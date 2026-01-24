CSGT Hà Nội kịp thời hỗ trợ đưa cháu bé 18 tháng tuổi đi cấp cứu

Nhờ được hỗ trợ kịp thời, cháu bé đã được bàn giao cho các y, bác sĩ để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Ngày 24/1, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, hồi 13h05 ngày 23/1, trong quá trình làm nhiệm vụ phân luồng giao thông phục vụ Đại hội XIV của Đảng, Tổ công tác D3 do đồng chí Trung tá Nguyễn Thanh Tùng, Thiếu tá Nguyễn Văn Tiệp và Đại úy Nguyễn Văn Ninh (cán bộ thuộc Đội CSGT số 6, Phòng CSGT CATP Hà Nội), đang làm nhiệm vụ thì nhận được yêu cầu khẩn cấp từ một gia đình có cháu bé 18 tháng tuổi trong tình trạng gọi không tỉnh, cần được đưa đi cấp cứu gấp tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Tổ công tác đã báo cáo Ban Chỉ huy đội và sử dụng xe ô tô đặc chủng khẩn trương đưa cháu bé cùng gia đình đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, bảo đảm an toàn trong suốt quá trình di chuyển.

Nhờ được hỗ trợ kịp thời, cháu bé đã được bàn giao cho các y, bác sĩ để tiếp tục theo dõi và điều trị. Được biết, gia đình của cháu bé trú tại xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Hành động nhanh chóng, trách nhiệm và đầy tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ” của cán bộ, chiến sĩ CSGT đã để lại hình ảnh đẹp, lan tỏa ý nghĩa nhân văn trong lòng Nhân dân.

