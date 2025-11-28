Hà Nội

Hot face sao Việt: Lương Thùy Linh đăng ảnh nhí nhố bên đàn em Thanh Thủy

Giải trí

Lương Thùy Linh đăng ảnh nhí nhố bên Thanh Thủy chúc mừng đàn em có nhiệm kỳ Miss International rực rỡ. Jennifer Phạm thích thú học Ikebana. 

Tin tức sao Việt 28/11: Hoa hậu Lương Thùy Linh đăng ảnh nhí nhố bên Hoa hậu Thanh Thủy để chúc mừng đàn em có nhiệm kỳ Miss International rực rỡ. Ảnh: FB Lương Thùy Linh
Hoa hậu Jennifer Phạm thích thú học Ikebana - nghệ thuật cắm hoa truyền thống Nhật Bản. Ảnh: FB Jennifer Pham
Hoa hậu Hương Giang thưởng thức món bún chả tại nhà. Ảnh: FB Nguyễn Hương Giang
Erik hội ngộ nhóm Hoa dâm bụt ăn phở và viết: "Phở Việt Nam là ngon nhất". Ảnh: FB Erik
Diễn viên Uyển Ân gọi mình và MC Trấn Thành là Dorami và Doraemon. Ảnh: FB Huỳnh Uyển Ân
Á hậu Thảo Nhi Lê mặc đầm gợi cảm. Ảnh: FB Thảo Nhi Lê
Hàn Thái Tú đưa 3 con gái dạo phố, tận hưởng không khí Giáng sinh sớm ở Mỹ. Ảnh: FB Han Thai Tu
Ca sĩ Đức Phúc thả thính "Anh sẽ đến bên em như cơn mưa rào năm ấy". Ảnh: FB Đức Phúc
Ca sĩ Lưu Hương Giang viết: "Nếu bạn quan sát thật kỹ, bạn sẽ thấy người đàn ông nam tính nhất lại có một linh hồn nữ tính, và người phụ nữ nữ tính nhất lại có một linh hồn nam tính". Ảnh: FB Lưu Hương Giang
