Dấu ấn đấu thầu của Công ty Hoàng Anh My ở Tây Ninh

Từ năm 2017, Công ty Hoàng Anh My dự hàng chục gói thầu giao thông, trúng nhiều hợp đồng trị giá hàng tỷ đồng, trong đó có nhiều gói chỉ một nhà thầu tham dự.

Ngọc Tân

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Hoàng Anh My được thành lập tháng 6/2009, trụ sở đặt tại phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, do ông Nguyễn Văn Hoàng làm người đại diện pháp luật. Doanh nghiệp chính thức tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ tháng 3/2017 và từ đó đến nay đã ghi nhận nhiều kết quả đấu thầu đáng chú ý.

Tính đến ngày 12/8/2025, dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy Hoàng Anh My đã tham gia 44 gói thầu. Kết quả, công ty trúng 32 gói, trượt 9 gói, 1 gói đang chờ kết quả và 2 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả vai trò liên danh) đạt 129,054 tỷ đồng, trong đó giá trị trúng với vai trò độc lập là 47,781 tỷ đồng, còn lại 81,272 tỷ đồng thuộc các gói liên danh (Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

bqlda-trangbang-2.png
Ban QLDA Đầu tư Xây dựng thị xã Trảng Bàng cũ là nơi nhà thầu Hoàng Anh My có số lượng và giá trị trúng thầu cao nhất. Ảnh IT.

Trong các đơn vị mời thầu, Ban QLDA Đầu tư Xây dựng thị xã Trảng Bàng là nơi doanh nghiệp có số lượng và giá trị trúng thầu cao nhất, với 15/17 gói trúng, tổng giá trị hơn 57 tỷ đồng. Tại Ban QLDA Đầu tư Xây dựng Khu vực 3, công ty cũng đạt kết quả 8 gói trúng, tổng giá trị 52,862 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Hoàng Anh My từng trúng 2/3 gói tại Công ty TNHH MTV Dương Hoàng Nam (3,2 tỷ đồng), 2/3 gói tại Ban QLDA Đầu tư Xây dựng khu vực huyện Củ Chi (4,546 tỷ đồng) và 2/2 gói tại Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Phát triển Hoàng Yến (3,793 tỷ đồng).

Hiện nay, tại Ban QLDA Đầu tư Xây dựng Khu vực 3, công ty đang chờ kết quả gói thầu “Thi công xây dựng (bao gồm chi phí đảm bảo giao thông)” thuộc công trình phún đá dăm đường Lộc Phước - Sông Lô đến Suối Sụp - HL2 Lộc Vĩnh, thị xã Trảng Bàng cũ. Gói thầu này đóng mở ngày 22/7/2025, có giá gói 2,374 tỷ đồng. Biên bản mở thầu ghi nhận, hai nhà thầu tham dự, trong đó Hoàng Anh My dự thầu 2,330 tỷ đồng, còn Công ty CP Xây dựng - Thương mại Nhất Trung dự thầu 2,239 tỷ đồng, chênh lệch khoảng 91 triệu đồng.

Một gói thầu tiêu biểu gần đây là vào ngày 5/12/2024, ông Trần Tấn Phát làm Giám đốc- Ban QLDA Đầu tư Xây dựng thị xã Trảng Bàng ký Quyết định số 734/QĐ-BQL phê duyệt kết quả gói thầu xây lắp (bao gồm chi phí đảm bảo giao thông) công trình đường An Đước đi Bàu Tràm, với giá trúng 5,107 tỷ đồng. Đáng chú ý, đây là gói thầu chỉ có duy nhất Hoàng Anh My tham gia.

Ngoài hoạt động tại Tây Ninh, công ty cũng tham gia một số gói thầu ở TP HCM, chủ yếu tại khu vực huyện Củ Chi, và hợp tác cùng các doanh nghiệp tư nhân khác trong một số dự án liên danh. Các gói thầu mà công ty tham gia tập trung vào thi công xây dựng hạ tầng giao thông, với giá trị hợp đồng dao động chỉ vài tỷ đồng.

Qua số liệu và kết quả trên, có thể thấy từ khi tham gia hệ thống đấu thầu qua mạng năm 2017, Công ty TNHH Hoàng Anh My đã duy trì mức độ tham gia và trúng thầu ổn định, với tỷ lệ trúng cao tại một số Ban QLDA trọng điểm ở Tây Ninh.

Tây Ninh: Công ty Hoàng Anh My – 1 ngày trúng 2 gói thầu ở Trảng Bàng

Ban QLDA Khu vực 3 vừa trao 2 gói thầu hơn 3,8 tỷ đồng cho Công ty TNHH Hoàng Anh My. Đáng chú ý, cả 2 gói nhà thầu đều “một mình một ngựa” tham dự, trúng thầu.

Theo đó, ngày 30/7/2025, Ban QLDA Đầu tư Xây dựng Khu vực 3, tỉnh Tây Ninh ban hành 2 Quyết định trúng 2 gói thầu thuộc dự án mở rộng đường vào Trường THCS Lộc Hưng và gói xây dựng công trình thuộc dự án đường Hoàng Diệu cho đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Hoàng Anh My, với tổng giá trị hơn 3,8 tỷ đồng. Đáng chú ý, cả 2 gói thầu chỉ một mình Hoàng Anh My tham dự, trúng thầu và tiết kiệm được 51 triệu đồng.

Gói thầu thứ nhất: Mở rộng đường vào Trường THCS Lộc Hưng

TP HCM: Dấu ấn của Công ty Minh Long tại các Ban quản lý dự án

Ngoài gói thầu thi công tầng hầm vừa trúng tại Trường Đại học Bách khoa, Công ty Minh Long từng tham dự và trúng nhiều gói thầu tại Ban QLDA quận 3,4,11...

Công ty TNHH Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Minh Long (Công ty Minh Long) gần đây thu hút sự chú ý khi là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng gói thầu tại Trường Đại học Bách khoa TP HCM vào ngày 1/8/2025. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, đây không phải lần đầu doanh nghiệp này "một mình một ngựa" trong đấu thầu. Trước đó, Minh Long đã từng tham dự và trúng hàng loạt gói thầu tại các Ban Quản lý dự án (Ban QLDA) đầu tư xây dựng khu vực các quận, huyện trên địa bàn TP HCM, với tỷ lệ trúng thầu tại nhiều nơi lên tới 100%.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty Minh Long được thành lập vào tháng 12/2012, địa chỉ đăng ký kinh doanh tại phường Tân Định, TP HCM, do ông Trần Đức Sang là người đại diện pháp luật.

Gói thi công tầng hầm ĐH Bách khoa TP HCM tiết kiệm được 11 triệu đồng

Gói thầu thi công xây dựng khu vực sinh hoạt chung tầng hầm Trường ĐH Bách khoa chỉ duy nhất một nhà thầu tham dự, trúng thầu và tiết kiệm được 11 triệu đồng.

Theo đó, Trường Đại học Bách khoa TP HCM đã chính thức phê duyệt Công ty TNHH Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Minh Long (Công ty Minh Long) trúng gói thầu thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị sửa chữa khu vực sinh hoạt chung tầng hầm Nhà BK.B1; với giá 2,959 tỷ đồng, đây là đơn vị duy nhất tham dự, trúng thầu.

truongdhbachkhoa-tphcm-1.jpg
Gói thi công tầng hầm ĐH Bách khoa chỉ tiết kiệm được 11 triệu đồng. Ảnh IT.
