Thanh niên ở Gia Lai đi xe máy bất ngờ rơi xuống sông Hà Thanh 1

Chiều 7/9, tại cầu Hà Thanh 1 đường Võ Nguyên Giáp ( P. Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai ) đã xảy ra vụ tai nạn khi một thanh niên đi xe máy rơi từ cầu.

Theo thông tin ban đầu do người dân cung cấp, vụ việc xảy ra vào khoảng 14h50 ngày 7/9. Thanh niên trong trang phục màu xanh đi xe máy bất ngờ bị rơi từ cầu xuống lòng sông Hà Thanh cạn nước.

Hiện trường nơi nạn nhân bất tỉnh. Ảnh: Đội SOS 115 Bình Định

Danh tính nạn nhân được xác nhận là Nguyễn Văn H. (SN 1998, trú xã Ngô Mây). Anh H. điều khiển xe máy di chuyển trên đường Võ Nguyễn Giáp hướng Quy Nhơn Đông - Quy Nhơn.

Khi đến đoạn gần chân cầu ( phía vòng xoay Đống Đa ) thì xảy ra tai nạn. Thời điểm phát hiện, xe máy nằm trên cầu, còn nạn nhân nằm dưới sông Hà Thanh 1, bất tỉnh, trên người có vết máu.

Theo anh Nguyễn Quốc Đạt-Đội trưởng Đội SOS Bình Định, vị trí nạn nhân nằm bất tỉnh có nhiều đá, khá nguy hiểm.

Anh H. ngay sau đó đã được Đội SOS 115 Bình Định sơ cứu, phối hợp cùng người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai trong tình trạng hôn mê.

Nguyên nhân vụ việc hiện đang được Công an tỉnh Gia Lai điều tra, làm rõ.

