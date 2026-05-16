Phú Thọ vào TOP 5 cả nước về chất lượng điều hành kinh tế

Phú Thọ vào nhóm 5 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế tốt nhất cả nước theo công bố PCI 2025 của VCCI.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa công bố Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam và Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2025. Theo đó, Phú Thọ nằm trong nhóm 5 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế “Tốt” nhất cả nước, cùng Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Kết quả này phản ánh những chuyển biến trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân của tỉnh thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn nhận Kỷ niệm chương và Giấy chứng nhận giải thưởng.

Năm 2025 đánh dấu lần thay đổi lớn nhất về phương pháp đánh giá của PCI sau 21 năm triển khai. VCCI chính thức giới thiệu phiên bản PCI 2.0 và lần đầu công bố Chỉ số Hiệu quả Kinh tế tư nhân (BPI). Báo cáo được xây dựng từ khảo sát hơn 3.500 doanh nghiệp tư nhân, gần 600 doanh nghiệp FDI và hơn 1.000 hộ kinh doanh trên cả nước.

PCI 2.0 gồm 9 chỉ số thành phần với 98 chỉ tiêu, tập trung đánh giá các nội dung như gia nhập thị trường, tiếp cận nguồn lực, tính minh bạch, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, cạnh tranh bình đẳng, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và chính quyền kiến tạo.

Khác với các năm trước, PCI 2025 không công bố thứ hạng cụ thể từng địa phương mà phân thành 6 nhóm chất lượng điều hành. Trong đó, nhóm cao nhất là nhóm “Tốt”.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất, chế tạo vi mạch điện tử Meiko Yên Quang theo cơ chế “luồng xanh”.

Theo báo cáo, Phú Thọ có điểm số cao hơn trung vị cả nước 4,31 điểm và cao hơn trung vị khu vực Trung du và miền núi phía Bắc 4,37 điểm.

Báo cáo cũng ghi nhận nhiều chỉ tiêu kinh tế tích cực của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 đạt 10,52%. Có 35,45% doanh nghiệp cho biết có kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh trong hai năm tới và 48,62% doanh nghiệp dự kiến kinh doanh có lãi trong năm 2025.

Đáng chú ý, Phú Thọ đứng thứ hai toàn quốc ở chỉ số Tiếp cận nguồn lực với 6,64 điểm. Chỉ số này đánh giá khả năng tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất, vốn, cơ sở hạ tầng và các nguồn lực phục vụ hoạt động đầu tư kinh doanh.

Nhiều chỉ số thành phần khác của tỉnh cũng cao hơn trung vị cả nước như Tính minh bạch đạt 7,43 điểm; Chi phí không chính thức đạt 7,79 điểm; Cạnh tranh bình đẳng đạt 6,49 điểm; Chính quyền kiến tạo đạt 6,32 điểm; Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đạt 5,79 điểm và Thiết chế pháp lý đạt 7,46 điểm.

Theo đánh giá từ cộng đồng doanh nghiệp, Phú Thọ đã tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận chính sách và hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thời gian qua, tỉnh tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, công khai quy hoạch, tăng cường xúc tiến đầu tư và thường xuyên tổ chức đối thoại với doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, việc đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp, logistics và tạo lập quỹ đất sạch được xem là nền tảng giúp tỉnh nâng cao khả năng tiếp nhận các dự án đầu tư quy mô lớn.

Lãnh đạo UBND tỉnh cho biết kết quả PCI 2025 là động lực để Phú Thọ tiếp tục đổi mới phương thức điều hành, lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm phục vụ. Tỉnh đang triển khai Đề án cải thiện môi trường đầu tư giai đoạn 2026 - 2030, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và mở rộng cơ chế “luồng xanh 24 giờ”.

Theo định hướng của tỉnh, các hoạt động đối thoại với doanh nghiệp sẽ tiếp tục được duy trì thường xuyên, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn về đất đai, giải phóng mặt bằng, quy hoạch và hạ tầng khu, cụm công nghiệp nhằm tạo dư địa thu hút đầu tư trong thời gian tới.