Dấu ấn đấu thầu của Công ty Hoàng Anh My ở Tây Ninh

Từ năm 2017, Công ty Hoàng Anh My dự hàng chục gói thầu giao thông, trúng nhiều hợp đồng trị giá hàng tỷ đồng, trong đó có nhiều gói chỉ một nhà thầu tham dự.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Hoàng Anh My được thành lập tháng 6/2009, trụ sở đặt tại phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, do ông Nguyễn Văn Hoàng làm người đại diện pháp luật. Doanh nghiệp chính thức tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ tháng 3/2017 và từ đó đến nay đã ghi nhận nhiều kết quả đấu thầu đáng chú ý.

Tính đến ngày 12/8/2025, dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy Hoàng Anh My đã tham gia 44 gói thầu. Kết quả, công ty trúng 32 gói, trượt 9 gói, 1 gói đang chờ kết quả và 2 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả vai trò liên danh) đạt 129,054 tỷ đồng, trong đó giá trị trúng với vai trò độc lập là 47,781 tỷ đồng, còn lại 81,272 tỷ đồng thuộc các gói liên danh (Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

Ban QLDA Đầu tư Xây dựng thị xã Trảng Bàng cũ là nơi nhà thầu Hoàng Anh My có số lượng và giá trị trúng thầu cao nhất. Ảnh IT.



Trong các đơn vị mời thầu, Ban QLDA Đầu tư Xây dựng thị xã Trảng Bàng là nơi doanh nghiệp có số lượng và giá trị trúng thầu cao nhất, với 15/17 gói trúng, tổng giá trị hơn 57 tỷ đồng. Tại Ban QLDA Đầu tư Xây dựng Khu vực 3, công ty cũng đạt kết quả 8 gói trúng, tổng giá trị 52,862 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Hoàng Anh My từng trúng 2/3 gói tại Công ty TNHH MTV Dương Hoàng Nam (3,2 tỷ đồng), 2/3 gói tại Ban QLDA Đầu tư Xây dựng khu vực huyện Củ Chi (4,546 tỷ đồng) và 2/2 gói tại Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Phát triển Hoàng Yến (3,793 tỷ đồng).

Hiện nay, tại Ban QLDA Đầu tư Xây dựng Khu vực 3, công ty đang chờ kết quả gói thầu “Thi công xây dựng (bao gồm chi phí đảm bảo giao thông)” thuộc công trình phún đá dăm đường Lộc Phước - Sông Lô đến Suối Sụp - HL2 Lộc Vĩnh, thị xã Trảng Bàng cũ. Gói thầu này đóng mở ngày 22/7/2025, có giá gói 2,374 tỷ đồng. Biên bản mở thầu ghi nhận, hai nhà thầu tham dự, trong đó Hoàng Anh My dự thầu 2,330 tỷ đồng, còn Công ty CP Xây dựng - Thương mại Nhất Trung dự thầu 2,239 tỷ đồng, chênh lệch khoảng 91 triệu đồng.

Một gói thầu tiêu biểu gần đây là vào ngày 5/12/2024, ông Trần Tấn Phát làm Giám đốc- Ban QLDA Đầu tư Xây dựng thị xã Trảng Bàng ký Quyết định số 734/QĐ-BQL phê duyệt kết quả gói thầu xây lắp (bao gồm chi phí đảm bảo giao thông) công trình đường An Đước đi Bàu Tràm, với giá trúng 5,107 tỷ đồng. Đáng chú ý, đây là gói thầu chỉ có duy nhất Hoàng Anh My tham gia.

Ngoài hoạt động tại Tây Ninh, công ty cũng tham gia một số gói thầu ở TP HCM, chủ yếu tại khu vực huyện Củ Chi, và hợp tác cùng các doanh nghiệp tư nhân khác trong một số dự án liên danh. Các gói thầu mà công ty tham gia tập trung vào thi công xây dựng hạ tầng giao thông, với giá trị hợp đồng dao động chỉ vài tỷ đồng.

Qua số liệu và kết quả trên, có thể thấy từ khi tham gia hệ thống đấu thầu qua mạng năm 2017, Công ty TNHH Hoàng Anh My đã duy trì mức độ tham gia và trúng thầu ổn định, với tỷ lệ trúng cao tại một số Ban QLDA trọng điểm ở Tây Ninh.