TPHCM: Tháo "nút thắt" thể chế, khơi thông 206.000 tỷ đồng vốn tồn đọng

Ngày 14/5/2026, Đoàn Giám sát số 11 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc quan trọng với Đảng ủy UBND TPHCM. Tham gia đoàn công tác còn có bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ, Môi trường của Quốc hội. Đại diện lãnh đạo Thành phố tiếp đoàn có Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà và Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Cường.

Buổi làm việc xoay quanh ba nội dung cốt lõi: vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; cùng các chiến lược nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt từ 10% trở lên.

Tinh gọn bộ máy và bước tiến đột phá trong chuyển đổi số

Báo cáo với Đoàn giám sát, bà Nguyễn Thanh Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy UBND Thành phố, khẳng định TPHCM đã có những bước đi quyết liệt trong việc tinh gọn bộ máy sau khi triển khai mô hình chính quyền hai cấp. Đáng chú ý là việc hợp nhất ba địa phương gồm TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, giúp giảm số lượng cơ quan chuyên môn cấp tỉnh tới 62,8% và giảm gần 65% đơn vị hành chính cấp xã. Song song với việc sắp xếp, Thành phố đã thành lập 168 trung tâm cung ứng dịch vụ công và trạm y tế cấp xã để đảm bảo chất lượng phục vụ người dân không bị gián đoạn.

Công tác quản trị hành chính đã chuyển mình mạnh mẽ sang môi trường điện tử với 100% văn bản được xử lý số hóa và tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt trên 88%. Trong quý I/2026, Thành phố đã giải quyết hơn 1,09 triệu hồ sơ với tỷ lệ đúng hạn gần như tuyệt đối (99,54%), nhận được mức độ hài lòng trên 96% từ người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong kiểm tra công vụ và phân tích dữ liệu điều hành đã giúp đơn giản hóa 566 thủ tục, giảm hơn 22% chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.

Về kinh tế số, Thành phố tiếp tục giữ vững vị thế đầu tàu với hệ sinh thái khởi nghiệp trị giá khoảng 7,5 tỷ USD và gần 30.000 doanh nghiệp công nghệ số. Hạ tầng 5G đã phủ sóng tới 95%, tạo nền tảng vững chắc cho các ngành công nghệ chiến lược như bán dẫn, robot và UAV phát triển.

Chiến lược tăng trưởng và tháo gỡ các rào cản đầu tư

TPHCM đặt kỳ vọng rất cao vào giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10-11%/năm. Để hiện thực hóa con số này, Thành phố xác định đầu tư công sẽ đóng vai trò dẫn dắt đầu tư tư nhân, với mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công (khoảng 148.000 tỷ đồng) ngay trong năm 2026. Các công trình hạ tầng chiến lược như đường Vành đai, hệ thống Metro và Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được ưu tiên hoàn thiện để tạo động lực lan tỏa.

Tại buổi thảo luận, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh việc triển khai các cơ chế đặc thù từ Nghị quyết 98 và Nghị quyết 260, đồng thời nghiên cứu mô hình "đô thị tự chủ" và cơ chế "sandbox" để tạo dư địa phát triển mới. Thành phố cũng đã vận hành quyết liệt Tổ công tác tháo gỡ dự án tồn đọng, tính đến tháng 4/2026 đã xử lý dứt điểm 838 dự án, giải phóng nguồn vốn khổng lồ hơn 206.000 tỷ đồng và 17.000 ha đất.

Dù kết quả GRDP quý I/2026 đạt 8,27% – mức cao nhất từ năm 2020 – nhưng lãnh đạo Thành phố thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn những điểm nghẽn. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ở một số nơi còn chậm, chi phí nguyên vật liệu thế giới biến động và các động lực mới như AI, chip bán dẫn vẫn cần thời gian để đóng góp rõ rệt vào nền kinh tế. Bà Trần Mai Phương, Phó Giám đốc Sở Tài chính, cho biết Thành phố đang tích cực tham mưu các cơ chế phát triển đô thị đặc thù và huy động nguồn vốn ngoài ngân sách để mở rộng năng lực tài chính.

Kiên trì mục tiêu tăng trưởng bền vững

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Hồng Lĩnh đánh giá cao sự chuyển biến trong tư duy quản trị của TP.Hồ Chí Minh, đặc biệt là việc lấy dữ liệu làm nền tảng điều hành. Tuy nhiên, ông cũng chỉ rõ những thách thức về tiến độ dự án trọng điểm, vướng mắc thể chế và tình trạng né tránh trách nhiệm ở một bộ phận cán bộ.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị Thành phố cần cụ thể hóa Nghị quyết 57 bằng các chương trình hành động "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm và rõ kết quả. Thành phố phải quyết liệt hơn nữa trong việc tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo để duy trì đà tăng trưởng hai con số bền vững.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà đã tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của Đoàn giám sát. Thành phố cam kết sẽ khẩn trương rà soát, bổ sung các kế hoạch hành động, tăng cường kiểm tra giám sát và phát huy tinh thần năng động, sáng tạo để xứng đáng với vai trò trung tâm kinh tế, khoa học công nghệ hàng đầu của cả nước và khu vực.