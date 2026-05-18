Rầm rộ thi công các tuyến đường huyết mạch ở Thủ Thiêm

Sau 12 năm từ khi khởi công, 4 tuyến đường chính trong khu đô thị mới Thủ Thiêm đã hoàn tất giải phóng mặt bằng, đang được thi công khẩn trương để hoàn thành trong năm nay.

Dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính gồm đường Trần Bạch Đằng (ký hiệu R1), đường Tố Hữu (ký hiệu R2), đường Nguyễn Thiện Thành (ký hiệu R3), đường Bùi Thiện Ngộ (ký hiệu R4). Tổng chiều dài khoảng 12 km với tổng mức đầu tư 8.256 tỷ đồng.
Các tuyến đường chính ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Đường Trần Bạch Đằng, đoạn qua khu biệt thự Lan Anh sau khi được bàn giao mặt bằng đã được chủ đầu tư phát quang, tiến hành thi công khoan cọc nhồi.
Cách đó khoảng 500 m về hướng cầu Ba Son, cầu số 6 sau hơn 1 thập kỷ dở dang cũng đã được nhà thầu thi công khẩn trương trở lại.
Hiện công trình đang trong giai đoạn thi công khoan cọc nhồi, móng cầu với hàng chục công nhân và máy móc.
Đoạn đường Trần Bạch Đằng đối diện với cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn cũng đang trong giai đoạn thi công nền đường và móng cầu.
Công nhân đang xử lý đầu cọc bê tông tại dự án, chuẩn bị thi công phần móng cho công trình.
Tuyến đường Trần Bạch Đằng có mặt cắt ngang 55 m, 6-10 làn xe, dài 3,4 km, là trục xương sống kết nối các khu chức năng của Thủ Thiêm.
Theo thiết kế, điểm cuối tuyến đường này sẽ nối vào đường Trần Não. Hiện tại, nút giao của tuyến đường R1 và Trần Não cũng đang được triển khai thi công rầm rộ.
Cạnh đó, đường Lương Định Của nối Nguyễn Cơ Thạch và cầu Thủ Thiêm cũng đã được bàn giao mặt bằng và thi công khoan cọc nhồi.
Đường Lương Định Của nối dài là một trong những trục giao thông quan trọng của khu đông TP.HCM, đóng vai trò kết nối khu đô thị Thủ Thiêm với các tuyến huyết mạch như Mai Chí Thọ, Xa lộ Hà Nội và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.
Tuyến đường có chiều dài khoảng 3,5 km, được quy hoạch với lộ giới từ 30 đến 60 m, sau khi hoàn thiện sẽ góp phần giảm ùn tắc cho khu vực, tạo động lực phát triển đô thị tại khu đông thành phố.
Đoạn cuối của đường Tố Hữu kết nối với đường Trần Não và Lương Định Của cũng đang được triển khai thi công.
Đường Tố Hữu (đường ven hồ trung tâm) dài 3 km, mặt cắt ngang 29,2 m, đã hoàn thiện phần lớn chiều dài. Trong ảnh là giao lộ của đường Tố Hữu và Mai Chí Thọ.
Sở Xây dựng TP.HCM cho biết sẽ hoàn thiện 4 tuyến đường chính và các dự án lớn ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm trong năm 2026.
