Tàu chiến áp sát Venezuela, Mỹ sẵn sàng "dùng mọi sức mạnh"

Ba tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Aegis của Mỹ sẽ hiện diện trên vùng biển ngoài khơi Venezuela trong 1-2 ngày tới, để triển khai chiến dịch truy quét các băng đảng ma túy Mỹ Latinh, Reuters dẫn các nguồn tin nắm được tình hình cho biết.

Tàu khu trục USS Gravely của Hải quân Mỹ. (Ảnh: US Navy)

Chiến dịch diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang sử dụng quân đội để truy quét các băng đảng ma túy Mỹ Latinh mà Mỹ đã đưa vào danh sách khủng bố.

Mặt khác, hôm qua 20/8, Tổng thống Colombia Gustavo Petro cảnh báo Mỹ sẽ biến Venezuela thành “một Syria mới” và kéo theo Colombia vào vòng xoáy bạo lực khu vực.

Phát biểu trong phiên họp nội các được truyền hình trực tiếp, ông Petro chỉ trích Washington triển khai tàu chiến tại vùng biển Caribe gần Venezuela và Colombia, đồng thời cho rằng đây là “sai lầm nghiêm trọng”.

Theo ông Petro, một cuộc can thiệp sẽ chỉ tạo điều kiện cho các nhóm buôn lậu và tội phạm kiểm soát tài nguyên, “mang lại kinh tế cho cái chết chứ không phải cho sự sống”. Ông khẳng định đã chuyển thông điệp tới Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng hành động này sẽ là “sai lầm lớn nhất”.

Các nguồn tin cho biết, ba tàu khu trục gồm: USS Gravely, USS Jason Dunham và USS Sampson tham gia chiến dịch lần này. Một quan chức Mỹ khác nói với Reuters rằng tổng cộng khoảng 4.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ được điều động triển khai nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump tại khu vực Nam Caribe.

Lực lượng Hải quân Mỹ triển khai tại khu vực Caribe. Ảnh: US NAVY

Ngoài ra, một quan chức giấu tên cho biết, Mỹ cũng sẽ điều động các phương tiện quân sự khác, bao gồm một số máy bay tuần thám P-8, tàu chiến và ít nhất một tàu ngầm tấn công.

Cũng theo quan chức này, chiến dịch sẽ diễn ra trong vài tháng, ở khu vực thuộc không phận và vùng biển quốc tế. Các phương tiện hải quân Mỹ không chỉ thực hiện hoạt động tình báo và giám sát, mà có thể đóng vai trò bệ phóng để triển khai tấn công có mục tiêu nếu nhận được lệnh.

Trong khi đó, Nhà Trắng tuyên bố Tổng thống Trump “sẵn sàng sử dụng mọi nguồn lực” để ngăn chặn ma túy vào Mỹ. Washington gọi Chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro là “băng đảng ma túy – khủng bố” và treo thưởng hơn 50 triệu USD cho việc bắt giữ ông Maduro.

Tờ New York Times gần đây cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bí mật ký một chỉ thị cho Lầu năm góc sử dụng vũ lực chống lại các băng đảng ở Mỹ Latinh, bao gồm các băng đảng ma túy bị Mỹ coi là tổ chức khủng bố nước ngoài như Cartel de los Soles của Venezuela.

Bộ Truyền thông Venezuela chưa trả lời đề nghị cho biết quan điểm về vấn đề này. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu rằng Venezuela sẽ "bảo vệ vùng biển, bầu trời và đất liền của chúng ta". Ông không nhắc đến các tàu chiến, chỉ nói về "mối đe dọa kỳ quặc từ một đế chế đang suy tàn".

Tổng thống Trump coi việc trấn áp các băng đảng ma túy là mục tiêu trọng tâm của chính quyền. Đây là một phần trong chương trình hạn chế nhập cư và bảo vệ biên giới phía Nam của Mỹ.

Trong những tháng gần đây, chính quyền Tổng thống Trump đã triển khai ít nhất 2 tàu chiến để hỗ trợ các hoạt động tăng cường kiểm soát an ninh biên giới và chống buôn bán ma túy.

Washington đưa băng đảng Sinaloa của Mexico và các tập đoàn ma túy khác cùng với tổ chức tội phạm Tren de Aragua của Venezuela vào danh sách các tổ chức khủng bố toàn cầu từ tháng 2 năm nay.

Quân đội Mỹ đang tăng cường giám sát các băng đảng ma túy Mexico từ trên không để thu thập thông tin tình báo, nhằm xác định cách tốt nhất để chống lại hoạt động của chúng.