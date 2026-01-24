Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Cảnh sát giao thông Hà Tĩnh phát hiện một lái xe dương tính ma túy

Trong quá trình làm nhiệm vụ, Tổ công tác thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một nam tài xế dương tính với chất ma túy.

Bảo Ngân

Ngày 24/1, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) thông tin, khoảng 11h ngày 19/1, tại Km08+300 Quốc lộ 12C, thuộc phường Sông Trí (tỉnh Hà Tĩnh), Tổ công tác thuộc Phòng CSGT, CAT Hà Tĩnh phát hiện ô tô tải mang biển số 38H-052.xx, do anh Hoàng Thanh T. (sinh năm 2001, trú tại xã Kỳ Lạc, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển, có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

cats-1307.jpg
Nam tài xế dương tính với chất ma túy. Nguồn: Cục CSGT.

Qua test nhanh, kết quả anh Hoàng Thanh T. dương tính với chất ma túy.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và bàn giao đối tượng cùng phương tiện cho Công an phường Sông Trí tiếp tục đấu tranh, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Cục CSGT, may mắn cho người tham gia giao thông là lực lượng CSGT phát hiện kịp thời lái xe có chất ma túy trong cơ thể, bởi không ai có thể mường tượng được hậu quả có thể xảy ra.

>>> Mời độc giả xem thêm video: CSGT niêm phong, tạm giữ chiếc xe cứu thương sau khi chủ xe và tài xế bị xử phạt tổng cộng 77 triệu đồng. Nguồn: Cục CSGT.

#lái xe dương tính ma túy #Cục CSGT #Công an Hà Tĩnh

Bài liên quan

Xã hội

Lộ diện sau gần 8 năm trốn truy nã, hai đối tượng bị bắt giữ

Sau thời gian dài thay tên đổi họ, di chuyển qua nhiều địa phương để lẩn trốn, 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đã bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ.

Sáng 24/1, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ và di lý 2 đối tượng truy nã nguy hiểm từ TP HCM về địa phương để phục vụ công tác điều tra.

Đối tượng truy nã nguy hiểm bị bắt giữ là Hà Thị Tươi (43 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng), bị truy nã từ năm 2017 về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian lẩn trốn, Tươi đã thay tên đổi họ, tạo lập nhân thân giả để che giấu tung tích.

Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố hai bị can vụ 3 tấn giá đỗ sử dụng chất cấm tại Hưng Yên

Cơ quan điều tra phát hiện gần 3 tấn giá đỗ có dấu hiệu sử dụng chất cấm, khởi tố hai bị can về tội vi phạm quy định an toàn thực phẩm.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 cá nhân liên quan đến hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất giá đỗ trên địa bàn xã Tân Thuận.

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Hưng Yên đã phát hiện dấu hiệu vi phạm tại 2 cơ sở sản xuất giá đỗ ở xã Tân Thuận. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ gần 3 tấn giá đỗ có dấu hiệu sử dụng chất cấm.

Xem chi tiết

Xã hội

Phạt xe khách chạy vào làn dừng xe khẩn cấp trên đường Vành đai 3

Tài xế xe khách chạy vào làn dừng xe khẩn cấp trên đường Vành đai 3 (Hà Nội) đã bị xử phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Chiều 22/1, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, từ phản ảnh của người dân trên ứng dụng VNeTraffic, Cục CSGT đã chuyển thông tin vi phạm của xe ô tô khách BKS: 17B-016.xx vào 10h29 ngày 22/11 trên đường Vành đai 3, tới Phòng CSGT, CATP Hà Nội tiếp nhận, xử lý.

2-6343.jpg
Hình ảnh chiếc xe khách vi phạm. (Nguồn: Cục CSGT).
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới