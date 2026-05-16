Trứng gà bán tháo "30.000 đồng 3 chục hột" tại TP.HCM

Thị trường TP.HCM chứng kiến giá trứng gà giảm mạnh, gây khó khăn cho người chăn nuôi, do nguồn cung vượt quá cầu và hàng tồn kho lớn.

Bảo Châu

Thị trường TP.HCM đang ghi nhận nguồn cung trứng gà dồi dào với mức giá giảm sâu kỷ lục, xuất hiện tình trạng bán tháo tại các xe hàng rong với giá chỉ "30.000 đồng/3 chục hột". Không dừng lại ở đó, mặt hàng gà thịt cũng chứng kiến mức sụt giảm giá trị lên tới 30-40%, đẩy người chăn nuôi vào hoàn cảnh hết sức lao đao.

Khảo sát thực tế tại các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố cho thấy, giá trứng gà liên tục duy trì ở mức thấp kể từ đầu năm, dao động phổ biến từ 20.000-25.000 đồng/chục, có thời điểm chạm đáy còn 15.000-20.000 đồng/chục. Việc giá mặt hàng này tiếp tục lao dốc trong thời gian gần đây đã khiến người chăn nuôi chịu thua lỗ nặng nề do doanh thu không đủ bù đắp chi phí đầu vào.

tình trạng bán tháo tại các xe hàng rong với giá chỉ "30.000 đồng/3 chục hột" (Ảnh: Lang Thang Sài Gòn)

Theo phân tích từ Hiệp hội Gia cầm Việt Nam, nguyên nhân chủ chốt dẫn đến thực trạng này là nguồn cung tăng mạnh sau Tết. Với đặc thù chu kỳ nuôi gà ngắn, chỉ khoảng 38-43 ngày, lượng gia cầm chưa tiêu thụ hết trong giai đoạn cao điểm liên tục được bổ sung ra thị trường, tạo nên áp lực dư thừa cục bộ trong khi sức mua của người dân vẫn phục hồi rất chậm.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đông Nam Bộ cho biết, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng dội hàng, thừa cung là do hoạt động xuất khẩu sang thị trường Campuchia gặp điểm nghẽn, buộc lượng lớn hàng hóa phải quay ngược về tiêu thụ nội địa.

Áp lực càng đè nặng khi ngành chăn nuôi đang rơi vào cảnh “gọng kìm” giữa đầu ra bế tắc và chi phí đầu vào leo thang. Trước bối cảnh kinh tế nhiều biến động, Ông Nguyễn Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đông Nam Bộ khuyến nghị, người chăn nuôi cần chủ động điều tiết quy mô tổng đàn, chia nhỏ các đợt vào giống để phân tán rủi ro, đồng thời xây dựng sẵn các kịch bản ứng phó linh hoạt nhằm duy trì sản xuất bền vững.

Mời quý độc giả xem video: Ngành gia cầm Việt Nam: Cơ hội bứt phá và thách thức sống còn/ Nguồn: Báo Nhân Dân

#trứng gà #giá giảm #thị trường TP.HCM #chăn nuôi #xuất khẩu #thực phẩm

