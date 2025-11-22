Hà Nội

Thấy rõ khuôn mặt công chúa Ai Cập 4.000 năm tuổi

Các chuyên gia khai quật tại nghĩa trang Dahshur phát hiện hài cốt của công chúa Hatshepset, cùng nhiều đồ tùy táng bị trộm cắp trong kim tự tháp bí ẩn.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Nghĩa trang hoàng gia Dahshur cách Cairo, Ai Cập khoảng 35 km về phía nam. Ảnh: @Hội Đồng Cổ Vật Tối Cao Ai Cập.
Nghĩa trang hoàng gia Dahshur cách Cairo, Ai Cập khoảng 35 km về phía nam. Ảnh: @Hội Đồng Cổ Vật Tối Cao Ai Cập.
Khi tiến hành khai quật tại nghĩa trang này, các chuyên gia đến từ Hội Đồng Cổ Vật Tối Cao Ai Cập bất ngờ tìm thấy một kim tự tháp kỳ lạ. Bên trong kim tự tháp này, nhóm khảo cổ tìm thấy một quan tài chôn cất cổ xưa. Ảnh: @Hội Đồng Cổ Vật Tối Cao Ai Cập.
Khi tiến hành khai quật tại nghĩa trang này, các chuyên gia đến từ Hội Đồng Cổ Vật Tối Cao Ai Cập bất ngờ tìm thấy một kim tự tháp kỳ lạ. Bên trong kim tự tháp này, nhóm khảo cổ tìm thấy một quan tài chôn cất cổ xưa. Ảnh: @Hội Đồng Cổ Vật Tối Cao Ai Cập.
Các kỹ thuật thăm dò phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, quan tài này chứa bộ hài cốt của Hatshepset, con gái của pharaoh Ameny Qemau, người sống cách đây khoảng 4.000 năm trước. Ảnh: @Hội Đồng Cổ Vật Tối Cao Ai Cập.
Các kỹ thuật thăm dò phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, quan tài này chứa bộ hài cốt của Hatshepset, con gái của pharaoh Ameny Qemau, người sống cách đây khoảng 4.000 năm trước. Ảnh: @Hội Đồng Cổ Vật Tối Cao Ai Cập.
Điều đáng nói là khuôn mặt của con gái pharaoh Ameny Qemau cũng được khắc họa rõ nét ở mặt ngoài chiếc quan tài gỗ. Ảnh: @Hội Đồng Cổ Vật Tối Cao Ai Cập.
Điều đáng nói là khuôn mặt của con gái pharaoh Ameny Qemau cũng được khắc họa rõ nét ở mặt ngoài chiếc quan tài gỗ. Ảnh: @Hội Đồng Cổ Vật Tối Cao Ai Cập.
Tuy nhiên, khi tìm thấy thì các mảnh quan tài gỗ bị tách rời, các chuyên gia phải ghép nối nó lại. Ảnh: @Hội Đồng Cổ Vật Tối Cao Ai Cập.
Tuy nhiên, khi tìm thấy thì các mảnh quan tài gỗ bị tách rời, các chuyên gia phải ghép nối nó lại. Ảnh: @Hội Đồng Cổ Vật Tối Cao Ai Cập.
Cụm từ "con gái nhà vua" được tìm thấy khắc trong các chữ tượng hình xung quanh những chiếc bình cổ được tìm thấy trong kim tự tháp. Ảnh: @Hội Đồng Cổ Vật Tối Cao Ai Cập.
Cụm từ "con gái nhà vua" được tìm thấy khắc trong các chữ tượng hình xung quanh những chiếc bình cổ được tìm thấy trong kim tự tháp. Ảnh: @Hội Đồng Cổ Vật Tối Cao Ai Cập.
Trước khi các nhà khảo cổ phát hiện ra kim tự tháp này, nó đã bị bọn trộm đồ cổ cướp bóc. Ảnh: @Hội Đồng Cổ Vật Tối Cao Ai Cập.
Trước khi các nhà khảo cổ phát hiện ra kim tự tháp này, nó đã bị bọn trộm đồ cổ cướp bóc. Ảnh: @Hội Đồng Cổ Vật Tối Cao Ai Cập.
Chúng đã mở quan tài của công chúa và lấy cắp đồ tùy táng cùng nhiều đồ trang sức. Ảnh: @Hội Đồng Cổ Vật Tối Cao Ai Cập.
Chúng đã mở quan tài của công chúa và lấy cắp đồ tùy táng cùng nhiều đồ trang sức. Ảnh: @Hội Đồng Cổ Vật Tối Cao Ai Cập.
Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
#Khuôn mặt #công chúa #Ai Cập #kim tự tháp #vua

