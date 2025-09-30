Hoa hậu Thanh Thuỷ gây thương nhớ với vẻ đẹp như nữ chính phim Hàn

Hà Nội

Giải trí

Trong chuyến công tác tại Hàn Quốc, Hoa hậu Thanh Thuỷ khiến người hâm mộ “đứng ngồi không yên” khi xuất hiện với phong cách dịu dàng, chuẩn nữ chính phim Hàn.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Hoa hậu Thanh Thuỷ hiện đang có chuyến công tác tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc). Ngay khi loạt hình ảnh dạo phố được đăng tải, mỹ nhân sinh năm 2002 nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào.
Trong một set đồ dạo phố, Thanh Thuỷ lựa chọn áo len ôm dáng kết hợp cùng chân váy caro xếp ly dáng midi.
Điểm nhấn của outfit nằm ở chi tiết khoá da đồng điệu, tạo sự kết nối tinh tế giữa áo và váy.
Cách phối đồ vừa đơn giản vừa tinh tế này giúp nàng hậu mang đến hình ảnh nữ tính, ngọt ngào nhưng vẫn trẻ trung, hiện đại.
Hình ảnh của Thanh Thuỷ khiến nhiều khán giả liên tưởng ngay đến những nữ chính phim tình cảm Hàn Quốc.
Nét thanh tú, dịu dàng vốn đã là “thương hiệu nhan sắc” của Thanh Thuỷ, nay càng được tôn lên khi đặt trong khung cảnh lãng mạn của xứ sở kim chi.
Thanh Thuỷ còn diện set trang phục với áo vest và chân váy màu tươi sáng.
Khi đặt chân đến Hàn Quốc, vẻ đẹp của Thanh Thuỷ lại càng được tôn vinh như một "tình đầu quốc dân" bước ra từ màn ảnh.
Không cần đến những bộ cánh dạ hội lộng lẫy, chỉ với phong cách thời trang dạo phố nhẹ nhàng, Thanh Thủy đã hoàn toàn làm chủ mọi khung hình.
Thanh Thủy khoe trọn được đôi chân dài cùng vóc dáng cân đối.
Với nhan sắc trong veo cùng gu ăn mặc chuẩn Hàn, Thanh Thủy đã thành công chinh phục khán giả. Ảnh: FB Huỳnh Thị Thanh Thuỷ
