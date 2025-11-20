Hà Nội

Kho tri thức

Thành phố chìm kỳ bí vừa được phát hiện dưới lòng hồ sâu

Viện Hàn lâm Khoa học Kyrgyzstan đã phát hiện ra dấu vết của một thành phố chìm dưới bề mặt Hồ Issyk-Kul ở miền đông Kyrgyzstan.

Nằm ở phía tây dãy núi Thiên Sơn, hồ Issyk-Kul, miền đông Kyrgyzstan là một hồ nước mặn nội lục và là hồ sâu thứ 8 trên thế giới. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Kyrgyzstan.
Nằm ở phía tây dãy núi Thiên Sơn, hồ Issyk-Kul, miền đông Kyrgyzstan là một hồ nước mặn nội lục và là hồ sâu thứ 8 trên thế giới. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Kyrgyzstan.
Vào Thời Trung Cổ, hồ này từng là điểm dừng chân trên Con đường Tơ lụa, dành cho lữ khách và thương nhân từ Viễn Đông đến châu Âu. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Kyrgyzstan.
Vào Thời Trung Cổ, hồ này từng là điểm dừng chân trên Con đường Tơ lụa, dành cho lữ khách và thương nhân từ Viễn Đông đến châu Âu. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Kyrgyzstan.
Trước đây, tại khu phức hợp Toru-Aygyr ở phía tây bắc của hồ, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra một nghĩa trang Thời Trung Cổ, các công trình bằng gạch nung và nhiều đồ gốm. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Kyrgyzstan.
Trước đây, tại khu phức hợp Toru-Aygyr ở phía tây bắc của hồ, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra một nghĩa trang Thời Trung Cổ, các công trình bằng gạch nung và nhiều đồ gốm. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Kyrgyzstan.
Mới đây, các nhà nghiên cứu đến từ Viện Hàn lâm Khoa học Kyrgyzstan đã khảo sát hai vùng dưới nước ở độ sâu từ 1 đến 4 mét. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Kyrgyzstan.
Mới đây, các nhà nghiên cứu đến từ Viện Hàn lâm Khoa học Kyrgyzstan đã khảo sát hai vùng dưới nước ở độ sâu từ 1 đến 4 mét. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Kyrgyzstan.
Ở khu vực đầu tiên, họ phát hiện nhiều công trình bằng gạch nung, bao gồm một công trình chứa cối xay đá - bằng chứng về một cối xay Thời Trung Cổ từng được sử dụng để xay ngũ cốc thành bột. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Kyrgyzstan.
Ở khu vực đầu tiên, họ phát hiện nhiều công trình bằng gạch nung, bao gồm một công trình chứa cối xay đá - bằng chứng về một cối xay Thời Trung Cổ từng được sử dụng để xay ngũ cốc thành bột. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Kyrgyzstan.
Nhóm nghiên cứu cũng ghi lại các công trình bằng đá và dầm gỗ dưới nước bị sụp đổ, cùng với dấu vết của một tòa nhà công cộng có thể từng là nhà thờ Hồi giáo, nhà tắm hoặc trường madrassa. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Kyrgyzstan.
Nhóm nghiên cứu cũng ghi lại các công trình bằng đá và dầm gỗ dưới nước bị sụp đổ, cùng với dấu vết của một tòa nhà công cộng có thể từng là nhà thờ Hồi giáo, nhà tắm hoặc trường madrassa. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Kyrgyzstan.
Valery Kolchenko, nhà nghiên cứu tại Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Cộng hòa Kyrgyzstan và là người chủ trì cuộc thám hiểm này giải thích: "Địa điểm chúng tôi đang nghiên cứu là một thành phố hoặc là một trung tâm thương mại lớn trên một đoạn quan trọng của Con đường tơ lụa". Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Kyrgyzstan.
Valery Kolchenko, nhà nghiên cứu tại Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Cộng hòa Kyrgyzstan và là người chủ trì cuộc thám hiểm này giải thích: "Địa điểm chúng tôi đang nghiên cứu là một thành phố hoặc là một trung tâm thương mại lớn trên một đoạn quan trọng của Con đường tơ lụa". Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Kyrgyzstan.
Theo các nhà nghiên cứu, khu vực này đã bị tàn phá bởi một trận động đất lớn vào thế kỷ 15 Sau Công Nguyên, khiến khu định cư này bị chìm xuống dưới nước và cuối cùng dẫn đến việc bị bỏ hoang. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Kyrgyzstan.
Theo các nhà nghiên cứu, khu vực này đã bị tàn phá bởi một trận động đất lớn vào thế kỷ 15 Sau Công Nguyên, khiến khu định cư này bị chìm xuống dưới nước và cuối cùng dẫn đến việc bị bỏ hoang. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Kyrgyzstan.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ Mái đá Ngườm”. Nguồn video: @Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
Thiên Đăng (Theo heritagedaily)
