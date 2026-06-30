Tây Ninh: Trâm Anh và Danh Nghiệp cạnh tranh gói xây dựng hơn 6,3 tỷ đồng

Dự án giao thông tại xã Thủ Thừa ghi nhận sự tham gia của nhà thầu Trâm Anh và Danh Nghiệp. Đáng chú ý, tỷ lệ tiết kiệm qua biên bản mở thầu chỉ đạt mức dưới 1%

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 27/06/2026, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đã ghi nhận biên bản mở thầu đối với gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc dự án Đặt Cống, Lấp Rạch, Làm Đường ấp 3 Nhà Thương. Dự án do Ban quản lý dự án xã Thủ Thừa tỉnh Tây Ninh làm chủ đầu tư, thu hút sự quan tâm của dư luận địa phương bởi vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông, chỉnh trang bộ mặt nông thôn.

Bức tranh dự thầu: Cạnh tranh sít sao, tiết kiệm "siêu thấp"

Gói thầu được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Nguồn vốn thực hiện được trích từ vốn xây dựng cơ bản tập trung, vốn thu tiền sử dụng đất cùng các nguồn vốn hợp pháp khác. Với giá dự toán được phê duyệt ở mức 6.376.595.000 đồng, biên bản mở thầu ghi nhận sự góp mặt của hai doanh nghiệp xây dựng quen thuộc đóng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh: Công ty TNHH ĐT XD TM DV Trâm Anh và Công ty TNHH XD TM DV Danh Nghiệp.

Dữ liệu trích xuất từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy một kịch bản cạnh tranh về giá khá thú vị giữa hai nhà thầu.

Cụ thể, Công ty TNHH ĐT XD TM DV Trâm Anh (MSDN: 1100504563) nộp hồ sơ với giá dự thầu là 6.320.995.902 đồng. Đơn vị này không đề xuất thư giảm giá. So chiếu với giá gói thầu ban đầu (6.376.595.000 đồng), mức giá của Công ty Trâm Anh đưa ra giúp ngân sách nhà nước tiết kiệm được khoảng 55,5 triệu đồng. Tỷ lệ tiết kiệm tương ứng đạt 0,87% – một con số nằm ở mức rất thấp so với kỳ vọng thông thường tại các dự án đầu tư công áp dụng đấu thầu rộng rãi.

Nguồn: MSC

Đối thủ cạnh tranh trực tiếp, Công ty TNHH XD - TM - DV Danh Nghiệp (MSDN: 1101847411) lại mang đến một chiến thuật khác. Giá dự thầu ban đầu ghi nhận trên hệ thống của doanh nghiệp này lên tới 6.441.342.882 đồng, tức là vượt mức giá dự toán của gói thầu. Tuy nhiên, đơn vị này đã đính kèm thư giảm giá với tỷ lệ giảm 1,4%. Sau khi áp dụng tỷ lệ giảm, giá dự thầu cuối cùng của Công ty Danh Nghiệp lùi về mức 6.351.164.081,652 đồng. Dù đã nỗ lực kéo giảm giá trị dự thầu, con số này chỉ giúp ngân sách tiết kiệm khoảng 25,4 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm vỏn vẹn 0,39% – thuộc mức siêu thấp.

Về tiến độ, cả hai doanh nghiệp đều cam kết thời gian thực hiện hợp đồng là 180 ngày, hoàn toàn khớp với mốc thời gian quy định tại E-HSMT. Thời gian hiệu lực của E-HSDT đều là 120 ngày và cả hai đều đã thực hiện nghĩa vụ bảo đảm dự thầu với số tiền 95 triệu đồng.

Chỉ nhìn vào lăng kính giá dự thầu hiện tại, Công ty TNHH ĐT XD TM DV Trâm Anh đang tạm nắm giữ "cờ ưu tiên" khi đưa ra mức giá thấp hơn khoảng 30 triệu đồng so với đối thủ. Tuy nhiên, trong quy trình xét thầu, giá cả chỉ là yếu tố định lượng cuối cùng. Kết quả chung cuộc sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào quá trình đánh giá chi tiết về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và các giải pháp kỹ thuật do Tổ chuyên gia thực hiện.

Hồ sơ năng lực của ứng viên dự thầu

Khảo sát dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy, cả Công ty Trâm Anh và Công ty Danh Nghiệp đều không phải là những tay ngang trên thị trường xây lắp tại khu vực.

Công ty TNHH ĐT XD TM DV Trâm Anh (trụ sở tại xã Tân Hưng, Tây Ninh) có bề dày hoạt động từ năm 2001. Thống kê trên mạng đấu thầu cho thấy tính đến tháng 06/2026 đơn vị này đã tham gia khoảng 58 gói thầu, trong đó tỷ lệ trúng thầu khá ấn tượng với 41 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 273.021.867.000 đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập: 93.409.685.000 đồng, tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh: 179.612.182.000 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán: 94.36%.

