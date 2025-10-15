'Mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam' lộ vóc dáng thật trên sân pickleball

Mới đây, Chi Pu khiến dân mạng không khỏi chú ý khi lộ vóc dáng thật trong ảnh "bị tag".
Khoe cận cảnh thân hình săn chắc, bốc lửa, Du Uyên ngày càng chứng mình sức cuốn hút cũng như phong cách nổi loạn của bản thân.
Sự ra đời của xe robot mặt đất chiến đấu hạng nặng VATAG diễn ra vào thời điểm các hệ thống tự động đang ngày càng định hình kế hoạch quân sự hiện đại.
OpenAI đang làm rung chuyển thị trường toàn cầu khi chỉ một tháng đã ký hàng loạt hợp đồng chip và điện toán trị giá hàng trăm tỷ USD.
Nếu việc phòng thủ của Ukraine ở thành phố Pokrovsk kiên cố bao nhiêu, thì các ngôi làng ở phía đông Dnipropetrovsk tổ chức sơ sài bấy nhiêu.
Doanh nhân Đỗ Vinh Quang viết lời ngọt ngào dành cho Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh nhân dịp người đẹp bước sang tuổi 29.
Wagoneer và Grand Wagoneer đã hợp nhất thành một dòng xe duy nhất là Jeep Grand Wagoneer với "mặt tiền" mới, nội thất nâng cấp và hệ thống hybrid hoàn toàn mới.
Dòng vivo X300 vừa chính thức trình làng với hai phiên bản X300 và X300 Pro, mang đến nhiều nâng cấp mạnh mẽ về camera, hiệu năng và pin.
Mỹ nhân đình đám Đảo Thiên Đường - Quyên Qui mới đây đã 'đốn tim' người hâm mộ bằng loạt ảnh selfie cận cảnh, khoe trọn nhan sắc xinh đẹp không tì vết.
Mới đây, một hot girl đã gây xôn xao cộng đồng mạng với những bức ảnh có phong cách thời trang quyến rũ nhưng ngoại hình lại bị chỉnh sửa đến mức khó tin.
Người mẫu Hồng Xuân giành giải á quân cuộc thi Vietnam's Next Top Model năm 2015, từng phủ nhận dao kéo, hiện tại sống kín tiếng.
MC Khánh Vy của "Đường lên đỉnh Olympia" khiến nhiều chị em hâm mộ không chỉ bởi tài năng mà còn ở gu thời trang vừa trẻ trung và tinh tế.
Nằm bên bờ sông Zambezi, Vườn quốc gia Mosi-oa-Tunya (Zambia) là nơi có thác nước Victoria hùng vĩ – kỳ quan thiên nhiên nổi bật của châu Phi.
Linh miêu (chi Lynx) là những kẻ săn mồi đơn độc với đôi tai tua đặc trưng và ánh mắt lạnh lùng, đại diện cho vẻ đẹp hoang dã của rừng phương Bắc.
Với tổng vốn đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng, tuyến đường ven biển dài gần 77 km đang được thi công khẩn trương, trong đó một số đoạn đã được mở rộng lên 6-8 làn xe.
Giai đoạn giữa tháng 10 đánh dấu bước ngoặt lớn khi 3 con giáp này chấm dứt thời kỳ khó khăn, đón dòng tiền dồi dào, tài lộc và may mắn song hành.
Dù đã là mẹ một con, Doãn Hải My vẫn khiến nhiều người bật cười khi kể về việc bị chồng “quản” không cho sử dụng điện thoại vào ban đêm.
Denis Đặng bị chê “tụt hạng visual” khi vào vai tổng tài trong "Gió ngang khoảng trời xanh". Ngoài đời, anh ghi điểm với phong cách bảnh bao, lịch lãm.
Honda U-be 2026 sẽ là mẫu xe máy điện rẻ nhất Trung Quốc với giá chỉ từ 11,5 triệu đồng, xe sở hữu khung hợp kim nhôm - magiê và pin lithium thông minh.
Sau thời gian im ắng để điều trị chấn thương, người mẫu Kỳ Hân - vợ tiền đạo Mạc Hồng Quân tái xuất đầy tự tin trên sàn catwalk, thu hút mọi ánh nhìn.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Dậu biết lo xa, tính toán những trường hợp có thể xảy ra và đẩy mạnh việc kiếm tiền.