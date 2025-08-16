Tây Ninh: Biết gì về mối quan hệ giữa Công ty Nguyễn Phi Dũng và Tầm Nhìn Mới?

Không chỉ dừng lại ở những con số, nhà thầu Tầm Nhìn Mới còn tạo dấu ấn qua các gói thầu đã trúng do Công ty TNHH MTV Xây dựng Nguyễn Phi Dũng mời thầu.

Trong bức tranh đấu thầu xây dựng tại Tây Ninh, Công ty TNHH MTV TM & DV Kỹ thuật Công nghệ Tầm Nhìn Mới (Công ty Tầm Nhìn Mới) nổi lên như một cái tên đáng gờm. Chỉ sau vài năm tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, doanh nghiệp này đã đạt tỷ lệ trúng thầu ở mức cao, đặc biệt nổi bật trong các dự án liên danh. Không chỉ dừng lại ở những con số, Tầm Nhìn Mới còn tạo dấu ấn qua các gói thầu đã trúng do Công ty TNHH MTV Xây dựng Nguyễn Phi Dũng (Công ty Nguyễn Phi Dũng) mời thầu.

Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty Tầm Nhìn Mới bắt đầu tham gia đấu thầu từ tháng 2/2017. Sau hơn 8 năm hoạt động, đến ngày 13/8/2025, doanh nghiệp đã dự 73 gói thầu và trúng 42 gói, đạt tỷ lệ thành công khoảng 57,5%. Tổng giá trị trúng thầu đạt 104,143 tỷ đồng, trong đó các gói liên danh chiếm phần lớn với 95,241 tỷ đồng (tính cho toàn bộ thành viên liên danh).

Công ty Nguyễn Phi Dũng là đơn vị mời thầu "may mắn" của nhà thầu Tầm Nhìn Mới. Ảnh minh họa.

Những con số này cho thấy Tầm Nhìn Mới hoạt động tích cực trong lĩnh vực đấu thầu, đặc biệt ở mảng dự án hợp tác liên danh. Tuy nhiên, việc giá trị trúng thầu từ liên danh chiếm tỷ trọng cao cũng đồng nghĩa doanh thu trực tiếp từ các gói độc lập ở mức thấp hơn, phản ánh chiến lược tận dụng hợp tác để mở rộng cơ hội và nâng cao khả năng cạnh tranh.

Một điểm đáng chú ý là Tầm Nhìn Mới có mối hợp tác thường xuyên với Công ty Nguyễn Phi Dũng. Tính đến nay, doanh nghiệp này đã trúng 8/15 gói do Nguyễn Phi Dũng mời thầu, tổng giá trị 39,820 tỷ đồng. Riêng từ đầu năm 2025 đến 14/8/2025, Tầm Nhìn Mới trúng 5 gói thầu từ đơn vị đảm nhận mời thầu này.

Cụ thể, ngày 3/6/2025, Công ty Tầm Nhìn Mới liên danh cùng Công ty TNHH Xây dựng Lê Phương - Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Thiên Long được ông Nguyễn Minh Thành – Giám đốc Ban QLDA Đầu tư Xây dựng huyện Tân Biên ký Quyết định số KQ2500156395_2506031037 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng của gói thầu gói thầu số 5: Thi công xây dựng, trạm biến áp và thiết bị, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Trường TH Nguyễn Đình Chiểu - Hạng mục: 03 phòng học, phòng tin học, với giá trúng thầu 5,218 tỷ đồng.

Tiếp đó, ngày 23/7/2025, nhà thầu liên danh cùng Công ty TNHH Xây dựng Lê Phương trúng gói thầu số 06: Thi công xây dựng và thiết bị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án:Trường THCS Tân Phong-Hạng mục: 03 phòng học, 01 phòng chức năng, với giá trúng 3,142 tỷ đồng. Gói thầu do Ban QLDA Đầu tư Xây dựng khu vực 7 làm chủ đầu tư, Công ty Nguyễn Phi Dũng đảm nhận mời thầu (theo Quyết định số 54/QĐ-BQLDA).

Trích một phần Quyết định số 54/QĐ-BQLDA. Nguồn MSC.

Ngoài các kết quả trong năm 2025, Tầm Nhìn Mới cũng từng ghi dấu ở một số gói thầu lớn trước đó. Theo đó, ngày 23/10/2024, liên danh Công ty TNHH XD và TM Nhật Trung – Tầm Nhìn Mới – Công ty TNHH MTV Nam Trạng được Ban QLDA Đầu tư Xây dựng huyện Bến Cầu phê duyệt trúng gói thầu xây lắp + thiết bị dự án Trường Mầm non 15/3, huyện Bến Cầu cũ, với giá trúng 18,517 tỷ đồng (theo Quyết định 387/QĐ-BQLDA). Đây là một trong những gói thầu giá trị cao, cho thấy công ty duy trì được kết quả ổn định qua nhiều năm.

Từ dữ liệu đấu thầu cho thấy, Công ty Nguyễn Phi Dũng là đơn vị mời thầu "may mắn" của nhà thầu Tầm Nhìn Mới và đã trở thành một "cặp bài trùng" đáng chú ý trong lĩnh vực đấu thầu tại tỉnh Tây Ninh. Tỷ lệ trúng thầu vượt trội của Tầm Nhìn Mới tại các gói do Nguyễn Phi Dũng mời thầu còn cho thấy sự phối hợp “ăn ý”, giúp nhà thầu củng cố vị thế đấu thầu tại địa phương.