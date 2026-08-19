Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Nghiên cứu biến nước tiểu thành nhiên liệu năng lượng đa dụng

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Adelaide (Australia) đã phát triển một phương pháp điện hóa có thể chuyển đổi urê thành hydrazine (N2H4), một hóa chất được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp, từ dược phẩm đến động cơ đẩy tên lửa.

Tuệ Minh

Nhóm nghiên cứu từ Khoa Kỹ thuật Hóa học đã sử dụng điện và natri clorua để thúc đẩy quá trình chuyển hóa. Phương pháp của họ cũng có hiệu quả với nhiều nguồn urê khác nhau, bao gồm urê tinh khiết, nước thải giàu urê và nước tiểu người.

ure.jpg
Biến urê vốn có nhiều trong nước tiểu thành hydrazine được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp năng lượng.

Hydrazine là một hóa chất công nghiệp quan trọng và cũng đang được nghiên cứu cho các ứng dụng năng lượng, bao gồm pin nhiên liệu và các hệ thống được thiết kế cho các sứ mệnh không gian kéo dài.

"Hydrazine được tổng hợp công nghiệp từ amoniac hoặc một dẫn xuất của nó, urê, thông qua một phương pháp đã được thiết lập," tác giả chính, TS Pengtang Wang cho biết.

Những phương pháp này đã được phát triển và sử dụng trong nhiều thập kỷ, nhưng chúng dựa vào các hóa chất độc hại khác và tiêu tốn rất nhiều năng lượng, điều này khiến chúng trở nên tốn kém và gây ra những thách thức về môi trường.

Việc phát triển một phương pháp thay thế mới và nhẹ nhàng hơn cho quy trình truyền thống này sẽ là một bước quan trọng hướng tới sản xuất hydrazine thân thiện với môi trường và tiết kiệm hơn.

44160-2026-1139-figa-html.png
Quy trình điện hóa urê thành hydrazine với clo trong muối ăn làm xúc tác.

Các nhà nghiên cứu đã thiết kế một quy trình điện hóa sử dụng điện năng để khởi động quá trình chuyển hóa hóa học trong điều kiện tương đối ôn hòa.

Urê được chọn làm nguyên liệu ban đầu vì nó có sẵn rộng rãi, kể cả trong nước tiểu người. Các nhà nghiên cứu cho rằng điều này có thể tạo ra cơ hội thu hồi một chất hóa học hữu ích từ nguồn chất thải dễ tiếp cận.

Natri clorua giúp thúc đẩy phản ứng bằng cách tạo ra các chất clo hấp phụ trên bề mặt điện cực.“Các hợp chất clo này phản ứng với urê để tạo thành N-chlorourea, sau đó được chuyển hóa thành hydrazine thông qua một quá trình thủy phân đơn giản.

hydrazine-gas-detectionjpg.jpg
Hydrazine được sử dụng để sinh ra năng lượng cao cho tên lửa, pin nhiên liệu và sản xuất dược phẩm.

Thử nghiệm cho thấy kỹ thuật này có thể đạt được sản lượng hydrazine cao. Hiệu quả của nó cũng được chứng minh bằng cách sử dụng các nguyên liệu urê khác nhau, cho thấy phương pháp này có tiềm năng xử lý các vật liệu ngoài urê tinh khiết dùng trong phòng thí nghiệm.

Việc sử dụng nước thải và nước tiểu làm nguyên liệu đầu vào có thể đặc biệt hữu ích nếu quy trình này cuối cùng có thể hoạt động hiệu quả ở quy mô lớn hơn.

Hydrazine (N₂H₄) Nhiên liệu tên lửa phổ biến.
Nature/PhysX
#nước thải #nguyên liệu #nhiên liệu tên lửa #pin xe điện #Phát triển quy trình điện hóa chuyển đổi urê thành hydrazine #Ứng dụng hydrazine trong năng lượng và tên lửa

Bài liên quan

Kho tri thức

Biến rác thải nhựa thành nhiên liệu máy bay ít chi phí, giảm khí thải

Phương pháp sản xuất nhiên liệu hàng không mới của Trung Quốc có chi phí thấp hơn đáng kể và giảm phát thải hơn đến 80% so với cách thức truyền thống.

Mỗi năm, thế giới sản xuất hơn 460 triệu tấn nhựa. Tuy nhiên, loại vật liệu này rất khó phân hủy, trong khi các phương pháp xử lý truyền thống như chôn lấp hoặc đốt đều gây lãng phí tài nguyên và ô nhiễm môi trường.

Trong một nghiên cứu mới, nhóm nhà khoa học từ Viện Nghiên cứu Tiên tiến Thượng Hải thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc và Đại học Phúc Đán đã đề xuất công nghệ chuyển đổi rác thải nhựa thành nhiên liệu hàng không với chi phí thấp hơn các phương pháp trước đây.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Vật liệu dán nano tản nhiệt giúp làm mát hiệu quả và tiết kiệm năng lượng

Viện Công nghệ Vi mô và Nano Tây Ban Nha (IMN-CNM, CSIC) đã phát triển loại vật liệu có khả năng làm mát các bề mặt tiếp xúc mà không cần dùng điện.

Nguyên lý làm mát của vật liệu này dựa trên phương pháp làm mát bức xạ thụ động vào ban ngày, tận dụng đặc tính của khí quyển trái đất. Trong dải bước sóng trong phổ hồng ngoại (từ 8 đến 13 micromet), vật liệu cho phép nhiệt thoát trực tiếp ra ngoài không gian mà không bị khí quyển giữ lại.

Đây được kỳ vọng là giải pháp thay thế có thể giúp giảm bớt gánh nặng chi phí năng lượng cho việc làm mát vốn đang chiếm gần 20% tổng lượng điện năng tiêu thụ toàn cầu.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Bí ẩn nguồn năng lượng khổng lồ của Mặt Trời

Ẩn sâu dưới lớp bề mặt rực sáng, lõi Mặt Trời là một thế giới cực đoan, nơi vật chất liên tục biến đổi thành năng lượng.

Mặt Trời không cháy theo nghĩa thông thường. Không có một ngọn lửa khổng lồ đang đốt nhiên liệu như trên Trái Đất. Ở trung tâm của nó, một quá trình kỳ lạ hơn nhiều đang diễn ra: phản ứng nhiệt hạch hạt nhân.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới