Thi trực tuyến về tiêm chủng, mở rộng kiến thức phòng chống dịch bệnh

Ngày 14/11/2025, tại Hà Nội, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương phối hợp với Cục Phòng bệnh và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tổ chức buổi gặp mặt báo chí, chính thức phát động Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về Chương trình Tiêm chủng mở rộng tại Việt Nam.

Đại dịch COVID – 19 và trào lưu “anti vaccine” khiến tỷ lệ tiêm chủng thấp

Ông Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương, Bộ Y tế - Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho biết, tiêm chủng là một trong những biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và hạn chế nguy cơ lây lan các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Tuy nhiên, theo ông Vũ Mạnh Cường, hiện nay đang tái trở lại trào lưu "anti vaccine", sống thuận tự nhiên, từ chối cho con mình đi tiêm. Điều này sẽ tạo ra nguy cơ ảnh hưởng đến trẻ em và không bảo đảm miễn dịch cho cộng đồng.

Việc nâng cao ý thức cho người dân nắm được kiến thức chung về tiêm chủng rất quan trọng, bởi tiêm chủng là một trong những biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và giảm thiểu nguy cơ lây lan các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Phát động cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến về Chương trình Tiêm chủng mở rộng.

Bà Hoàng Hồng Mai, Phó Trưởng Phụ trách Văn phòng Chương trình Tiêm chủng quốc, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, thời gian đại dịch COVID-19 và giãn cách xã hội dẫn đến tình trạng cung ứng vaccine chậm nên tỷ lệ tiêm chủng thấp so với những năm trước.

Vì thế, việc phát động cuộc thi này có giá trị đẩy mạnh tỷ lệ người dân ủng hộ tiêm chủng để tăng tỷ lệ tiêm chủng.

Tại Việt Nam, Chương trình tiêm chủng mở rộng được triển khai từ năm 1981 và chính thức áp dụng trên toàn quốc từ năm 1985. Nhờ đó, nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như bại liệt đã được thanh toán (năm 2000), uốn ván sơ sinh được loại trừ (năm 2005).

Hiện nay, chương trình cung cấp miễn phí 12 loại vaccine phòng 11 bệnh truyền nhiễm phổ biến cho trẻ em và phụ nữ có thai.

Bà Hoàng Hồng Mai chia sẻ về những hiệu quả của tiêm chủng mở rộng.

"Thời gian vừa qua, chúng tôi triển khai rất hiệu quả vaccine Rota trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng tại 41/63 tỉnh/TP (cũ), được đông đảo các bà mẹ ủng hộ, kể cả các bà mẹ "anti vaccine" giờ cũng quay trở lại chủ động đưa con đi tiêm.

Vì thế, tỷ lệ tiêm vaccine 5 trong 1 hiện nay cũng tăng lên. Thay vì trước đây nhiều mẹ cho con đi tiêm vaccine 5 trong 1 dịch vụ thì nay đã cho con đi tiêm vaccine 5 trong 1 trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng. Đến năm 2026 triển khai vaccine Rota trên toàn quốc, mỗi trẻ được uống 2 liều vaccine miễn phí. Chúng tôi mong các bà mẹ tin tưởng và yên tâm cho con tiêm chủng theo chương trình", bà Hồng Mai chia sẻ.

Tăng cường nhận thức về phòng chống bệnh

Theo ông Vũ Mạnh Cường, cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến được tổ chức nhằm tăng cường nhận thức của người dân về tầm quan trọng của tiêm chủng, đồng thời khuyến khích cộng đồng tiếp cận thông tin chính thống và tham gia tích cực vào công tác phòng, chống dịch bệnh. Đây là hoạt động truyền thông sáng tạo, thiết thực, góp phần lan tỏa thông điệp về tiêm chủng an toàn, đúng lịch và đầy đủ.

Theo Ban tổ chức, Cuộc thi được triển khai trên phạm vi toàn quốc với hình thức trực tuyến, diễn ra từ ngày 14/11/2025 đến hết ngày 10/12/2025. Người dự thi là công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc trong nước, tham gia bằng cách khai báo thông tin cá nhân và làm bài thi trắc nghiệm trên website chính thức: https://cuocthitimhieutcmr.org.

Ông Vũ Mạnh Cường chia sẻ về thể lệ cuộc thi

Cuộc thi gồm hai vòng. Vòng loại diễn ra từ 14/11 đến 4/12/2025, mỗi bài thi gồm 20 câu hỏi trong 20 phút. Mỗi người dự thi chỉ được thi một lần duy nhất. Vòng chung kết diễn ra từ 5/12 đến 10/12/2025, với 100 thí sinh xuất sắc nhất vòng loại tham gia, mỗi bài thi gồm 20 câu hỏi trong 15 phút. Kết quả vòng chung kết sẽ được công bố tại Lễ Tổng kết Cuộc thi.

Về nội dung, cuộc thi tập trung cung cấp thông tin chính xác về Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia, những kiến thức quan trọng giúp người dân hiểu rõ về quyền lợi, trách nhiệm và cách bảo vệ bản thân, gia đình thông qua Chương trình

Tiêm chủng mở rộng; cung cấp thông tin về tầm quan trọng của việc tiêm chủng đúng lịch, về các phản ứng thường gặp sau tiêm chủng, các kiến thức cơ bản về theo dõi và giám sát sau tiêm, đồng thời nêu bật các bước bảo đảm an toàn và hiệu quả...

Ban Tổ chức cho biết, các câu hỏi của cuộc thi được xây dựng dựa trên các văn bản pháp lý và khuyến cáo chuyên môn của Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới (WHO), bảo đảm tính chính xác, khoa học và dễ tiếp cận với mọi đối tượng.

Ban Tổ chức sẽ trao các giải thưởng hấp dẫn gồm: 1 Giải Nhất trị giá 5.000.000 đồng, 3 Giải Nhì trị giá 3.000.000 đồng mỗi giải, 5 Giải Ba trị giá 2.000.000 đồng mỗi giải và 10 Giải Khuyến khích trị giá 1.000.000 đồng mỗi giải.