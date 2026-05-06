Tập tính săn mồi có 1-0-2 của loài trăn 'sát thủ sa mạc' ở châu Phi

Trăn cát Đông Phi, tên khoa học Gongylophis colubrinus, là một loài bò sát độc đáo sinh sống tại các vùng khô hạn thuộc Đông Phi, đặc biệt phổ biến ở Kenya, Ethiopia và Somalia. Không giống hình dung phổ biến về những con trăn khổng lồ, loài này có kích thước khá khiêm tốn, thường chỉ dài khoảng 50–80 cm, nhưng lại sở hữu thân hình dày, chắc và cực kỳ thích nghi với môi trường cát nóng.

Ảnh: zielona.interia.

Điểm nổi bật nhất của Gongylophis colubrinus là lối sống “bán ẩn mình” dưới cát. Phần lớn thời gian, chúng vùi gần như toàn bộ cơ thể dưới lớp cát, chỉ để lộ đôi mắt và phần đỉnh đầu. Với vị trí này, chúng có thể quan sát xung quanh mà gần như vô hình trước con mồi. Khi một con thằn lằn hay loài gặm nhấm nhỏ vô tình đi ngang, trăn cát sẽ bất ngờ lao lên, tóm gọn con mồi chỉ trong tích tắc - một chiến thuật phục kích cực kỳ hiệu quả trong môi trường khắc nghiệt.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Cấu trúc cơ thể của loài trăn này cũng rất đặc biệt. Đầu của chúng nhỏ và không tách biệt rõ với thân, giúp dễ dàng chui rúc trong cát mà không bị cản trở. Đuôi ngắn, tù và có hình dạng khá giống đầu, khiến kẻ thù dễ bị nhầm lẫn - một cơ chế phòng vệ thú vị. Lớp da với hoa văn nâu vàng giúp chúng hòa lẫn hoàn hảo với màu cát sa mạc, tăng thêm khả năng ngụy trang.

Ảnh: Seneca Park Zoo.

Không giống nhiều loài rắn khác, trăn cát Đông Phi không đẻ trứng mà sinh con. Những con non được sinh ra đã có khả năng tự lập gần như ngay lập tức, một lợi thế lớn trong môi trường mà sự sống luôn bị thử thách bởi nhiệt độ cao và nguồn thức ăn hạn chế. Chúng chủ yếu hoạt động về đêm, khi nhiệt độ dịu hơn, giúp tiết kiệm năng lượng và tránh mất nước.

Dù có vẻ ngoài khá “dữ dằn”, Gongylophis colubrinus lại không gây nguy hiểm cho con người và thậm chí còn được nuôi làm thú cưng ở nhiều nơi nhờ kích thước nhỏ và tính cách tương đối hiền. Trong tự nhiên, chúng đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát quần thể động vật nhỏ, góp phần duy trì cân bằng sinh thái.