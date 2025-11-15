Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hoa hậu Thanh Thuỷ trở lại Nhật Bản chuẩn bị final walk

Giải trí

Hoa hậu Thanh Thuỷ trở lại Nhật Bản chuẩn bị final walk

Sau một năm đương nhiệm với nhiều dấu ấn, Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thuỷ chuẩn bị khép lại hành trình rực rỡ của mình trên cương vị Miss International 2024.

Diệu Nga (Ảnh: SV cung cấp)
Tối 14/11, Hoa hậu Thanh Thuỷ có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) để lên đường trở lại Nhật Bản. Trong chuyến đi lần này, cô sẽ đồng hành cùng các thí sinh Miss International 2025, hỗ trợ các hoạt động của ban tổ chức với vai trò đương kim hoa hậu, đồng thời chuẩn bị cho khoảnh khắc final walk quan trọng trên sân khấu chung kết.
Tối 14/11, Hoa hậu Thanh Thuỷ có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) để lên đường trở lại Nhật Bản. Trong chuyến đi lần này, cô sẽ đồng hành cùng các thí sinh Miss International 2025, hỗ trợ các hoạt động của ban tổ chức với vai trò đương kim hoa hậu, đồng thời chuẩn bị cho khoảnh khắc final walk quan trọng trên sân khấu chung kết.
Đạo diễn Hoàng Nhật Nam và CEO Phạm Kim Dung đã có mặt tại sân bay để tiễn Thanh Thuỷ lên đường hoàn thành sứ mệnh cuối nhiệm kỳ.
Đạo diễn Hoàng Nhật Nam và CEO Phạm Kim Dung đã có mặt tại sân bay để tiễn Thanh Thuỷ lên đường hoàn thành sứ mệnh cuối nhiệm kỳ.
Nhân dịp này, CEO Phạm Kim Dung còn gửi tặng nàng hậu một đôi giày mới khi biết cô thường xuyên bị thương, đau chân do phải liên tục mang giày cao gót trong thời gian qua.
Nhân dịp này, CEO Phạm Kim Dung còn gửi tặng nàng hậu một đôi giày mới khi biết cô thường xuyên bị thương, đau chân do phải liên tục mang giày cao gót trong thời gian qua.
Ba mẹ của Hoa hậu Thanh Thuỷ đã bí mật từ Đà Nẵng vào TP HCM để tiễn con gái, khiến hoa hậu bất ngờ và nghẹn ngào.
Ba mẹ của Hoa hậu Thanh Thuỷ đã bí mật từ Đà Nẵng vào TP HCM để tiễn con gái, khiến hoa hậu bất ngờ và nghẹn ngào.
CEO Phạm Kim Dung tiết lộ rằng Thanh Thuỷ đã không có cơ hội gặp ba mẹ suốt nhiều tháng qua vì lịch trình làm việc quá dày đặc, nên khoảnh khắc đoàn tụ tại sân bay càng khiến cô xúc động hơn.
CEO Phạm Kim Dung tiết lộ rằng Thanh Thuỷ đã không có cơ hội gặp ba mẹ suốt nhiều tháng qua vì lịch trình làm việc quá dày đặc, nên khoảnh khắc đoàn tụ tại sân bay càng khiến cô xúc động hơn.
Ngoài ê-kíp thân thuộc, người hâm mộ cũng có mặt tại sân bay để tiễn Hoa hậu Thanh Thuỷ cho chuyến công tác kéo dài nhiều ngày. Cô hạnh phúc khi nhận được bánh kem chúc mừng và tình cảm nồng nhiệt từ khán giả.
Ngoài ê-kíp thân thuộc, người hâm mộ cũng có mặt tại sân bay để tiễn Hoa hậu Thanh Thuỷ cho chuyến công tác kéo dài nhiều ngày. Cô hạnh phúc khi nhận được bánh kem chúc mừng và tình cảm nồng nhiệt từ khán giả.
Hơn một năm qua, Thanh Thuỷ làm việc không ngừng nghỉ để hoàn thành trọng trách với tinh thần kỷ luật, trách nhiệm và lòng nhiệt huyết.
Hơn một năm qua, Thanh Thuỷ làm việc không ngừng nghỉ để hoàn thành trọng trách với tinh thần kỷ luật, trách nhiệm và lòng nhiệt huyết.
