiện đại của NY Jets. (Ảnh: The New York Times)
Các CLB có cầu thủ dự World Cup 2026 được FIFA trả bao nhiêu?

FIFA dự kiến chi tới 355 triệu USD tiền bồi thường cho các CLB có cầu thủ tham dự World Cup 2026 và 2030, tăng khoảng 70% so với kỳ World Cup 2022.

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đang hoàn tất chương trình bồi thường tài chính dành cho các câu lạc bộ có cầu thủ tham dự World Cup 2026, với tổng ngân sách được đánh giá ở mức kỷ lục trong lịch sử giải đấu.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, các đội bóng sẽ nhận hơn 11.000 USD cho mỗi cầu thủ mỗi ngày trong suốt thời gian giải đấu diễn ra. Với việc World Cup 2026 kéo dài tới 38 ngày và quy mô mở rộng lên 48 đội tuyển, tổng số tiền FIFA phải chi trả dự kiến tăng mạnh.

“Thành phố ma thuật” Miami và cú hích tỷ USD từ World Cup 2026

Không chỉ là điểm đến bóng đá của World Cup 2026, Miami còn được kỳ vọng tạo cú hích lớn cho du lịch, dịch vụ và kinh tế Mỹ với hàng triệu du khách đổ về.

World Cup 2026 không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mà còn được xem là “mỏ vàng” kinh tế đối với các thành phố đăng cai. Trong số 16 thành phố chủ nhà của giải đấu, Miami nổi lên như một điểm đến đặc biệt nhờ sức hút du lịch, tài chính và giải trí hàng đầu nước Mỹ. Đây cũng là nơi dự kiến diễn ra trận đấu của tuyển Bồ Đào Nha với sự góp mặt của siêu sao Cristiano Ronaldo ở vòng bảng.

Theo FIFA, World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico với quy mô lớn chưa từng có khi có 48 đội tuyển tham dự và 104 trận đấu. Riêng Miami sẽ tổ chức 7 trận, bao gồm vòng bảng, vòng 1/16, tứ kết và trận tranh hạng ba.

