Tập tính săn mồi có 1-0-2 của loài trăn 'sát thủ sa mạc' ở châu Phi

Ẩn mình dưới lớp cát nóng bỏng của sa mạc châu Phi, có một loài trăn nhỏ bé nhưng sở hữu kỹ năng săn mồi đáng kinh ngạc.

T.B (tổng hợp)

Trăn cát Đông Phi, tên khoa học Gongylophis colubrinus, là một loài bò sát độc đáo sinh sống tại các vùng khô hạn thuộc Đông Phi, đặc biệt phổ biến ở Kenya, Ethiopia và Somalia. Không giống hình dung phổ biến về những con trăn khổng lồ, loài này có kích thước khá khiêm tốn, thường chỉ dài khoảng 50–80 cm, nhưng lại sở hữu thân hình dày, chắc và cực kỳ thích nghi với môi trường cát nóng.

Ảnh: zielona.interia.

Điểm nổi bật nhất của Gongylophis colubrinus là lối sống “bán ẩn mình” dưới cát. Phần lớn thời gian, chúng vùi gần như toàn bộ cơ thể dưới lớp cát, chỉ để lộ đôi mắt và phần đỉnh đầu. Với vị trí này, chúng có thể quan sát xung quanh mà gần như vô hình trước con mồi. Khi một con thằn lằn hay loài gặm nhấm nhỏ vô tình đi ngang, trăn cát sẽ bất ngờ lao lên, tóm gọn con mồi chỉ trong tích tắc - một chiến thuật phục kích cực kỳ hiệu quả trong môi trường khắc nghiệt.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Cấu trúc cơ thể của loài trăn này cũng rất đặc biệt. Đầu của chúng nhỏ và không tách biệt rõ với thân, giúp dễ dàng chui rúc trong cát mà không bị cản trở. Đuôi ngắn, tù và có hình dạng khá giống đầu, khiến kẻ thù dễ bị nhầm lẫn - một cơ chế phòng vệ thú vị. Lớp da với hoa văn nâu vàng giúp chúng hòa lẫn hoàn hảo với màu cát sa mạc, tăng thêm khả năng ngụy trang.

Ảnh: Seneca Park Zoo.

Không giống nhiều loài rắn khác, trăn cát Đông Phi không đẻ trứng mà sinh con. Những con non được sinh ra đã có khả năng tự lập gần như ngay lập tức, một lợi thế lớn trong môi trường mà sự sống luôn bị thử thách bởi nhiệt độ cao và nguồn thức ăn hạn chế. Chúng chủ yếu hoạt động về đêm, khi nhiệt độ dịu hơn, giúp tiết kiệm năng lượng và tránh mất nước.

Dù có vẻ ngoài khá “dữ dằn”, Gongylophis colubrinus lại không gây nguy hiểm cho con người và thậm chí còn được nuôi làm thú cưng ở nhiều nơi nhờ kích thước nhỏ và tính cách tương đối hiền. Trong tự nhiên, chúng đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát quần thể động vật nhỏ, góp phần duy trì cân bằng sinh thái.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
Tận mục loài cá 'quái vật bọc giáp' giữ nguyên hình sau 100 triệu năm

Ẩn mình trong những vùng nước ngọt Bắc Mỹ, cá hỏa tiễn là nhóm sinh vật cổ xưa với vẻ ngoài như bước ra từ thời tiền sử xa xôi.

Các loài cá hỏa tiễn thuộc bộ Lepisosteiformes là một trong những nhóm cá nước ngọt kỳ lạ và cổ xưa nhất còn tồn tại đến ngày nay. Xuất hiện từ hơn 100 triệu năm trước, chúng gần như không thay đổi nhiều về hình dạng kể từ thời kỳ khủng long, khiến giới khoa học thường gọi chúng là “hóa thạch sống”. Những đại diện tiêu biểu như cá hỏa tiễn mõm dài hay cá hỏa tiễn mõm ngắn đều mang hình dáng thuôn dài, mõm nhọn như mũi giáo, đúng với cái tên gợi liên tưởng đến “hỏa tiễn”.

Tận mục loài ốc mượn hồn sống trên cạn kỳ lạ bậc nhất thế giới

Trên những bãi cát nhiệt đới châu Mỹ có một sinh vật nhỏ bé sống bằng cách “mượn nhà” mang câu chuyện sinh tồn đầy kỳ thú.

Loài ốc mượn hồn Caribbean, tên khoa học Coenobita clypeatus, là một đại diện tiêu biểu của nhóm ốc mượn hồn sống trên cạn. Dù thường bị nhầm là ốc, thực chất chúng gần gũi với cua và thuộc lớp giáp xác. Điều khiến chúng nổi bật chính là tập tính sử dụng vỏ của các loài ốc biển khác làm “ngôi nhà di động” để bảo vệ phần bụng mềm yếu của mình. Khi lớn lên, chúng phải tìm một chiếc vỏ mới phù hợp hơn, và đôi khi việc “đổi nhà” này diễn ra theo kiểu dây chuyền, một con tìm được vỏ lớn hơn, bỏ lại vỏ cũ cho con khác nhỏ hơn.

Loại đậu nhỏ bé là 'lá chắn thầm lặng' cho hệ mạch máu

Không chỉ là nguồn tinh bột thực vật, đậu đen còn cung cấp protein, chất xơ, khoáng chất và nhiều hợp chất sinh học có lợi cho chuyển hóa.

Một loại đậu từ lâu đã xuất hiện trong bữa ăn truyền thống, nhưng giá trị thật sự của nó thường bị đánh giá thấp. Không chỉ là nguồn tinh bột thực vật, đậu đen còn cung cấp protein, chất xơ, khoáng chất và nhiều hợp chất sinh học có lợi cho chuyển hóa.

Kiểm soát đường huyết sau ăn

