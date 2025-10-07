Hà Nội

Mỹ nhân Việt đọ sắc trong bộ ảnh Trung thu

Chụp ảnh theo các phong cách khác nhau nhưng các mỹ nhân Việt đều mang tinh thần Trung thu truyền thống, tạo một bữa tiệc thị giác mãn nhãn cho người hâm mộ.

Trầm Phương
Mùa Trung thu, không chỉ là dịp để trẻ em rước đèn phá cỗ, mà còn là nguồn cảm hứng bất tận cho những bộ ảnh nghệ thuật.
Năm nay, hai mỹ nhân Việt là Jun Vũ và Phương Anh Đào đã cùng nhau mang đến những khoảnh khắc đẹp đầy hoài niệm và đậm chất Á Đông trong không khí Tết Đoàn Viên.
Jun Vũ xuất hiện với vẻ ngoài mong manh và thanh lịch. Cô chọn một chiếc đầm không tay với thiết kế cổ cao, gợi nhớ đến phom dáng của áo dài cách tân hoặc sườn xám kiểu yếm.
Chiếc đầm màu kem nhạt, được thêu ren và đính kết họa tiết hoa lá tinh xảo, tôn lên làn da trắng ngần và vóc dáng mảnh mai của nữ diễn viên.
Với phông nền màu đỏ gạch ấm áp, Jun Vũ tạo dáng bên cạnh những chiếc lồng đèn giấy truyền thống hình con thỏ và con cá chép – những biểu tượng không thể thiếu của lễ hội này.
Kiểu tóc tết đôi buông lơi, kết hợp với trang sức ngọc trai đơn giản, càng làm tăng thêm nét dịu dàng, cổ điển, tựa như một cô gái đang e ấp trong đêm trăng rằm.
Trái ngược với vẻ e ấp của Jun Vũ, Phương Anh Đào lại chọn cho mình hình tượng cá tính và cuốn hút hơn với tông màu đỏ ruby nổi bật.
Nữ diễn viên diện một chiếc áo yếm cổ chun bèo nhún phồng rực rỡ, kết hợp cùng quần lụa ống rộng màu xanh tím than, tạo nên sự đối lập màu sắc đầy mạnh mẽ và thời thượng.
Mặc dù trang phục mang hơi thở hiện đại, cô vẫn khéo léo đưa chất Á Đông vào qua các phụ kiện: chiếc trâm cài tóc tinh xảo và chiếc quạt giấy họa tiết chim hạc cầm trên tay, làm tăng thêm sự bí ẩn và duyên dáng.
Cô tạo dáng bên cạnh những vật phẩm trang trí như cá chép treo hay đám mây giấy mang màu sắc cổ truyền. Đặc biệt, trong những bức ảnh cận mặt, Phương Anh Đào còn có khoảnh khắc che mặt nửa kín nửa hở, mang lại cảm giác vừa gợi cảm, vừa ma mị.
