Làm cách nào để hành khách tự đổi vé tàu trực tuyến?

Từ ngày 15/5/2026, ngành đường sắt chính thức triển khai tính năng đổi vé tàu trực tuyến trên website dsvn.vn, giúp hành khách tiết kiệm thời gian đi lại.

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và đẩy mạnh chuyển đổi số, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thông báo triển khai tính năng đổi vé trực tuyến từ 0h ngày 15.5.2026. Thay vì phải đến trực tiếp nhà ga như trước đây, hành khách giờ đây có thể chủ động thay đổi lịch trình ngay trên hệ thống bán vé điện tử.

Từ 15.5, hành khách được đổi vé tàu online không cần ra ga. Ảnh: ĐSVN

Tiện lợi, bảo mật và linh hoạt

Tính năng mới cho phép hành khách linh hoạt thay đổi ngày hoặc giờ đi tàu khi có công việc đột xuất. Mọi giao dịch đổi vé đều được xác thực qua mã OTP, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thông tin cá nhân và tài khoản của người dùng.

Hiện nay, dịch vụ đổi vé trực tuyến áp dụng cho các loại vé cá nhân được mua và thanh toán qua mạng. Để thực hiện đổi vé, hành khách cần lưu ý các điều kiện sau: Thực hiện trước giờ tàu chạy ít nhất 24 giờ, mỗi vé chỉ được phép đổi một lần, đồng thời giữ nguyên thông tin hành khách và hành trình (ga đi, ga đến).

Hành khách thực hiện đổi vé sẽ trả mức phí 20.000 đồng/vé/lần. Riêng đối với tuyến Hà Nội - Hải Phòng, mức phí ưu đãi là 10.000 đồng/vé/lần. Lưu ý, nếu hành khách muốn trả lại vé sau khi đã thực hiện đổi, mức phí khấu trừ sẽ là 30% giá trị vé.

Hướng dẫn các bước đổi vé trực tuyến

Hành khách truy cập vào website dsvn.vn, chọn mục “Đổi, trả vé” và thực hiện theo 4 bước:

Bước 1: Nhập thông tin vé để hệ thống kiểm tra điều kiện và hiển thị phí chênh lệch.

Bước 2: Kiểm tra thông tin vé mới và nhận mã OTP qua email (miễn phí) hoặc số điện thoại (có phí).

Bước 3: Nhập mã OTP để xác thực (mã có hiệu lực trong 60 giây).

Bước 4: Hoàn tất và nhận thông báo xác nhận từ hệ thống.

Đối với những vé mua trực tiếp tại quầy, hành khách vẫn cần mang theo giấy tờ tùy thân đến nhà ga gần nhất để được hỗ trợ thủ tục đổi vé.

Việc bổ sung tiện ích này tiếp nối thành công của tính năng trả vé trực tuyến trước đó, khẳng định nỗ lực của ngành Đường sắt trong việc xây dựng một hệ sinh thái giao thông hiện đại và văn minh.