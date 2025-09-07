Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Thanh niên ở Gia Lai đi xe máy bất ngờ rơi xuống sông Hà Thanh 1

Chiều 7/9, tại cầu Hà Thanh 1 đường Võ Nguyên Giáp ( P. Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai ) đã xảy ra vụ tai nạn khi một thanh niên đi xe máy rơi từ cầu. 

Hà Gia

Theo thông tin ban đầu do người dân cung cấp, vụ việc xảy ra vào khoảng 14h50 ngày 7/9. Thanh niên trong trang phục màu xanh đi xe máy bất ngờ bị rơi từ cầu xuống lòng sông Hà Thanh cạn nước.

tn1.jpg
Hiện trường nơi nạn nhân bất tỉnh. Ảnh: Đội SOS 115 Bình Định

Danh tính nạn nhân được xác nhận là Nguyễn Văn H. (SN 1998, trú xã Ngô Mây). Anh H. điều khiển xe máy di chuyển trên đường Võ Nguyễn Giáp hướng Quy Nhơn Đông - Quy Nhơn.

Khi đến đoạn gần chân cầu ( phía vòng xoay Đống Đa ) thì xảy ra tai nạn. Thời điểm phát hiện, xe máy nằm trên cầu, còn nạn nhân nằm dưới sông Hà Thanh 1, bất tỉnh, trên người có vết máu.

Theo anh Nguyễn Quốc Đạt-Đội trưởng Đội SOS Bình Định, vị trí nạn nhân nằm bất tỉnh có nhiều đá, khá nguy hiểm.

Anh H. ngay sau đó đã được Đội SOS 115 Bình Định sơ cứu, phối hợp cùng người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai trong tình trạng hôn mê.

Nguyên nhân vụ việc hiện đang được Công an tỉnh Gia Lai điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đồng Tháp: Phát hiện thi thể trôi sông:

(Nguồn: THĐT)
#Đội SOS 115 Bình Định #tỉnh Gia Lai #bất tỉnh #phường Quy Nhơn

Bài liên quan

Xã hội

Đứt cáp cầu treo ở Điện Biên, ô tô chở 3 người rơi xuống sông

Tại bản Pa Xa, xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên đã xảy ra sự cố đứt cáp cầu treo Pa Thơm khiến 1 ô tô chở 3 người rơi xuống sông.

Theo thông tin ban đầu, hơn 8h ngày 22/7, tại cầu treo Pa Thơm bắc qua sông Nậm Núa, thuộc bản Pa Xa Lào, xã Thanh Yên (trước là xã Pa Thơm), tỉnh Điện Biên bất ngờ bị đứt cáp, khiến một ô tô rơi xuống sông, làm 3 người trên xe bị thương.

3-1614.jpg
Cầu treo bị đứt cáp nơi xảy ra sự việc.
Xem chi tiết

Xã hội

Công an Hà Nội cứu nam thanh niên rơi xuống sông Hồng

Nhận tin báo của người dân có người rơi từ trên cầu Nhật Tân xuống sông Hồng, CSGT Hà Nội đã kịp thời phối hợp lực lượng đến hiện trường tổ chức cứu nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h10, chiều 19/7, Trung tâm Chỉ huy giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) tiếp nhận tin báo của người dân về việc một nam thanh niên bất ngờ rơi từ cầu Nhật Tân xuống sông Hồng.

6-1.jpg
Lực lượng chức năng đưa người gặp nạn đến bệnh viện cấp cứu.
Xem chi tiết

Sống Khỏe

Bé trai ở Thái Nguyên trượt chân rơi xuống sông mất tích

Tối 17/7, tại khu vực cầu Bến Tượng, phường Phan Đình Phùng (trước đây là phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên), tỉnh Thái Nguyên xảy ra một vụ đuối nước.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h30 cùng ngày, một nhóm trẻ em ra khu vực gầm cầu Bến Tượng chơi đùa. Trong lúc nô đùa, một bé trai không may trượt chân và rơi xuống sông.

Nạn nhân được xác định là cháu Đ.G.B. (SN 2017), trú tại phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới