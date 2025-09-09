Hà Nội

Giải mã

Người dân Hà Tĩnh hợp sức giải cứu cá heo mắc cạn

Một con cá heo nặng hơn 100kg bị sóng đánh dạt vào bờ biển phường Sông Trí (Hà Tĩnh) đã được người dân phát hiện và kịp thời giải cứu, đưa về lại biển khơi, góp phần bảo tồn nguồn lợi sinh vật quý hiếm.

Theo Cẩm Kỳ/Đại đoàn kết

Chiều 8/9, nguồn tin từ UBND phường Sông Trí, người dân đã kịp thời phát hiện và hợp sức giải cứu một con cá heo còn sống bị sóng đánh dạt vào bờ, mắc cạn không thể thoát ra ngoài tại vùng biển Vũng Áng (tổ dân phố 2 Hải Phong).

Người dân kịp thời phát hiện và hợp sức giải cứu một con cá heo còn sống bị sóng đánh dạt vào bờ. Ảnh: CTV.

Theo người dân, cá heo nặng trên 100kg, dài khoảng hơn 1,5m. Trên lưng, đầu, vây đuôi và vây lưng có màu xám đen, phần bụng trắng nhạt điểm những đốm mờ.

Khi được phát hiện, cá có dấu hiệu kiệt sức vì sóng liên tiếp xô dạt vào bờ. Nhiều người đã nhanh chóng hợp sức đưa cá ra vùng nước sâu hơn, tạo điều kiện để cá bơi trở lại biển khơi an toàn.

Cá heo được đưa ra vùng nước sâu để bơi trở lại biển an toàn. Ảnh: CTV.

Được biết, đây là lần hiếm hoi tại khu vực bờ biển Sông Trí xuất hiện cá heo mắc cạn. Trước nay, cá heo thường chỉ được ghi nhận ở vùng biển xa bờ.

Việc kịp thời cứu hộ cá heo không chỉ thể hiện tinh thần sẻ chia, gắn bó của cộng đồng ngư dân với biển cả, mà còn góp phần bảo vệ nguồn lợi sinh vật quý hiếm.

