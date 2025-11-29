Hà Nội

Giải trí

Thanh Thủy trải lòng sau khi kết thúc nhiệm kỳ Miss International 2024

Thanh Thủy tâm sự, nhiệm kỳ Miss International 2024 vừa đủ để cô học cách mạnh mẽ và trưởng thành hơn.

Với vai trò Miss International 2024, ngày 27/11, Thanh Thủy trao vương miện cho mỹ nhân Colombia Catalina Duque. Sau khi hoàn thành nhiệm kỳ, mỹ nhân Việt vừa viết tâm thư. Ảnh: FB Thanh Thủy.
Thanh Thủy cho hay, trong 1 năm qua, có lúc cô cảm thấy áp lực, lo lắng, tự hỏi liệu mình đã làm đủ tốt để không phụ sự kỳ vọng và tình cảm của khán giả Việt Nam hay chưa. Ảnh: Miss International.
Khi kết thúc nhiệm kỳ, mỹ nhân Việt thật sự xúc động và hạnh phúc trước tình cảm của người hâm mộ, khán giả. Ảnh: FB Thanh Thủy.
Thanh Thủy viết: "Có những tin nhắn chưa kịp trả lời, những lời yêu thương chưa kịp thấy, nhưng tất cả đều được Thủy trân trọng và ghi vào lòng. Cảm ơn mọi người đã trao cho Thủy tình yêu và niềm tin, điều mà đôi khi Thủy cảm thấy mình thật may mắn biết bao". Ảnh: FB Thanh Thủy.
Thanh Thủy tâm sự, nhiệm kỳ Miss International 2024 không quá dài cũng chẳng quá ngắn, mà vừa đủ để cô học cách mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Ảnh: FB Thanh Thủy.
Thanh Thủy gửi lời cảm ơn đến ê-kíp Miss International. Ảnh: FB Thanh Thủy.
Cô viết: "Thủy xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tổ chức Miss International, bà Akemi Shimomura, các giám khảo, ông Stephen Diaz và toàn bộ đội ngũ hậu trường. Nhờ danh hiệu này, Thủy đã có cơ hội trưởng thành, bước ra thế giới rộng lớn và mở rộng dự án nước sạch không chỉ tại Việt Nam mà còn mang đến Angola". Ảnh: FB Thanh Thủy.
Thanh Thủy cảm ơn khán giả quốc tế ủng hộ cô. Ảnh: FB Thanh Thủy.
"Nhiệm kỳ Miss International 2024 của một cô gái Việt Nam đã khép lại nhẹ nhàng, trọn vẹn và đẹp hơn cả những gì Thủy từng dám mơ", Thanh Thủy bày tỏ. Ảnh: FB Thanh Thủy.
Thanh Thủy đăng tải loạt ảnh đồng hành cùng Miss International 2025 với vai trò hoa hậu đương nhiệm, những khoảnh khắc bên bố mẹ, 'bà trùm hoa hậu' Phạm Kim Dung. Ảnh: FB Thanh Thủy.
Vào tháng 6/2025, Thanh Thủy kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam 2022 khi trao vương miện cho Hà Trúc Linh. Ảnh: FB Thanh Thủy.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Thanh Thủy #Miss International #người đẹp #trải nghiệm #hành trình #Hoa hậu Thanh Thủy