Trong nửa đầu năm 2026 nhà thầu này cũng đã từng trúng các gói như: Gói thầu: Mở rộng đường cặp kênh Gò Thuyền (Từ Đường tỉnh 837B đến Ranh xã Tân Hưng) tại Ban Quản lý dự án xã Vĩnh Thạnh, trị giá 10.132.000.000 đồng, trúng tháng 06/2026; Gói thầu 04: Thi công xây dựng tại Phòng Kinh tế xã Vĩnh Châu, tỉnh Tây Ninh, trị giá 11.000.000.000 đồng, trúng tháng 05/2026; Gói Thi công xây dựng tại Ban Quản lý dự án xã Tân Long, trị giá 2.536.212.000 đồng, trúng tháng 05/2026

Phía bên kia chiến tuyến, Công ty TNHH XD - TM - DV Danh Nghiệp (trụ sở tại xã Vĩnh Hưng, Tây Ninh) dù thành lập muộn hơn (năm 2017) nhưng cũng sở hữu bản profile đáng chú ý. Doanh nghiệp này từng tham gia 41 gói thầu, trúng 27 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 56.038.286.000 đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập: 38.088.830.000 đồng, tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh: 17.949.456.000 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán: 91.42%.

Trong nửa đầu năm 2026 nhà thầu này đã từng trúng các gói như: Gói Nhựa hóa đường Hưng Trung (Đoạn từ Đìa Việt đến Đìa Gáo) tại Ban Quản lý dự án xã Vĩnh Thạnh, trị giá 3.930.000.000 đồng, trúng tháng 06/2026; Gói thầu xây lắp: Gia cố đê bao chống lũ Kênh Tập Đoàn 8 tại Ban Quản lý dự án xã Tân Hưng, trị giá 1.141.600.000 đồng, trúng tháng 06/2026; gói Thi công xây dựng Nâng cấp mở rộng đường Bờ Nam sông Long Khốt (Từ TDC Thái Hòa đến kênh Rọc Bùi) tại Ban Quản lý dự án xã Khánh Hưng, trị giá 1.763.717.000 đồng, trúng tháng 04/2026.

Đặc biệt, dữ liệu cho thấy đây không phải là lần đầu tiên hai doanh nghiệp này "đụng độ". Trong lịch sử đấu thầu, Công ty Trâm Anh và Công ty Danh Nghiệp đã từng chạm trán nhau tại 12 gói thầu khác nhau. Sự xuất hiện lặp lại của những gương mặt thân quen tại các dự án tại địa phương một mặt minh chứng cho năng lực bám trụ thị trường của doanh nghiệp, nhưng mặt khác cũng đặt ra những yêu cầu khắt khe hơn cho Tổ chuyên gia và Chủ đầu tư trong việc rà soát, đánh giá hồ sơ nhằm bảo đảm tính cạnh tranh thực chất.

Trách nhiệm tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công

Dù gói thầu ghi nhận sự cạnh tranh từ hai ứng viên, song tỷ lệ tiết kiệm dưới 1% (chỉ đạt 0,87% và 0,39%) là một yếu tố cần được nhìn nhận một cách khách quan. Trong bối cảnh Chính phủ và các bộ ngành đang quyết liệt chỉ đạo siết chặt kỷ luật tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách, những con số tiết kiệm "nhỏ giọt" thường vấp phải sự quan tâm của dư luận.

Bình luận về cục diện này, Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ phân tích: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi, bổ sung) luôn đề cao nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Tỷ lệ tiết kiệm tại bước mở thầu chỉ là con số sơ bộ. Điều quan trọng nằm ở năng lực thương thảo của Chủ đầu tư. Theo tinh thần của Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/5/2026 của Bộ Tài chính, cơ quan quản lý nhà nước luôn khuyến khích các chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu giảm giá trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng. Việc đàm phán để mang lại giá trị thặng dư tốt nhất cho ngân sách chính là thước đo năng lực và trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương và đơn vị chủ đầu tư."

Hiện tại, gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc dự án Đặt Cống, Lấp Rạch, Làm Đường ấp 3 Nhà Thương đang trong giai đoạn xét thầu. Dư luận đang chờ đợi một kết quả đánh giá công tâm, khách quan từ Ban quản lý dự án xã Thủ Thừa, không chỉ để chọn ra nhà thầu đủ thực lực thi công dự án đúng tiến độ, chất lượng, mà còn bảo đảm nguồn vốn đầu tư công được sử dụng một cách tối ưu, tiết kiệm nhất.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.