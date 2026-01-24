Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

CSGT Hà Nội kịp thời hỗ trợ đưa cháu bé 18 tháng tuổi đi cấp cứu

Nhờ được hỗ trợ kịp thời, cháu bé đã được bàn giao cho các y, bác sĩ để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Bảo Ngân

Ngày 24/1, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, hồi 13h05 ngày 23/1, trong quá trình làm nhiệm vụ phân luồng giao thông phục vụ Đại hội XIV của Đảng, Tổ công tác D3 do đồng chí Trung tá Nguyễn Thanh Tùng, Thiếu tá Nguyễn Văn Tiệp và Đại úy Nguyễn Văn Ninh (cán bộ thuộc Đội CSGT số 6, Phòng CSGT CATP Hà Nội), đang làm nhiệm vụ thì nhận được yêu cầu khẩn cấp từ một gia đình có cháu bé 18 tháng tuổi trong tình trạng gọi không tỉnh, cần được đưa đi cấp cứu gấp tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

cats-3045.jpg
Cháu bé đã được bàn giao cho các y, bác sĩ để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Tổ công tác đã báo cáo Ban Chỉ huy đội và sử dụng xe ô tô đặc chủng khẩn trương đưa cháu bé cùng gia đình đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, bảo đảm an toàn trong suốt quá trình di chuyển.

Nhờ được hỗ trợ kịp thời, cháu bé đã được bàn giao cho các y, bác sĩ để tiếp tục theo dõi và điều trị. Được biết, gia đình của cháu bé trú tại xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Hành động nhanh chóng, trách nhiệm và đầy tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ” của cán bộ, chiến sĩ CSGT đã để lại hình ảnh đẹp, lan tỏa ý nghĩa nhân văn trong lòng Nhân dân.

>>>Mời độc giả xem thêm video: CSGT niêm phong, tạm giữ chiếc xe cứu thương sau khi chủ xe và tài xế bị xử phạt tổng cộng 77 triệu đồng. Nguồn: Cục CSGT.

#CSGT Hà Nội #đưa cháu bé 18 tháng tuổi đi cấp cứu #CSGT #Hà Nội #cấp cứu bé #nhân đạo

Bài liên quan

Xã hội

Lộ diện sau gần 8 năm trốn truy nã, hai đối tượng bị bắt giữ

Sau thời gian dài thay tên đổi họ, di chuyển qua nhiều địa phương để lẩn trốn, 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đã bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ.

Sáng 24/1, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ và di lý 2 đối tượng truy nã nguy hiểm từ TP HCM về địa phương để phục vụ công tác điều tra.

Đối tượng truy nã nguy hiểm bị bắt giữ là Hà Thị Tươi (43 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng), bị truy nã từ năm 2017 về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian lẩn trốn, Tươi đã thay tên đổi họ, tạo lập nhân thân giả để che giấu tung tích.

Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố hai bị can vụ 3 tấn giá đỗ sử dụng chất cấm tại Hưng Yên

Cơ quan điều tra phát hiện gần 3 tấn giá đỗ có dấu hiệu sử dụng chất cấm, khởi tố hai bị can về tội vi phạm quy định an toàn thực phẩm.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 cá nhân liên quan đến hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất giá đỗ trên địa bàn xã Tân Thuận.

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Hưng Yên đã phát hiện dấu hiệu vi phạm tại 2 cơ sở sản xuất giá đỗ ở xã Tân Thuận. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ gần 3 tấn giá đỗ có dấu hiệu sử dụng chất cấm.

Xem chi tiết

Xã hội

CSGT Hà Nội khống chế thanh niên mang hung khí đi đánh nhau

Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 7 đã phát hiện, khống chế một đối tượng mang theo nhiều hung khí để đánh nhau.

Ngày 24/12, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, đêm 23/12, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 7 do Trung tá Nguyễn Đức Sơn làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn tại nút giao phía trước cây xăng La Khê, thuộc địa bàn phường Hà Đông.

Đến khoảng 21h40, tổ công tác phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy không mang biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, trong đó người ngồi sau mang theo một túi đựng vợt cầu lông có biểu hiện nghi vấn. Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, đối tượng điều khiển phương tiện tăng ga bỏ chạy, tổ công tác đã kịp thời khống chế đối tượng ngồi sau.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới