Thanh Thảo "bận" chơi pickleball với chồng, đồng nghiệp

Thanh Thảo "bận" chơi pickleball với chồng, đồng nghiệp

Nữ ca sĩ Thanh Thảo rủ chồng, các đồng nghiệp như Dương Triệu Vũ, Quang Dũng, Lam Trường chơi pickleball.

Thu Cúc (tổng hợp)
Thanh Thảo được Quang Dũng rủ chơi pickleball khi ở Việt Nam. Từ đó, nữ ca sĩ mê môn thể thao này. Ảnh: FB Thanh Thảo.
“Mình bắt đầu thấy pickleball thú vị, vui, giảm stress, vận động cơ thể tốt, không giống như một số người “hù” là không biết chơi dễ bị chấn thương, người mới đánh dở quá không ai thèm chơi chung…”, Thanh Thảo trải lòng. Ảnh: FB Thanh Thảo.
Về Mỹ, Thanh Thảo rủ Dương Triệu Vũ chơi pickleball. “Sau này anh em gặp lại, hẹn nhau đi pickleball chứ không phải đi nhậu nữa rồi mặc dù đến giờ mình vẫn đánh dở”, nữ ca sĩ hài hước chia sẻ. Ảnh: FB Thanh Thảo.
Thanh Thảo còn tâm sự, càng stress, càng nên chơi pickleball. "Mỗi cú đánh là một cách xả ra những thứ bạn không thể nói bằng lời. Mỗi lần đổ mồ hôi là một lần bạn nhẹ bớt những muộn phiền không tên", cô viết trên trang cá nhân. Ảnh: FB Thanh Thảo.
Thanh Thảo thường xuyên chơi pickleball ở Mỹ cùng chồng - doanh nhân Tom Han. Ảnh: FB Thanh Thảo.
Chồng "búp bê" Thanh Thảo vốn mê thể thao. Ngoài pickleball, Tom Han mê chạy bộ, bơi, đạp xe. Ảnh: FB Thanh Thảo.
Thanh Thảo rủ cậu con trai nuôi Jacky Minh Trí và con gái Talia chơi pickleball. Ảnh: FB Thanh Thảo.
Nữ ca sĩ khoe con gái Talia lần đầu đánh pickleball. Ảnh: FB Thanh Thảo.
Ái nữ nhà Thanh Thảo thích đạp xe, chạy bộ, bơi. Ảnh: FB Thanh Thảo.
Thanh Thảo miệt mài ca hát. Tuy nhiên, cô sẵn sàng từ chối các chương trình vì con gái. Ảnh: FB Thanh Thảo.
"Nhận được dự án mới, nhưng vào lúc con chuẩn bị nhập học, cuối cùng thì con vẫn quan trọng hơn tất cả. Không gì có thể thay thế con. Nhiều lần phải từ chối những cơ hội hâm nóng lại tên tuổi. Vì con xứng đáng", Thanh Thảo cho hay. Ảnh: FB Thanh Thảo.
