Hà Nội đề xuất mốc thời gian chuyển toàn bộ taxi, xe công nghệ sang xe điện

Theo dự thảo mới, nhiều loại xe kinh doanh vận tải tại Hà Nội có thể phải chuyển sang xe điện.

Trong dự thảo Nghị quyết về phát triển giao thông xanh, Hà Nội đề xuất lộ trình chuyển đổi bắt buộc đối với nhiều loại phương tiện kinh doanh vận tải sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Theo dự thảo, với xe mô tô, xe gắn máy kinh doanh vận tải, bao gồm cả xe sử dụng nền tảng ứng dụng gọi xe, đơn vị cung cấp phần mềm phải bảo đảm tỷ lệ phương tiện sử dụng điện, năng lượng sạch đạt tối thiểu 20% trước ngày 1/1/2027; 50% trước ngày 1/1/2028 và 100% trước ngày 1/1/2030.

Đối với taxi và ô tô chở khách đến 8 chỗ hoạt động kinh doanh vận tải, tỷ lệ phương tiện xanh phải đạt 50% trước ngày 1/1/2028 và 100% trước ngày 1/1/2030.

Đáng chú ý, từ ngày 1/7/2026, toàn bộ phương tiện đầu tư mới hoặc thay thế đối với taxi và ô tô kinh doanh vận tải dưới 9 chỗ phải sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường.

Dự thảo cũng nêu từ ngày 1/1/2035, UBND TP Hà Nội sẽ quyết định việc hạn chế lưu thông một số phương tiện giao thông cá nhân theo lộ trình, phạm vi, tuyến đường và khung giờ phù hợp với hạ tầng giao thông công cộng. Thành phố phải công bố công khai phương án hạn chế và giao thông thay thế chậm nhất 12 tháng trước khi áp dụng.

Bên cạnh lộ trình hạn chế xe phát thải, Hà Nội cũng đề xuất phát triển mạnh hệ thống trạm sạc công cộng. Trong phạm vi vành đai 3, các bãi đỗ xe, chung cư, trung tâm thương mại, bệnh viện và công trình công cộng hiện hữu phải bảo đảm tối thiểu 15% chỗ đỗ có lắp trạm tiếp năng lượng sạch trước năm 2030. Với các công trình xây mới, tỷ lệ này tối thiểu là 30%.

Để thúc đẩy hạ tầng giao thông xanh, thành phố dự kiến hỗ trợ 30% lãi vay trong tối đa 5 năm cho doanh nghiệp đầu tư trạm sạc công cộng, đồng thời hỗ trợ 100% tiền thuê đất trong 5 năm đầu với các dự án thuộc danh mục ưu tiên.