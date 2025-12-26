'Ngã ngửa' với sắc vóc hiện tại của 'hot girl bánh tráng trộn' Bảo Chi

Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Những hình ảnh mới đây của Bảo Chi khiến không ít netizen “ngã ngửa” vì khó nhận ra cô gái từng gắn liền với biệt danh “hot girl bánh tráng trộn” một thời.

Thiên Anh
Từ vẻ ngoài mộc mạc, giản dị của hơn một thập kỷ trước, 'hot girl bánh tráng trộn' Lê Hoài Bảo Chi nay xuất hiện với diện mạo sắc sảo, cuốn hút và đầy tự tin, đặc biệt là gương mặt ngày càng xinh đẹp, hài hòa và trưởng thành.
Trong loạt ảnh được lan truyền, Bảo Chi ghi điểm với làn da sáng mịn, đường nét gương mặt thanh thoát và thần thái chín chắn. Đôi mắt to, ánh nhìn sâu cùng sống mũi gọn gàng giúp diện mạo của cô trở nên nổi bật hơn hẳn.
Dù theo đuổi phong cách trang điểm nhẹ nhàng hay cá tính, Bảo Chi vẫn giữ được nét cuốn hút riêng, toát lên vẻ đẹp của một người phụ nữ từng trải, biết yêu thương và trân trọng bản thân.
Nhiều khán giả nhận xét, nếu như Bảo Chi của ngày trước gây thiện cảm bởi sự gần gũi, chân chất thì 'hot girl bánh tráng trộn' hiện tại lại mang nét đẹp hiện đại, tự tin và độc lập.
Sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình khiến không ít người bất ngờ khi nhìn lại hình ảnh cô gái bán bánh tráng trộn ở Đà Lạt từng “gây sốt” khắp mạng xã hội.
Cách đây hơn 10 năm, Lưu Hoài Bảo Chi được cư dân mạng biết đến rộng rãi sau khi những bức ảnh đời thường của cô tại quầy bánh tráng trộn bất ngờ lan truyền mạnh mẽ.
Gương mặt tròn trịa, làn da trắng cùng nụ cười hiền lành đã giúp Bảo Chi nhanh chóng chiếm được cảm tình của công chúng. Danh xưng “hot girl bánh tráng trộn” từ đó gắn liền với tên tuổi cô, khiến quầy hàng nhỏ tại Đà Lạt luôn đông khách và trở thành một phần ký ức của thế hệ cư dân mạng thời kỳ đầu.
Tuy nhiên, khác với nhiều hot girl cùng thời, Bảo Chi không lựa chọn bước chân vào showbiz. Sau giai đoạn được chú ý rầm rộ, cô dần rút lui khỏi ánh đèn truyền thông để xây dựng cuộc sống riêng.
Bảo Chi lập gia đình, sinh con và tập trung cho vai trò làm vợ, làm mẹ. Thế nhưng, cuộc hôn nhân này không kéo dài như mong đợi.
Trong những chia sẻ hiếm hoi, Bảo Chi từng thẳng thắn nói về biến cố hôn nhân, cho biết cô quyết định ly hôn sau khi đối mặt với những trục trặc trong đời sống vợ chồng, trong đó có việc chồng cũ không giữ được sự chung thủy. Quyết định khép lại hôn nhân, theo nàng hot girl, là để bảo vệ sự bình yên cho bản thân và con nhỏ.
