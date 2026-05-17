Loại cá giàu DHA, omega-3 "giá mềm" được nhiều gia đình Việt săn mua

Không đắt đỏ như cá hồi, cá tầm đang được nhiều người tiêu dùng lựa chọn nhờ giàu DHA, omega-3, omega-6 và mức giá “dễ chịu” hơn đáng kể trong mùa hè năm nay.

Thiên Anh

Trong bối cảnh giá thực phẩm dinh dưỡng liên tục tăng, nhiều gia đình đang chuyển hướng sang các loại cá giàu dưỡng chất nhưng có giá thành hợp lý hơn cá hồi nhập khẩu. Trong đó, cá tầm nổi lên như lựa chọn được nhiều bà nội trợ quan tâm nhờ chứa hàm lượng DHA, omega-3 và omega-6 khá cao, đồng thời được nuôi phổ biến tại một số địa phương ở Việt Nam.

Theo khảo sát tại các chợ dân sinh và siêu thị ở Hà Nội, giá cá hồi phi lê hiện dao động khoảng 450.000 - 600.000 đồng/kg, trong khi cá tầm tươi sống phổ biến ở mức 230.000 - 390.000 đồng/kg tùy kích cỡ. Mức giá này khiến cá tầm trở thành lựa chọn “mềm” hơn với nhiều gia đình muốn bổ sung thực phẩm giàu dinh dưỡng.

Không chỉ có lợi thế về giá, cá tầm còn được đánh giá cao nhờ giá trị dinh dưỡng. Một số nghiên cứu cho thấy trong 100g thịt cá tầm chứa khoảng 0,54g DHA, cùng nhiều axit béo omega-3 và omega-6 có lợi cho tim mạch, não bộ và thị lực. Ngoài ra, loại cá này còn giàu vitamin B6, B12, selen và phốt pho.

Chị Hoàng Thu Trang, tiểu thương kinh doanh thủy sản tại quận Cầu Giấy (Hà Nội), cho biết sức mua cá tầm tăng khá mạnh từ đầu mùa hè.

“Nhiều khách trước đây thường mua cá hồi, nhưng gần đây chuyển sang cá tầm vì giá dễ chịu hơn mà thịt vẫn béo, ít xương, trẻ nhỏ cũng dễ ăn”, chị Trang nói.

Theo giới kinh doanh thủy sản, cá tầm hiện chủ yếu được nuôi tại Sa Pa (Lào Cai) và khu vực Lâm Đồng nhờ điều kiện khí hậu lạnh phù hợp. Những năm gần đây, sản lượng nuôi tăng giúp nguồn cung ổn định hơn, kéo giá bán xuống thấp hơn so với giai đoạn trước.

Bên cạnh cá tầm, nhiều chuyên gia dinh dưỡng cũng khuyến nghị người dân có thể lựa chọn thêm các loại cá biển quen thuộc như cá nục, cá thu, cá mòi hay cá cơm để bổ sung omega-3 tự nhiên với chi phí thấp hơn cá hồi nhập khẩu. Một số nghiên cứu cho thấy hàm lượng omega-3 trong cá nục thậm chí còn cao hơn cá hồi nuôi thông thường.

Ông Nguyễn Minh Đức, chuyên gia dinh dưỡng tại Hà Nội, cho rằng người tiêu dùng không nên quá phụ thuộc vào cá hồi đắt đỏ.

“Điều quan trọng là duy trì thói quen ăn cá đều đặn 2 - 3 bữa mỗi tuần. Nhiều loại cá tại Việt Nam vẫn cung cấp omega-3, DHA rất tốt với chi phí hợp lý hơn”, ông Đức nhận định.

Tuy nhiên, chuyên gia cũng lưu ý người tiêu dùng nên ưu tiên cá tươi, có nguồn gốc rõ ràng và hạn chế chế biến chiên rán quá nhiều dầu mỡ để giữ giá trị dinh dưỡng. Các phương pháp hấp, nướng hoặc kho được đánh giá phù hợp hơn để bảo toàn hàm lượng omega-3 tự nhiên trong cá.

Mời quý độc giả xem video: Cẩn trọng với cá tầm được rao bán siêu rẻ trên mạng/ Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp.
