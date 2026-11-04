Thanh kiếm đầu tròn trong ngôi mộ cổ khiến giới khảo cổ tò mò

Ngôi mộ cổ bất ngờ lộ diện tại Nam Kinh, Trung Quốc cùng thanh kiếm có đầu tròn kỳ lạ, nhưng danh tính chủ nhân vẫn chưa được xác định.

Ngôi mộ bất ngờ lộ diện dưới công trường

Sự việc xảy ra trong quá trình thi công một công trình tàu điện ngầm tại Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Khi máy xúc đào xuống nền đất, gầu máy bất ngờ va phải một cấu trúc cứng nằm bên dưới. Sau khi kiểm tra, công nhân nhận ra đây có thể là một ngôi mộ cổ với quan tài và nhiều đồ vật bên trong.

Nhận thấy tính chất bất thường của phát hiện, đội thi công lập tức dừng hoạt động, thông báo cho cơ quan chức năng và bảo vệ khu vực. Cảnh sát cùng nhân viên khảo cổ đã đến hiện trường để kiểm tra, tránh việc máy móc tiếp tục tác động khiến di tích bị phá hủy.

Thực tế, Nam Kinh là một trong những thành phố có lịch sử lâu đời ở Trung Quốc, từng giữ vai trò kinh đô dưới nhiều triều đại. Các lớp di tích cổ phân bố dưới lòng đất khá rộng, bao gồm mộ táng, đường sá, công trình dân dụng và dấu tích kiến trúc cổ. Vì vậy, việc phát hiện di vật trong quá trình xây dựng hạ tầng đô thị không phải hiện tượng hiếm gặp.

Ngôi mộ cổ bất ngờ lộ diện tại Nam Kinh cùng thanh kiếm có đầu tròn kỳ lạ, nhưng danh tính chủ nhân vẫn chưa được xác định. Ảnh: Mạng Tân Lãng — Sina Collection.

Thanh kiếm không lưỡi sắc có hình dáng khác thường

Hiện vật được chú ý nhất là một vật thể kim loại được mô tả giống thanh kiếm. Thân vật thể dài và mảnh, phần đầu có một khối tròn nhỏ, trong khi hai cạnh không thể hiện cấu trúc lưỡi sắc như những thanh kiếm thông thường.

Hình dáng này khiến nhiều người đặt câu hỏi về công dụng thực sự của hiện vật. Nếu là vũ khí, việc không có lưỡi sắc sẽ khiến nó khó sử dụng trong chiến đấu. Tuy nhiên, trong khảo cổ học, không phải vật thể có hình dáng giống vũ khí đều được chế tạo để làm vũ khí thực thụ.

Một số đồ tùy táng thời cổ đại có hình dáng mô phỏng binh khí, nhưng mang ý nghĩa biểu tượng hoặc nghi lễ. Chúng có thể đại diện cho địa vị, quyền lực, nghề nghiệp hay niềm tin của người đã khuất. Ngoài ra, vật thể cũng có thể là một bộ phận của dụng cụ hoặc đồ dùng có chức năng khác mà hình dáng ban đầu chưa được nhận diện chính xác.

Hiện tại, chưa đủ bằng chứng để có thể kết luận vật thể này là kiếm nghi lễ, vũ khí hay một loại hiện vật đặc biệt khác. Việc xác định công dụng cần dựa trên cấu tạo, dấu vết gia công, thành phần vật liệu và bối cảnh tìm thấy.

Những mảnh gốm vỡ khiến việc xác định niên đại khó khăn

Ngoài vật thể kim loại, khu vực xung quanh ngôi mộ còn xuất hiện những mảnh bình gốm và đồ chứa bị vỡ. Một phần hiện vật đã bị máy móc làm hư hại trước khi đội khảo cổ có thể tiếp cận.

Các mảnh gốm không còn nguyên hình dáng, bề mặt được mô tả là không có hoa văn hoặc dấu hiệu đặc biệt dễ nhận biết. Điều này khiến việc xác định niên đại và mục đích sử dụng trở nên khó khăn hơn nếu chỉ dựa vào những hình ảnh mảnh gốm ban đầu.

Trong khảo cổ học, đồ gốm thường là nguồn tư liệu quan trọng để xác định niên đại tương đối. Hình dáng miệng bình, đáy, chất liệu đất, màu sắc sau nung và hoa văn trang trí đều có thể giúp đối chiếu với những hiện vật đã được định niên đại tại các di chỉ khác.

Tuy nhiên, một mảnh gốm đơn lẻ không đủ để xác định chính xác tuổi của toàn bộ ngôi mộ. Các nhà nghiên cứu còn cần xem xét vị trí hiện vật trong địa tầng, cấu trúc quan tài, vật liệu xây mộ và những đồ tùy táng khác. Nếu bối cảnh khai quật bị xáo trộn, quá trình xác định niên đại càng cần phải hết sức thận trọng.

Các chuyên gia bước đầu nhận định đây là một ngôi mộ có niên đại khoảng một nghìn năm, nhưng không đưa ra tên di tích, kết quả giám định hay thông tin về mộ táng cổ. Vì vậy, danh tính người được chôn cất vẫn chưa thể xác định.

Muốn giải mã thân thế chủ nhân, các nhà khảo cổ thường tìm kiếm văn bia, con dấu, đồ vật có minh văn hoặc những vật phẩm mang dấu hiệu nhận diện. Trong trường hợp không có chữ khắc, việc nghiên cứu còn dựa vào kiểu kiến trúc mộ, cách bố trí quan tài, đồ tùy táng và đặc điểm nhân học của hài cốt.

Đặc biệt, thanh kiếm có đầu tròn có thể trở thành đầu mối nghiên cứu nếu được phân tích đầy đủ. Thành phần hợp kim, kỹ thuật đúc hoặc rèn, dấu vết sử dụng và cách chế tác có thể giúp xác định thời kỳ sản xuất cũng như mục đích ban đầu. Nhưng chỉ riêng hình dáng thanh kiếm khác thường chưa đủ để gắn hiện vật với một nhân vật hay triều đại cụ thể nào đó.

Dù câu chuyện về ngôi mộ tại Nam Kinh vẫn còn thiếu dữ liệu xác thực, thanh kiếm có đầu tròn đã gợi ra nhiều câu hỏi về công dụng của những vật phẩm lạ thường được đưa vào mộ cổ. Chỉ khi có kết quả khai quật và nghiên cứu chính thức, giới khoa học mới có thể xác định đây thực sự đây là loại hiện vật gì và người nằm trong ngôi mộ thuộc thời kỳ nào.