Trên cương vị Miss International 2024, cô đã tham gia nhiều hoạt động quốc tế tại Guatemala, Cambodia, Philippines, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Myanmar, Singapore, Mỹ… góp phần lan tỏa thông điệp nhân ái, quảng bá hình ảnh Việt Nam và kết nối cộng đồng quốc tế. Hành trình vừa qua là chuỗi ngày Thanh Thuỷ cống hiến, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và truyền cảm hứng tới nhiều người.
Trên cương vị Miss International 2024, cô đã tham gia nhiều hoạt động quốc tế tại Guatemala, Cambodia, Philippines, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Myanmar, Singapore, Mỹ… góp phần lan tỏa thông điệp nhân ái, quảng bá hình ảnh Việt Nam và kết nối cộng đồng quốc tế. Hành trình vừa qua là chuỗi ngày Thanh Thuỷ cống hiến, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và truyền cảm hứng tới nhiều người.
Sân khấu final walk của Hoa hậu Thanh Thuỷ tại Miss International 2025 chắc chắn sẽ là một trong những khoảnh khắc đáng mong đợi nhất của đêm chung kết, đặc biệt đối với khán giả Việt Nam. Đây không chỉ là bước đi cuối cùng trên cương vị Miss International 2024 mà còn là giây phút cô nhìn lại hành trình cống hiến hết mình suốt một năm qua.
Sân khấu final walk của Hoa hậu Thanh Thuỷ tại Miss International 2025 chắc chắn sẽ là một trong những khoảnh khắc đáng mong đợi nhất của đêm chung kết, đặc biệt đối với khán giả Việt Nam. Đây không chỉ là bước đi cuối cùng trên cương vị Miss International 2024 mà còn là giây phút cô nhìn lại hành trình cống hiến hết mình suốt một năm qua.
“Tôi trở lại Nhật Bản với một trái tim đầy biết ơn. Hơn một năm qua là hành trình thật sự đáng nhớ đối với tôi. Tôi hy vọng final walk sẽ trở thành một dấu chấm đẹp cho nhiệm kỳ, một lời chào trọn vẹn gửi đến mọi người và cũng là lời cảm ơn chân thành của tôi dành cho gia đình, khán giả và quê hương đã luôn ở phía sau ủng hộ”, Hoa hậu Thanh Thuỷ chia sẻ.
“Tôi trở lại Nhật Bản với một trái tim đầy biết ơn. Hơn một năm qua là hành trình thật sự đáng nhớ đối với tôi. Tôi hy vọng final walk sẽ trở thành một dấu chấm đẹp cho nhiệm kỳ, một lời chào trọn vẹn gửi đến mọi người và cũng là lời cảm ơn chân thành của tôi dành cho gia đình, khán giả và quê hương đã luôn ở phía sau ủng hộ”, Hoa hậu Thanh Thuỷ chia sẻ.
Hiện tại, mùa giải Miss International 2025 (lần thứ 63) đã chính thức diễn ra tại Nhật Bản. Đêm chung kết dự kiến tổ chức vào ngày 27/11, đồng nghĩa chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa, Hoa hậu Thanh Thuỷ sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm, khép lại nhiệm kỳ thành công của mình.
Hiện tại, mùa giải Miss International 2025 (lần thứ 63) đã chính thức diễn ra tại Nhật Bản. Đêm chung kết dự kiến tổ chức vào ngày 27/11, đồng nghĩa chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa, Hoa hậu Thanh Thuỷ sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm, khép lại nhiệm kỳ thành công của mình.
Diệu Nga (Ảnh: SV cung cấp)
#Hoa hậu Thanh Thủy #Miss International 2024 #final walk #Nhật Bản #Hoa hậu Việt Nam

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT