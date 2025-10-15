Hà Nội

'Mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam' lộ vóc dáng thật trên sân pickleball

Cộng đồng trẻ

'Mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam' lộ vóc dáng thật trên sân pickleball

Mới đây, Chi Pu khiến dân mạng không khỏi chú ý khi lộ vóc dáng thật trong ảnh "bị tag".

Thiên Anh
Vừa qua, Chi Pu bị bắt gặp xuất hiện trên sân pickleball.
Trong khung hình chụp cùng người hâm mộ, sắc vóc thật của giọng ca Anh Ơi Ở Lại gây chú ý.
Chi Pu diện áo ba lỗ ôm sát phối chân váy ngắn xếp ly năng động. Bên cạnh visual tươi rói, người đẹp còn ghi điểm bởi làn da trắng bóc cùng vóc dáng thon thả, không khác biệt nhiều so với những hình ảnh được chính chủ đăng tải trên MXH.
Thời gian qua, Chi Pu có thêm niềm đam mê mới là pickleball, môn thể thao đang gây sốt trong giới sao Việt.
Dù nhập môn khá muộn so với nhiều mỹ nhân Vbiz nhưng Chi Pu không giấu nổi sự hào hứng, chăm chỉ ra sân để tập tành, giữ gìn vóc dáng. Người đẹp rủ rê không ít đồng nghiệp cùng chung đam mê ra sân.
Không chỉ dừng lại ở hình ảnh nghệ sĩ giải trí, Chi Pu ngày càng xây dựng cho mình phong cách sống lành mạnh, năng động và hiện đại.
Từ sân khấu ca nhạc, màn ảnh cho đến sân thể thao, Chi Pu đều tỏa ra nguồn năng lượng tích cực.
Khi tham gia thi đấu thể thao ở Trung Quốc, Chi Pu ghi điểm tuyệt đối bởi nhan sắc và thần thái cuốn hút
Chăm vận động, tập luyện thể dục thể thao, kể từ khi mới gia nhập showbiz đến nay, Chi Pu được nhận xét là mỹ nhân luôn giữ vững phong độ sắc vóc.
Tuy không có chiều cao tốt như nhiều mỹ nhân khác nhưng Chi Pu lại có tỷ lệ cơ thể đẹp, đôi chân thon dài và vòng hông nảy nở. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
Thiên Anh
#Chi Pu #vóc dáng thật #pickleball #nữ diễn viên #mỹ nhân Việt

