Tàu hỏa húc văng bàn ghế ở phố cà phê đường tàu Hà Nội

Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Hoàn Kiếm vào cuộc xác minh video ghi lại hình ảnh tàu hỏa húc văng bàn ghế tại phố cà phê đường tàu Hà Nội.

Tối 8/10, lãnh đạo Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết, đơn vị đang xác minh video tàu hỏa húc văng bàn ghế ở phố cà phê đường tàu.

"Công an phường phối hợp Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, Tổng công ty đường sắt Việt Nam để xác định chính xác thời gian và địa điểm xảy ra. Hiện chưa thể khẳng định vụ việc xảy ra trên địa bàn phường", lãnh đạo Công an phường Văn Miếu cho biết thêm.

Khoảnh khắc tàu hoả hất văng bàn ghế ở phố cà phê đường tàu Hà Nội.

Ngày 7/10, một tài khoản nước ngoài tên Seni World Travel đăng tải đoạn video ghi lại cảnh tàu hỏa chạy qua phố cà phê đường tàu ở Hà Nội, đâm văng bàn ghế khiến du khách hốt hoảng.

Đoạn video dài hơn 10 giây, cho thấy hàng quán kê bàn ghế sát mép ray. Khi tàu đi qua, một số bàn bị hất văng. Du khách ngồi gần bật dậy, la hét, trong khi nhiều người cầm điện thoại ghi hình. Video nhanh chóng thu hút hơn 2 triệu lượt xem chỉ sau một ngày đăng tải.

"Khoảnh khắc tàu hỏa đâm vào bàn ghế tại phố đường tàu Hà Nội. Đây là lời nhắc nhở mọi người hãy giữ khoảng cách an toàn với đường ray", người đăng viết kèm chú thích.

Đây không phải lần đầu xảy ra sự cố tương tự tại phố cà phê đường tàu. Hồi tháng 6, đoạn video khác ghi lại cảnh một du khách suýt bị tàu cuốn khi ngồi gần đường ray đoạn Phùng Hưng - Trần Phú.

Theo điều tra, sự việc xảy ra từ tháng 9/2024, nam du khách bị trượt chân ngã dúi về phía đoàn tàu, may mắn chỉ bị thương nhẹ ở đầu gối.

Sau vụ việc, lực lượng chức năng đã tăng cường chốt trực tại các lối ra vào khu vực, yêu cầu du khách và chủ quán tuân thủ quy định an toàn.

Cơ quan chức năng Hà Nội nhiều lần ra quân nhắc nhở, yêu cầu du khách rời khỏi khu vực phố cà phê đường tàu.

Tình trạng kinh doanh lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt đã được yêu cầu xử lý triệt để từ năm 2019, song sau mỗi đợt kiểm tra, khu vực này lại nhanh chóng hoạt động trở lại.