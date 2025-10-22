Hà Nội

Mỹ nhân The Face khoe khoảnh khắc 20/10 'tình bể bình' bên bạn trai kém 10cm

Cộng đồng trẻ

Mỹ nhân The Face khoe khoảnh khắc 20/10 'tình bể bình' bên bạn trai kém 10cm

Quỳnh Anh và bạn trai hot TikToker thể hiện tình cảm chân thành qua ảnh chụp hẹn hò dưới ánh nến nhân ngày 20/10 khiến fan không khỏi thích thú và ngưỡng mộ.

Trầm Phương
Mới đây, Á hậu Miss Universe Vietnam 2024 Nguyễn Quỳnh Anh đã khiến cộng đồng mạng "tan chảy" khi chia sẻ loạt khoảnh khắc cực kỳ lãng mạn và hạnh phúc bên bạn trai hot TikToker Neyun (tên thật Bùi Mạnh Nguyên) nhân dịp kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. (Ảnh: IG @quynhanh.ng99)
Loạt ảnh được Quỳnh Anh đăng tải cho thấy một buổi tối hẹn hò ấm áp, ngọt ngào. Cặp đôi đã có bữa tối lãng mạn dưới ánh nến. (Ảnh: IG @quynhanh.ng99)
Mỹ nhân sinh năm 1999 diện chiếc đầm hai dây màu trắng thanh thoát, khoe trọn bờ vai gợi cảm cùng chiếc dây chuyền tinh xảo được cho là món quà mà cô được bạn trai tặng. Trong khi đó, bạn trai Neyun lịch lãm với áo đen, thể hiện sự quan tâm, ân cần dành cho bạn gái. (Ảnh: IG @quynhanh.ng99)
Quỳnh Anh cũng khoe bó hoa hồng đỏ rực rỡ và lãng mạn được bạn trai tặng làm quà 20/10. Đặc biệt, trong những bức ảnh, cặp đôi không ngần ngại trao nhau những cử chỉ thân mật như ôm, hôn má và selfie tình tứ. (Ảnh: IG @quynhanh.ng99)
Quỳnh Anh và Neyun là một trong những cặp đôi được công chúng quan tâm gần đây. (Ảnh: IG @quynhanh.ng99)
Mặc dù từng vướng nghi vấn hẹn hò một thời gian dài, nhưng chỉ mới gần đây, cặp đôi mới bắt đầu công khai xuất hiện cùng nhau, gần nhất là tại một sự kiện vào tối 18/10, nơi cả hai nắm tay không rời trên thảm đỏ. (Ảnh: IG @quynhanh.ng99)
Chuyện tình của cặp đôi này gây chú ý bởi sự chênh lệch về chiều cao. Á hậu Quỳnh Anh cao 1m73, trong khi bạn trai hot TikToker Neyun chỉ cao khoảng 1m63, kém bạn gái 10cm. (Ảnh: IG @quynhanh.ng99)
Sự chênh lệch này từng là chủ đề bàn tán trên mạng xã hội, tuy nhiên, cặp đôi không ngần ngại đáp trả lại các bình luận tiêu cực bằng các video thể hiện tình cảm đầy ngọt ngào. (Ảnh: IG @quynhanh.ng99)
Neyun tên thật là Bùi Mạnh Nguyên, là một hot TikToker nổi tiếng với hơn 1,5 triệu người theo dõi, được yêu thích nhờ gương mặt điển trai, thân hình 6 múi và phong cách thời trang ấn tượng. Anh cũng là mẫu ảnh và gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng. (Ảnh: IG @quynhanh.ng99)
Trong khi đó, Quỳnh Anh là người mẫu, Á quân The Face Vietnam 2018, Quán quân Supermodel Me - Tôi là Siêu mẫu châu Á 2021 và Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024. (Ảnh: IG @quynhanh.ng99)
Trầm Phương
#Quỳnh Anh #Neyun #ngày 20/10 #tình yêu #chênh lệch chiều cao #bạn trai hot TikToker

