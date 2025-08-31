Hà Nội

Sống Khỏe

Thói quen đơn giản giúp cả nhà tránh xa bệnh truyền nhiễm

Phòng bệnh truyền nhiễm không khó, chỉ cần mỗi gia đình duy trì những thói quen nhỏ như rửa tay đúng cách, ăn uống đủ chất và tiêm chủng đầy đủ.

Trương Hiền

Trong bối cảnh các loại bệnh truyền nhiễm có thể bùng phát bất cứ lúc nào, việc xây dựng những thói quen lành mạnh trong gia đình không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe từng thành viên mà còn góp phần phòng chống dịch bệnh cho cộng đồng. Những thói quen tuy nhỏ nhưng duy trì đều đặn sẽ tạo nên lá chắn hiệu quả trước nguy cơ lây lan bệnh tật.

z6945485617225-46b4f226d1af28bb8eb3103f362e5536.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Rửa tay đúng cách và thường xuyên

Rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn là biện pháp đơn giản, ít tốn kém nhưng ngăn ngừa được nhiều bệnh truyền nhiễm như cúm, tiêu chảy, tay chân miệng, Covid-19... Các thành viên trong gia đình nên rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi tiếp xúc với vật dụng công cộng hoặc khi từ ngoài đường trở về nhà. Đặc biệt, hướng dẫn trẻ nhỏ rửa tay đúng cách sẽ giúp hình thành thói quen lâu dài.

Giữ gìn vệ sinh nhà cửa

Không gian sống sạch sẽ hạn chế tối đa mầm bệnh phát triển. Gia đình nên thường xuyên lau chùi tay nắm cửa, bàn ăn, bồn rửa, phòng tắm… bằng dung dịch khử khuẩn. Chăn ga, gối, rèm cửa cần được giặt giũ định kỳ. Ngoài ra, giữ nhà cửa thông thoáng, có ánh sáng tự nhiên sẽ giúp vi khuẩn, nấm mốc khó sinh sôi.

Ăn uống an toàn, đủ chất

Chế độ dinh dưỡng cân bằng giúp tăng cường sức đề kháng – yếu tố quan trọng trong phòng chống bệnh truyền nhiễm. Gia đình nên ưu tiên thực phẩm tươi sạch, nấu chín kỹ, hạn chế ăn đồ tái sống. Trẻ nhỏ và người lớn tuổi cần được bổ sung đủ vitamin, khoáng chất để hệ miễn dịch hoạt động tốt. Đồng thời, uống đủ nước và hạn chế đồ uống có cồn, có gas.

Tiêm chủng đầy đủ

Tiêm vắc xin đúng lịch là biện pháp phòng bệnh chủ động, an toàn và hiệu quả nhất. Cha mẹ cần theo dõi lịch tiêm của trẻ nhỏ, không bỏ sót mũi tiêm quan trọng. Người lớn cũng cần được tiêm phòng các bệnh như cúm mùa, viêm gan B, uốn ván, Covid-19… để bảo vệ bản thân và người xung quanh.

Hình thành thói quen che miệng khi ho, hắt hơi

Một thói quen nhỏ nhưng mang lại hiệu quả lớn trong việc hạn chế lây lan bệnh đường hô hấp. Mỗi thành viên nên che miệng bằng khăn giấy hoặc khuỷu tay khi ho, hắt hơi, sau đó rửa tay ngay. Khẩu trang cũng là “lá chắn” cần thiết trong môi trường đông người hoặc khi có dấu hiệu cảm cúm.

Tập thể dục và ngủ đủ giấc

Thói quen vận động nhẹ nhàng như đi bộ, tập yoga, chơi thể thao giúp nâng cao sức khỏe toàn diện, tăng cường khả năng miễn dịch. Giấc ngủ đủ từ 7–8 tiếng mỗi đêm giúp cơ thể tái tạo năng lượng, giảm nguy cơ mắc bệnh.

Chủ động cách ly khi có dấu hiệu bệnh

Nếu trong gia đình có người bị sốt, ho, đau họng, tiêu chảy… cần cho nghỉ ngơi, theo dõi sức khỏe và hạn chế tiếp xúc gần với các thành viên khác. Việc này giúp giảm nguy cơ lây nhiễm và kịp thời đưa đi khám khi bệnh trở nặng.

Phòng bệnh hơn chữa bệnh – điều này càng đúng với các bệnh truyền nhiễm dễ lây lan trong cộng đồng. Chỉ bằng những thói quen nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày như rửa tay, giữ nhà cửa sạch sẽ, tiêm phòng đầy đủ, ăn uống khoa học… mỗi gia đình đã góp phần xây dựng một vành đai an toàn cho sức khỏe.

