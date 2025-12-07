Hà Nội

Thanh Thuỷ hóa búp bê Barbie khoe eo thon và chân dài cực phẩm

Giải trí

Thanh Thuỷ hóa búp bê Barbie khoe eo thon và chân dài cực phẩm

Hoa hậu Việt Nam 2022 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong bộ trang phục màu hồng ngọt ngào, được khen xinh như búp bê Barbie.

Trong loạt ảnh vừa công bố, Thanh Thuỷ lựa chọn phong cách trẻ trung, tươi sáng với gam hồng chủ đạo.
Bộ váy ngắn cũn được phối tinh tế, giúp tôn lên lợi thế hình thể của nàng Hậu sinh năm 2003.
Trong bộ trang phục màu hồng ngọt ngào, Thanh Thuỷ được ví như một nàng búp bê Barbie ngoài đời thực.
Người đẹp sinh khéo léo khoe trọn vòng eo con kiến và đôi chân dài "kiếm Nhật" thẳng tắp, một lần nữa khẳng định danh hiệu mỹ nhân có hình thể "vạn người mê" của Vbiz.
Với chiều cao 1m76 cùng số đo ba vòng 80-63-94 cm, người đẹp dễ dàng chinh phục những trang phục đòi hỏi tỷ lệ cơ thể chuẩn chỉnh.
Đặc biệt, đôi chân dài thẳng tắp – được gọi là “cặp chân kiếm Nhật” – tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý. Đây cũng là lợi thế khiến cô thường xuyên được so sánh với đàn chị Đỗ Thị Hà, vốn nổi tiếng trong Vbiz với đôi chân 1,11m.
Từ sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, nhan sắc của Thanh Thuỷ được đánh giá ngày càng thăng hạng.
Người đẹp không chỉ duy trì phong độ trong các hoạt động nghệ thuật mà còn gây ấn tượng nhờ hình ảnh chỉn chu, phong cách thời trang đa dạng nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung và hiện đại.
Nàng Hậu đã "lột xác" trở nên tự tin, quyến rũ và chuyên nghiệp hơn trong mỗi lần xuất hiện.
Với vẻ đẹp ngọt ngào cùng tỷ lệ cơ thể nổi bật, Thanh Thuỷ tiếp tục chứng minh sức hút của một trong những Hoa hậu sở hữu đôi chân đẹp nhất showbiz Việt. Ảnh: FB Huỳnh Thị Thanh Thuỷ
