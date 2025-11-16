Thảo Nhi Lê và bạn trai thiếu gia tung ra clip tình tứ mới nhất

Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Mới đây nhất, Thảo Nhi Lê và bạn trai thiếu gia tung những khoảnh khắc lãng mạn bên nhau trong chuyến du lịch đến Tây Ban Nha. 

Thiên Anh
Mới đây nhất, cặp đôi tung những khoảnh khắc lãng mạn bên nhau trong chuyến du lịch đến Tây Ban Nha. Chỉ đơn giản là cảnh chạy xe máy chở nhau trên đường nhưng ai cũng cảm nhận được cái vibe hạnh phúc toát ra từ mọi chi tiết.
Vừa qua, Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 - Thảo Nhi Lê, vừa công khai nửa kia vào dịp sinh nhật 31 tuổi. "... Người giúp tôi tìm thấy chính mình lần nữa", Thảo Nhi Lê nhắc đến bạn trai người Pháp Romain Leclef, đầy tự hào.
Cả hai đã có một thời gian dài tìm hiểu, là cộng sự, cùng hợp tác kinh doanh trước khi tiến đến hẹn hò. Tuy nhiên, cặp đôi yêu nhau kín tiếng, rất hiếm khi chia sẻ hình ảnh lên trang cá nhân, đặc biệt là những khung hình ngọt ngào. Điều này càng khiến cho cư dân mạng thêm phần quan tâm, tò mò.
Thảo Nhi Lê và người yêu thường xuyên có những chuyến du lịch nghỉ dưỡng kết hợp công tác. Cặp đôi chọn những địa điểm mang tính chất nghỉ dưỡng tại các khu du lịch trong và ngoài nước.
Ngoài ra, Romain Leclef cũng hộ tống bạn gái là Á hậu, fashionista đi sự kiện, xuất hiện tại các event quy mô quốc tế.
Những khoảnh khắc hẹn hò ngọt ngào, sang chảnh của Thảo Nhi Lê và bạn trai. Hình ảnh vào năm 2024, tại một resort cao cấp ở Palawan, Philippines.
Trước đó, vào năm 2024, cả hai cùng lên sóng chương trình Shark Tank 2024 để gọi vốn cho starup nước hoa tên Nïmaï - dòng nước hoa Niche, được chế tác tỉ mỉ theo nghệ thuật nước hoa Pháp.
Thảo Nhi Lê (sinh năm 1994) từng sinh sống và học tập tại Đức trước khi trở về Việt Nam hoạt động nghệ thuật.
Thảo Nhi Lê gây chú ý từ rất sớm trong cộng đồng người Việt tại Đức với hình ảnh fashionista và doanh nhân trẻ, sở hữu phong cách thời trang cá tính, hiện đại.
Trở về Việt Nam, Thảo Nhi Lê tiếp tục theo đuổi thời trang và dần trở thành gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội trước khi đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Nét đẹp đậm chất phương Tây với đôi mắt sâu, gương mặt nhỏ sắc sảo và lối trang điểm ấn tượng giúp cô ba năm liên tiếp có mặt trong Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới (2020, 2021, 2022).
