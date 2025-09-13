Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Thảo dược bảo vệ gan

Gan dễ tổn thương trước rượu bia, độc tố và stress. Thảo dược tự nhiên là lựa chọn an toàn giúp thanh lọc và bảo vệ gan hiệu quả.

Trương Hiền

Những năm gần đây, nhiều người đã tìm đến các loại thảo dược tự nhiên như một phương pháp an toàn và hiệu quả để hỗ trợ bảo vệ gan. Dưới đây là một số loại thảo dược giúp tăng cường sức khỏe gan:

Cây kế sữa

Cây kế sữa có chứa hoạt chất chính là silymarin, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ tế bào gan khỏi các tác nhân gây hại, thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào gan mới. Silymarin còn giúp giảm viêm gan, hỗ trợ điều trị các bệnh lý về gan như viêm gan, xơ gan.

Atiso

Atiso chứa nhiều chất chống oxy hóa như cynarin và flavonoid, giúp tăng tiết mật, hỗ trợ tiêu hóa, bảo vệ gan khỏi các tác nhân gây tổn thương. Atiso còn giúp giảm cholesterol, cải thiện chức năng gan hiệu quả.

Nghệ

Nghệ chứa curcumin, một hợp chất có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa mạnh. Curcumin giúp bảo vệ gan khỏi các tổn thương do viêm, hỗ trợ phục hồi các tế bào gan bị tổn thương, ngăn ngừa sự tích tụ mỡ trong gan.

n.png
Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Rễ cây bồ công anh

Bồ công anh có tác dụng lợi tiểu, giúp đào thải độc tố qua thận, tăng cường chức năng gan. Ngoài ra, rễ bồ công anh còn kích thích sản xuất mật, giúp quá trình tiêu hóa chất béo được hiệu quả hơn.

Lá sen

Lá sen được sử dụng trong y học cổ truyền để hỗ trợ giảm mỡ máu, điều hòa chức năng gan, bảo vệ gan khỏi các tổn thương do rượu bia hay thuốc. Ngoài ra, lá sen còn có tác dụng thanh nhiệt, giải độc cho cơ thể.

Lưu ý khi sử dụng thảo dược bảo vệ gan

Mặc dù các loại thảo dược trên rất an toàn và lành tính, nhưng người dùng nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia y tế trước khi sử dụng, đặc biệt khi đang dùng thuốc hoặc có bệnh lý nền. Việc kết hợp thảo dược với chế độ ăn uống hợp lý, hạn chế rượu bia, duy trì lối sống lành mạnh giúp gan luôn khỏe mạnh, hoạt động hiệu quả.

#thảo dược bảo vệ gan #cây kế sữa #atiso hỗ trợ gan #nghệ curcumin #bồ công anh lợi tiểu #lá sen giảm mỡ máu

Bài liên quan

Kinh doanh

Bật mí thần dược "quý như vàng" 20 triệu đồng/kg tại Việt Nam

Với mức giá lên đến 20 triệu đồng/kg, trà hoa vàng được giới sành trà và người yêu thích thảo dược săn lùng như một biểu tượng của sự tinh tế và sang trọng.

tra2.jpg
Trong thế giới trà thảo mộc, trà hoa vàng nổi lên như một “bảo vật” của núi rừng Việt Nam. Ảnh: Facebook
tra3.jpg
Trà hoa vàng được giới sành trà săn lùng như một biểu tượng của sự tinh tế và sang trọng. Ảnh: Facebook
Xem chi tiết

Kinh doanh

“Tiên dược” chốn núi cao hơn 2 tỷ/kg có gì đặc biệt?

Được mệnh danh là “tiên dược” chốn núi cao, đông trùng hạ thảo Tây Tạng nổi tiếng bởi công dụng thần kỳ cho sức khỏe và mức giá nhiều người "ngã ngửa". 

dong-trung-ha-thao0.jpg
Đông trùng hạ thảo là sự hợp sinh giữa nấm và sâu rất đặc biệt. Mùa đông, trông bề ngoài chúng giống như những con côn trùng (động vật). Ảnh: Internet
dong-trung-ha-thao1.jpg
Nhưng mùa hè đến, nấm mọc ra khỏi sâu thành ngọn cỏ (thực vật/thảo mộc), vươn lên khỏi mặt đất và phát tán các bào tử. Ảnh: Internet
Xem chi tiết

Sống Khỏe

[INFOGRAPHIC] 6 tác dụng của lá tía tô

tac-dung-cua-tia-to.jpg
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Áp xe cổ phức tạp do sâu răng

Áp xe cổ phức tạp do sâu răng

Nếu không được phẫu thuật tháo mủ, áp xe cổ có thể tự phá vỡ ra da gây dò mủ kéo dài hoặc vỡ mủ vào trong, dẫn đến nhiễm trùng lan rộng, nhiễm trùng huyết...